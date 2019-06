Caridad Romana y la tapa de ‘Noticias’

por Diana Maffia

Hechos y dichos memorables (Factorum ac Dictorum Memorabilium) es la compilación de “ejemplos” más antigua que se conoce, traducida al español en el siglo XIV. Allí se relata la historia de Cimón, un anciano encarcelado, condenado a morir de hambre, a quien su hija puérpera visita y, conmovida por el dolor, amamanta para mantenerlo vivo. Este extremo acto de piedad y donación conmovió tanto a los jueces que decidieron liberarlo. Varios artistas representan esta extraordinaria escena: Caravaggio, Rubens, Dirck van Baburen. Una especie de Piedad invertida, una inusual escena donde el pecho adquiere otro sentido, ni infantil ni erótico, virtuoso.

¿Debo comentar en esta columna la desafortunada (¡una vez más!) tapa de la revista Noticias? Encuentro dos motivos para hacerlo: (1) en la edición impresa del diario PERFIL se reproducen cada semana las tapas de las revistas de la Editorial, por lo que es borroso el límite de lo que cae bajo la mirada y comentario de nuestra Defensoría de Género; y (2) más borroso todavía es el límite de mi función para el público, lector y no lector del diario, que varias veces me ha reclamado que comente diversos productos que perteneciendo a la misma empresa no muestran preocupación ni sensibilidad, y mucho menos disposición a modificar estereotipos y violencias que satisfacen a buena parte del mercado.

La tapa en cuestión representa a Cristina Fernández como una “Virgen de la Leche” de la iconografía cristiana, amamantando a dos adultos infantilizados: Alberto Fernández y Sergio Massa.

La primera vez que vi la representación de una mujer amamantando a dos adultos fue estudiando los orígenes de la modernidad. La imagen, Sapientia, personificaba la sabiduría amamantando a dos filósofos. Procedía de un manuscrito alemán del siglo XV. La sabiduría los abrazaba y ambos, tomados de la mano y vistiendo sus togas, se nutrían de ella. Los tres con los ojos bien abiertos, sabían lo que hacían.

Escenas de lactancia que invitan a la reflexión hay muchas, algunas de sentido profundo. Recordemos a la Loba Capitolina amamantando a Rómulo y Remo, representación de la fundación mítica de la ciudad de Roma en el siglo VI o VII a.C. Los niños, pertenecientes a una genealogía monárquica, son abandonados para que no disputen el trono; pero la loba los salva amamantándolos.

Este origen mítico está discutido, y se piensa que en realidad fueron rescatados y amamantados por una prostituta, porque “loba” era una manera despectiva de llamarlas. Y no olvidemos que Rómulo mata a Remo, y según parece el nombre Roma surge de su arrepentimiento. Ser amamantados por la misma loba no les facilita compartir el poder.

La tapa de Noticias es muy burda. No procura hacernos pensar, ni despertar reflexiones profundas ni elaborar una metáfora de la genealogía del poder. Es obscena en el sentido etimológico, expone a la mirada pública algo que debió permanecer en la intimidad (como lo hizo en varias tapas destinadas a Cristina Fernández, la del “Goce de Cristina” en su extremo).

Pero no nos equivoquemos, el centro del mensaje no es ella. Son machos mojándoles la oreja a otros machos, infantilizándolos y ridiculizándolos, haciéndolos dependientes y, para colmo, dependientes de una mujer para subsistir como sujetos políticos.

Como sostuvo María Pía López en su inmediato análisis en Página 12 (http://bit.ly/polemica-tapa-noticias), “Molesta la representación de Noticias porque no busca en ese cuerpo sexuado la belleza, no roza la luminosidad del entre cuerpos y políticas, sino que lo expone para condenar, lo dibuja para un ojo virilizado que no tolera esa centralidad”.