La Viuda Courdec, adaptación de la novela de Simenon, dirigida por Pierre Granier-Deferre, con Simone Signoret y Alain Delon, se estrenó en 1971, dos años antes que Juan Moreira de Leonardo Favio.

Poco antes de una muerte épica, a la Scarface, el personaje de Delon está emboscado en la casa de la viuda, hasta que decide enfrentar a la policía, o más bien dejar que lo acribillen, alcanza con salir. Un momento antes de apoyar la mano sobre el picaporte ve unos rayos de sol que entran desde afuera y lamenta: “Pensar que está tan lindo”. Como Rodolfo Bebán, Delon usa una camisa blanca que oficiará de mortaja.

No sé si Zuhair Jury, quien ha hablado con legítimo orgullo de la frase “Con este sol”, había visto esta película antes de escribir su guión, es decir que no se si “robó” la idea o se le ocurrió, pero, en cualquier caso, no importa; Moreira es una joya más allá de todo. “Las ideas no pertenecen a nadie, están dando vueltas por ahí, y uno las toma”, me dijo una vez un amigo guionista, irónicamente, porque estábamos hablando de colegas que copiaban su trabajo, pero creo que no mentía.

A diferencia de los templados pagos de Moreira, París es frío e inestable gran parte del año. Cuando se despeja, suele verse a los transeúntes detener de golpe su marcha para recibir calor por unos segundos, los pocos que dura un rayo (¡el rayo!) antes de que se pierda entre nubes y edificios.

Mi primera idea fue la de un hábito que los conecta inconscientemente con su pasado monárquico, el Rey Sol, etc., pero la cambié por otra: como Delon y Beban, no expresan más que el viejo y universal amor a la vida. Lo único que eventualmente perderemos todos.