Maternidades en disputa

Verónica Gómez*

"¿Estás enferma?" "¿No podes?" "Simplemente no quiero" era mi respuesta, y entonces seguían. "¿Estás segura?", "¿No te vas a arrepentir?" , "Pero hace casi veinte años estás en pareja", "¿No sentís que te falta algo?" "Imaginate lo lindo de saberte perpetuada en otra persona", "¿No terminarás frustrada?"

Me acercaba inexorable a la frontera de los cuarenta y esas preguntas-afirmaciones empezaron a hacerse cada vez más frecuentes al extremo de atormentarme y obligarme a consultar con el ginecólogo los pasos a seguir si tomaba la decisión de embarazarme.

Fueron días difíciles, en los que pensaba que algo en mí no andaba bien, hasta que finalmente advertí que el problema no era yo, era la sociedad empeñada en controvertir mi plan de no convertirme en madre.

Es la misma sociedad que criminaliza el aborto y todavía nos considera a las mujeres apéndices de un otro superior, ciudadanas de segunda cuya misión continúa enfocada en reproducir la especie, la fuerza de trabajo y un orden establecido que nos relega.

La irrupción del movimiento de mujeres en la escena pública fue determinante para que empezaran a cobrar visibilidad numerosas desigualdades, violencias y discriminaciones que hasta hace poco eran escondidas o naturalizadas. Nos hizo y hace sentir parte de algo mucho más grande que nosotras mismas.

Con profundas raíces en distintas vertientes del feminismo, éste movimiento cuestiona abiertamente la jerarquización y la distribución sexual de los roles públicos y privados atreviéndose a desafiar ese y otros binarismos que pretenden regirnos para interactuar y enriquecerse con otras luchas.

Pone en duda el mito feliz de la maternidad y evidencia que no hay una ideal, sino muchas y diferentes. Nos anima a elegirla o no y a vivirla libremente, reivindicando su valor social sin atarse a estereotipos y dejando al descubierto las terribles condiciones en las que muchas veces tiene que ser ejercida.

*La autora es abogada, maestranda en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y egresada de las Clases Magistrales de Perfil Educación.

(Ya están abiertas las inscripciones para el segundo ciclo de Clases Magistrales en Perfil, en el que Pola Oloixarac dictará su curso "Literatura y feminismo de vanguardia en la Argentina del siglo XX" junto a Victoria Liendo, y se publicará el mejor ensayo producido por los alumnos)