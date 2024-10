División Bielsa: Uruguay se polariza entre quienes lo bancan y lo critican

La frase tiene la marca de Marcelo Bielsa: “No ignoro todo lo que pasó, sé que mi autoridad queda afectada, pero la preparación la hice con la máxima seriedad”. El entrenador de la Selección uruguaya habla luego de la derrota contra Perú en Lima, y luego de que Luis Suárez –el máximo ídolo futbolero del país en esta última década recientemente retirado de la Celeste– lo haya criticado por la gestión del plantel y algunas actitudes en la concentración, como no saludar o indicarle a los futbolistas que no frenen para firmar autógrafos o sacarse fotos con hinchas. Supuestas revelaciones que otros jugadores, como Agustín Canobbio o Federico Valverde, convalidaron.

El paisito, que se detiene cuando juega la Celeste y que encuentra en su Selección una identidad nacional como casi nada en la historia, se polariza y se divide entre quienes bancan a Bielsa y entre quienes bancan a Suárez.

La revolución Bielsa, ese cambio de paradigma que genera cada vez que desembarca en un equipo, de repente se pulverizó. La Celeste del Loco, que había diluido su garra charrúa para convertirse en un equipo arrollador, capaz de anular y ganarle a la Argentina campeona del mundo en la Bombonera, o ser la mejor Selección durante la fase de grupos de la Copa América de Estados Unidos.

El derrumbe inesperado arrancó con las declaraciones de Suárez, o quizás antes, cuando Bielsa expuso a la organización de la Copa América y a Estados Unidos en general, tras una serie de incidentes que ocurrieron con familiares de los jugadores en la semifinal ante Colombia.

Nunca nadie defendió a sus futbolistas como hizo Bielsa en esa Copa América de Estados Unidos. “Lo único que puedo decir es que los jugadores reaccionaron como lo hubiera hecho cualquier ser humano. Si están agrediendo a su mujer, a su madre, un bebé, a su esposa, a su hermana... ¿Qué hace? ¿Pregunta si van a sancionar a los que fueron a defender?”. Bielsa sabía que esa conferencia en la que fustigó a la organización del torneo, a la Conmebol y a Estados Unidos como matriz política y cultural, le iba a costar caro: “No hay que decir una palabra y te amenazan”.

Suárez fue muy preciso en las situaciones que le generaron fastidio. Tan preciso que casi nadie sospecha que sean un invento. Todo lo contrario. La cuestión es si estas situaciones pueden ser tomadas de manera inversa por quienes la protagonizan. Cano-bbio vivió casi lo mismo que Lucas Ocampos (al que Bielsa dirigió en Olympique de Marsella): Bielsa le había recriminado por un gol del equipo rival, incluso cuando él había anotado para su equipo, y le adjudicó la responsabilidad en la derrota. Ocampos contó que le sirvió para mejorar. Canobbio, lo tomó como una falta de respeto: “Me terminó echando la culpa, me chocó mucho la manera en que se me lo dijo”, señaló. Fue contra Ecuador en Quito. A partir de esa situación, Suárez entró en escena como líder y referente del plantel. De hecho, la reunión que narró (“tuve una charla con Bielsa de cinco minutos hablando como referente y al terminar solo me respondió ‘muchas gracias’) fue tras esa situación.

Suárez, un ídolo indiscutido que ahora juega en el Inter Miami de David Beckham, una de las estrategias de Estados Unidos para consolidar al fútbol en el país del béisbol, el básquet y el fútbol americano, soltó una frase que pasó inadvertida, pero que sembró una polarización creciente: “El día de mañana le pido a la gente que no se la agarre con los jugadores si algo no viene bien. Bielsa ha separado a todo el grupo hasta de la forma que tiene para entrenar”. Lo que vino después de eso fue una derrota contra un flojo Perú que generó muchas suspicacias y dudas.

En Adagio en mi país, Alfredo Zitarrosa, la voz del pueblo, canta que un solo traidor puede con mil valientes. Y como enseña la historia, la traición siempre puede estar cerca.

El ida y vuelta de Valverde

El mediocampista de la Selección de Uruguay y del Real Madrid de España, Federico Valverde, elogió al entrenador argentino Marcelo Bielsa luego de la derrota ante Perú. La Celeste vive una interna feroz que fue iniciada, hace algunos días, por el histórico exdelantero de la ‘Celeste’, Luis Suárez.

El futbolista del Real Madrid había asegurado que todo lo dicho por Suárez era cierto.

Sorprendentemente, Valverde habló tras la derrota con Perú y elogió al entrenador rosarino: “Con él trabajás mucho más. Físicamente te mata. Y mentalmente, también. Pero, al final, eso responde a lo que él espera de los partidos”.

“Esa voluntad depresionar, de hacer todo intensamente, esa locura que te fatiga mentalmente, pero que te compensa el día del encuentro y te da placer. Todo lo que sale de la boca de Bielsa es bueno para aprenderlo”, agregó el exPeñarol de Montevideo.