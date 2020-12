Diego y aborto, dos temas con críticas a estas páginas

Entre las decenas de cartas recibidas esta semana en el Correo en relación con la muerte de Diego Maradona y sus consecuencias –el escandaloso velatorio en Casa Rosada, la intrusión violenta de barrabravas y acólitos en el lugar y particularmente lo dicho, escrito y mostrado en imágenes por los medios de comunicación– dos fueron seleccionadas para su incorporación al Correo, muchas descartadas por sus desbordes conceptuales, palabras subidas de tono y manifestaciones de amor rayanas en la idolatría, y otras pocas reservadas para este espacio porque expresan críticas a lo escrito por este ombudsman y por otros columnistas el domingo 29 de noviembre.

La lectora Leu Mariani es una de las seleccionadas para incorporarse con su carta a esta columna. Comienza expresando su admiración de siempre por el Maradona futbolista, a quien recuerda “con melancolía como hija, nieta y ahijada de socios vitalicios de Argentinos Juniors”. Sin embargo, puntualiza lo que, a su juicio, no fue adecuadamente tratado en las coberturas del pasado fin de semana: “No puedo olvidar las muchas acusaciones de violencia de género que tuvo Maradona y la negativa a reconocer a sus hijos. Parece que no es políticamente correcto recordarlo ahora, y no he encontrado periodistas que lo agreguen a sus comentarios. No es un recuerdo honesto el que solo toma la parte bonita”. La lectora señala que esa omisión fue compartida “por la Defensora de Género de diario PERFIL” y cita a la antecesora de Mabel Bianco, Diana Maffia (“La columna de Defensoría de Género es para que la lean quienes aún tienen prejuicios sobre el feminismo. No saben qué bueno resulta mirar el mundo desde otra perspectiva”). Concluye lamentando que los lectores no hayan podido “leer esa otra perspectiva”.

He leído atentamente la columna de mi compañera de páginas y observo que ha sido correcta la observación de Mariani. En un artículo muy bien elaborado, Bianco puntualiza los aspectos negativos de lo ocurrido en el velatorio, pero no se detiene solo ahí, sino que incursiona en otros espacios de su especialidad como defensora de género, seguramente limitada en sus apreciaciones sobre el tema Maradona por razones de cierre (nuestros textos suelen quedar fuera de juego por una cuestión de tiempo). Sin embargo, el diario se ocupó ese domingo 29 del tema en otras notas como la de Gustavo González, quien dedica varios párrafos de su columna a criticar la “santificación” de Maradona, cuya muerte “dejó al descubierto que muchos medios funcionan cada vez más como espejos de sus audiencias y cada vez menos como estructuras de búsqueda de información y análisis de datos, críticos y pluralistas”. Este diario ha dedicado un sinnúmero de artículos a los actos reprochables del ídolo popular muerto cuando aún estaba vivo: no ahorró críticas a sus posturas machistas, a su maltrato hacia las mujeres (en particular quienes acompañaron partes de su vida) y a sus negativas (hasta los últimos años, con algunas excepciones) a reconocer hijos en distintas latitudes.

Aborto sí o no. Otro tema que fue abordado por este ombudsman también recibió críticas de algunos lectores que se oponen abiertamente a la cercana aprobación del proyecto que legalizará la interrupción voluntaria del embarazo. Lamentablemente, su extensión impide que sean incluidas en el Correo (que limita a 1.500 caracteres los textos que se envían), pero creo conveniente destacar las cartas enviadas por Claudio Daniel Mujica y José Brunetta, que abundan en los argumentos ampliamente difundidos por quienes están instalados en la vereda opuesta a la expresada por este Defensor de los Lectores en su columna del domingo 22 de noviembre (https://www.perfil.com/noticias/columnistas/pautas-periodisticas-para-el-debate-sobre-el-aborto.phtml).