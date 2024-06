Con resentimiento y sin responsabilidad

Tanto en su versión para principiantes como en el tomo para avanzados, el nunca escrito, pero siempre vigente Manual para Gobernantes señala que nunca se debe admitir errores ni incumplimientos de promesas electorales, y que de todo traspié o defección debe culparse a un adversario, a la oposición, a las leyes vigentes, al periodismo, a eventos naturales como inundaciones o sequías, a factores externos como guerras, crisis del dólar o pandemias. Jamás asumir una responsabilidad, huir de ésta como de la peste. Y hacerlo con discursos incendiarios, mostrándose ofendido ante la menor duda sobre su capacidad o su honestidad. Estos consejos valen tanto para gobernantes de izquierda como de derecha, son ideológicamente indistintos.

En caso de arribar al poder de manera acaso inesperada, hasta para él mismo, y debido a un fuerte resentimiento, acumulado en la ciudadanía contra el establishment político y contra los gobiernos anteriores por sus estafas electorales, obscenos actos de corrupción y pronunciado deterioro económico y social del país, el Manual aconseja incentivar al máximo ese resentimiento, profundizar polarizaciones existentes en la sociedad y crear nuevas grietas y fragmentaciones. Ya en esas condiciones proclamarse heredero del destino (siempre confuso, incierto y nunca bien delineado) de la Nación y el único capaz de plasmarlo, sea por mandato popular o designio divino.

En este capítulo del Manual orientador, el resentimiento juega un papel especial. El gobierno de Javier Milei, con su titular obsesionado en el cumplimiento fundamentalista de cierta teoría y en los datos de la macroeconomía, y desentendido de la devastación que la microeconomía sufre en la vida real, la de las personas de carne y hueso, las que no son números ni estadísticas, implementó un ajuste inclemente y salvaje a pesar del cual el Presidente mantiene un apoyo considerable. Los analistas se preguntan cuál es la razón, y la respuesta habitual remite al hartazgo que la población sentía luego de 16 años de un kirchnerismo corrupto y corruptor y de un recreo de cuatro años de macrismo tímido, chirle e inoperante. Cabría deducir, entonces, que ese apoyo, mientras dure la paciencia y la gente no muera de hambre en las calles (prueba que parece exigir el Presidente para aceptar algún efecto nocivo de su accionar), se debe a la inercia del hartazgo o al resentimiento acumulado por el electorado, el mismo que antes eligió a los gobiernos que lo mortificaron. La psicoanalista y filósofa francesa Cynthia Fleury, quien dirige la cátedra de Filosofía en la unidad de Psiquiatría y Neurociencias del centro hospitalario Sainte-Anne, en París, y es fundadora de la Red Internacional de Mujeres Filósofas, creada en 2007 con auspicio de la Unesco, estudia atentamente este fenómeno y volcó sus conclusiones en el libro Aquí yace la amargura: Cómo curar el resentimiento que corroe nuestras vidas. “Muchas veces se escucha que el resentimiento es resultado de las injusticias socioeconómicas, dice Fleury, pero en verdad es el fruto de una falta de simbolización. Esto no significa que políticamente no haya que luchar para mejorar las condiciones socioeconómicas, pero no hay que creer que el resentimiento es el mejor motor para pelear contra tales injusticias”. Esa emoción oscura es, cuando se colectiviza, un peligroso reservorio de catástrofes sociales y políticas. La historia lo muestra. “El resentimiento produce lo reaccionario, y lo reaccionario jamás produjo justicia social para todos”, recuerda Fleury. El resentimiento es un modo de eludir la responsabilidad. Una sociedad resentida es tan responsable de los malos gobiernos como quienes la conducen desde el poder.

*Escritor y periodista.