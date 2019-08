por Jairo Straccia

Sobreactuando o no, el mundo financiero encara al palo los últimos siete días antes de las primarias. La mayoría compró la tesis de la paridad entre las principales fuerzas, lo que les alimenta la idea supuestamente tranquilizadora para ellos de un triunfo oficialista en ballottage. Eso han dicho en reportes a casas matrices, a jefes regionales, a clientes a los que les aconsejaron ciertas inversiones en pesos, donde las tasas son imposibles de rechazar.

Pero en las últimas horas hablaron con analistas que les dijeron finalmente que es imposible saber qué pasará en el recuento. Que como nunca será clave el corte de boleta en distritos donde el Presidente está 10 puntos abajo de sus propios candidatos, y que lo que ahí pase puede estirar o acortar diferencias hacia niveles definitorios.

La firma Balanz Capital, una de las principales agencias de inversiones del país, está convocando al Malba para este martes a su encuentro anual Argentina 2020 con un flyer y dos frases de The Clash que resumen ese clima: “Should I stay or should I go”. ¿Deberían quedarse con activos argentinos o deberían irse en masa desde el lunes 12 de agosto? La pregunta que les carcome los portafolios reaparece otra vez ahora que el dólar se arrima a $ 46 de la mano del Twitter de Trump que expone nuestros alambres.

La incertidumbre sobre el resultado también tiene que ver con que ambas fórmulas atraviesan problemas que más que del pop de los 80 son del trap que ahora la rompe en Spotify con propuestas colaborativas, las participaciones de unos artistas en temas de otros para potenciar audiencias (los featurings o ft.). Con Cristina ft. Alberto, y Macri ft. Pichetto, ambos contendientes salieron a conquistar la audiencia del peronismo no K tocando con un invitado de ese palo. Esos temas se suelen grabar cuando todo fluye entre los músicos. Nunca hubieran grabado el tema Nothing on You Ed Sheeran ft. Paulo Londra si el inglés se escondiera detrás del argentino, o si Londra anduviera diciendo por ahí que Shape of You siempre le pareció una bosta pero que ahora Sheeran cambió.

Algo así se está dando en esta verdadera competencia entre featurings. Habrá que ver cuántas reproducciones terminan juntando la semana que viene. De un lado, la conducción oficialista trata de disimular a niveles inverosímiles la participación en la campaña del actual mandatario. Da la impresión de que cuanto menos se lo ve, mejor, dejando que el resto ponga la cara y recurra a mil metáforas para dibujar la malaria económica. Del otro, el ex jefe de Gabinete es Juan Moderado de lunes a viernes pero la ex presidenta la vuelca toda los sábados en el Sinceramente Tour y tiene que salir a explicar que en realidad no es así lo que quiso decir y como prueba de su autonomía recordar todo lo que él la había detestado antes de que volviera a su lado. Que siempre odió Shape of you.

Más allá de la definición de la elección, las dudas de los financistas más grosos sobre cómo seguirá la cosa desde el 10 de diciembre surgen también de otros focos. Si gana Alberto Ft., ¿cuánto de lo que está diciendo sobre las Leliq hará realmente? Es cierto que es el único candidato opositor que hace propaganda diciendo que quiere “un dólar alto”, o sea avisando que va a devaluar y por ende licuar los salarios, pero no queda claro cómo haría la reducción de tasas de las letras de liquidez que emite el Banco Central. Si devalúa y la inflación lo acompaña, pero al mismo tiempo baja las tasas, ¿va a ir a tasas negativas sin pagar costos? Su equipo dice lo contrario. Sugieren que quieren tasas 5 puntos por arriba de los precios. ¿Con un acuerdo social contendrá el traspaso a la comida de un verde en $ 60? Misterios, como el de si la gestión económica será 100% de su asesor Matías Kulfas, que por ejemplo critica la gestión de Axel Kicillof con el Club de París que ayer le elogió la ex presidenta al hablar en Tigre. Y si gana Macri, ¿habrá más de Nicolás Dujovne, como deja entrever en los partidos de tenis que juega algunos lunes, para ver si puede también dar buenas noticias en un segundo mandato? ¿O será el tiempo de Carlos Melconian, que prefiere recortes más duros del gasto público? Algunos, de hecho, ya quieren leer el libro que el ex presidente del Banco Nación está a punto de publicar e incluye una “carta al próximo presidente”.

Como sea, esta campaña será recordada también como aquella en la que los unicornios fueron punteros políticos: Marcos Galperín la milita en Twitter y tira megapromos en Mercado Libre; Martín Migoya (Globant) sale a volantear desde el chat “Nuestra Voz”, y Alec Oxenford (Olx), ya puso $ 1 palo para la campaña.