El Año del Cuis

por Pola Oloixarac

Termina el Ciclo del Gato y se da comienzo al Año del Cuis. Según el horóscopo chino, llegó la hora de la Rata de Metal. En apenas una semana de gobierno, hemos visto cómo el porte de roedor mediano de Alberto Fernández será indisociable de los vericuetos del vil metal. ¿Qué le deparan los signos en este año peronista? A continuación, una guía astrológica de la nueva ley de Emergencia y Solidaridad y cómo afectarán a cada uno de los signos chinos de los argentinos:

Búfalo. Usted es cheto. Sus aires de ser tan solo un animal de campo, que pace en paz, son infundados. Se le aplicarán nuevas retenciones a su producción agraria, aunque usted viva en las provincias argentinas del Norte y quede al borde de la quiebra. Ganancias: pocas.

Dragón. Usted es un animal fantástico, pero no engaña a nadie. Es claro que se benefició durante el auge imaginario de los unicornios macristas, pero se terminó la racha: es el momento de la Solidaridad. Sus fantasiosas vacaciones costarán 30% más, porque el Estado argentino es del signo Elefante y a los elefantes hay que alimentarlos porque comen más y son obviamente más grandes que usted. Negocios: inexistentes. Salud: mire dibujitos.

Cabra. La presencia de la oveja “Argentina” en la quinta de Olivos es una buena señal para las Cabras. Significa que hay alguien del Sindicato de Ovejas y Caprinos trabajando cerca del primer mandatario, haciendo lobby por usted. Negocios: turbios.

Tigre. Si usted, como buen Tigre, está en la timba financiera, vaya abriendo el champagne. No va a tener que pagar impuesto a las ganancias como el resto de los animalitos, y prepárese para disfrutar de la fauna verde que se viene: dólar blue, turista, tarjeta, celeste. Recuerde: trate de que no lo filmen en su cueva de la Rosadita, y si lo filman, intente no sacarse los mocos.

Perro. Si usted es juez y ha nacido de una perra, su jubilación de privilegio de 300 mil pesos mensuales permanecerá intocada. Pero si usted es un perro jubilado que cobra 18 mil, se encontrará regido por Mercurio retrógrado y sufrirá el ajuste; solo percibirá aumentos por decreto presidencial, a gusto y discreción del Presidente Cuis. Sorpresa: peronismo.

Cerdo. Usted es sin dudas un cerdo capitalista, un tipo especialmente abominable de cheto; aunque haya trabajado toda la vida, su Luna en Cáncer lo delata. Se le aplicará un impuesto del 30% a sus deseos navideños. Vivirá en carne propia el aumento del Impuesto de los Bienes Personales y pasará el verano rogando para que no le pongan un Impuesto a la Herencia para armar sus diabólicos trusts. Salud: poca. Dése un baño de sol peronista y todo irá mejor.

Mono. Aunque intente demostrar que es apenas un homínido de trabajo y buenas intenciones, usted es un gorila. Su estilo de chimpancé en miniatura lo delata. Llámese a silencio y pague el dólar turista porque no se le permitirá ahorrar. Salud: invierta en cremas importadas que pronto acrecentarán su valor; su pelo lo necesita. Sorpresa: depilación.

Caballo. Si usted se apellida Suárez y es sindicalista, “fique tranquilo” como dicen los hermanos umbandas de Brasil. Este año peronista lo espera en libertad. Si usted nació mujer y se autopercibe yegua, cuide la salud de sus hijes y sobre todo, ¡no los ponga de directores de compañías corruptas! Recuerde: con ser accionistas ya tienen derecho al dinero, no es necesario involucrarlos en sus actividades criminosas.

Gato (o Conejo). El tránsito Plutón-Saturno viene bravo hasta el 12 de enero, y además, Dylan estuvo con diarrea en Olivos lo cual también afectará sus negocios. Si es empleado de Aerolíneas o de La Cámpora no se preocupe, el Gobierno vela por su seguridad.

Gallo. No se haga el gallito. Usted hace tecnología y utiliza el cloud de Amazon, forma parte de la economía del conocimiento, pero si trabaja con software sus insumos subirán un 30% en cada rubro. Sin embargo, hay motivos para celebrar. Sus empleados de fintech ahora forman parte del Sindicato de Bancarios, con lo que podrá disfrutar de la magia de convivir con delegados sindicales en su próspera startup. Olvídese de contratar gente, porque es como adoptar adultos: la doble indemnización por despido se creó pensando en gente como usted.

Serpiente.Enrósquese junto a sus seres queridos. Aunque técnicamente es verano, hay que pasar el invierno.

*Escritora.