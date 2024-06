Cambio cultural: la Copa América potencia a los canales de streaming

El fútbol, y sobre todo la selección argentina, revela como ninguna otra actividad los cambios en los consumos culturales de estos últimos años. La Copa América que está por empezar servirá, entre muchas otras cuestiones, para homologar eso: juega el campeón del mundo y del continente en Estados Unidos y se multiplican los contenidos digitales en canales de YouTube, Twitch y TikTok. Incluso muchas producciones relativamente pequeñas se mudan a ese país como parte de una estrategia de comunicación y de negocios, mientras que grandes corporaciones mirarán la Copa desde acá.

A diferencia de lo que ocurría hasta en las primeras Copas América del siglo, los medios tradicionales quedaron en los márgenes de la masividad y reducidos a lo que pueda hacer la televisión para intentar conservar una audiencia con nuevas demandas a nivel de información y entretenimiento.

La tele mantiene vigencia, obviamente, porque todavía tiene los derechos de transmisión de los partidos. De hecho, la novedad de esta Copa América es que Telefe volverá a transmitir en exclusiva a la Selección, luego de muchos años en que esa condición solo la tenía la Televisión Pública. El clima de época también se vislumbra en ese traspaso.

En un contexto en el que el Estado argentino se aparta, se achica y se degrada por decisión del gobierno de Javier Milei, la TV Pública no renovó los derechos de transmisión y todo quedó en manos privadas: a Telefe, que consolida la estrategia de la estadounidense Paramount de sumar torneos a su programación, se le suma el canal TyC Sports –cuya propiedad es mitad de Torneos y mitad del Grupo Clarín– y la señal Dsports, de DirecTV. Sin embargo, como Telefe no garantiza el alcance en todo el territorio nacional, la TV Pública retransmitirá en aquellos lugares donde el mercado no llega. Un hecho que no tendrá relevancia en las principales ciudades y provincias del país, pero que es significativo para ciudades pequeñas, pueblitos y parajes. La Scaloneta también viene de ahí.

Nueva era. Mientras Telefe se viste de celeste y blanco pero no logra –y no quiere– extender su alcance real en el territorio argentino, mientras TyC Sports aspira a levantar su rating sin disimular su crisis interna e incluso sin querer pagarle lo que pidió Rodolfo De Paoli, el relator icónico de la Selección en el Mundial de Qatar, los canales de streaming revelan que la industria de la comunicación y el entretenimiento se perfila hacia allí. Mejor dicho: ya está ahí.

Si en otro tiempo se esperaba la tapa de una revista, el análisis de un periodista en un diario o un editorial en radio o TV, ahora buena parte del público va en busca de lo que digan o analicen comunicadores o personas que habitan y se destacan en canales de YouTube vinculados a deportes, como AZZ, de Flavio Azzaro (511 mil suscriptores), o La Canchita TV (138 mil). Sin embargo, lo que demuestra la magnitud del cambio –y de la apuesta y el negocio actual– es que a Estados Unidos también viajarán canales como Luzu TV (un millón cuatrocientos mil suscriptores) u Olga (831 mil) para acoplarse a la efervescencia por la

Scaloneta, una selección que cotiza y genera mucho interés por sus recientes logros en Qatar y en Brasil.

Azzaro cuenta que llevará cuatro personas a la cobertura en Estados Unidos (“llevamos más gente que ESPN”, se ríe) y anunció, en la previa de la Copa América, la nueva programación de su canal (que tiene como emblema a El loco y el cuerdo), a la que suma al periodista Alejandro Fabbri.

Por su parte, el dueño de Luzu TV, Nicolás Occhiato, anunció en el programa Nadie dice nada que ese canal viajará a Estados Unidos, tal como había hecho en 2022 en la gira previa al Mundial de Qatar. Antes y ahora, Luzu se asoció con DirecTV para financiar su viaje y estadía. En la empresa de televisión satelital no quieren dar precisiones del acuerdo, aunque distintas fuentes le consignaron a PERFIL que no es de magnitud económica: estudios en Miami y asistencia técnica. El programa Sería increíble, que conduce Nati Jota en Olga TV, también anunció que viajará. Saben que la Scaloneta funcionará como campo magnético. Y que las nuevas generaciones querrán ver y escuchar algo sobre eso.