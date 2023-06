El documento que circula entre dirigentes para sacar un descenso

El documento se reenvía por WhatsApp en los días previos a la Asamblea de la AFA del jueves 22 de junio, que se convirtió en noticia por el quinto punto a tratar en el orden del día: las “modificaciones estatutarias” a los artículos 90 y 91 del estatuto, un eufemismo para hacer referencia a la posible eliminación de un descenso en la Liga Profesional de Fútbol.

El PDF que circula entre dirigentes, y al que accedió en exclusiva PERFIL, tiene un título –“Sostenimiento y desarrollo competencias 1ra División”–, cuatro páginas, ocho supuestos beneficios que tiene el formato de torneo con 28 equipos (Competencias y formatos; Previsibilidad; Eje económico 1: socios; Eje económico 2: transferencia de jugadores; TV y variables que afectan o no el modelo; Análisis y otras variables a considerar; Ejemplo 1: FIFA y Conmebol; Ejemplo 2: otras ligas del mundo) y una presentación: “El presente informe tiene como objetivo mostrar un análisis pormenorizado de variables, resultados, experiencias y casos de éxito, a fin de confirmar el ‘sostenimiento y desarrollo’ de las actuales competencias, formatos, calendarios y cantidad de clubes, como los ideales para el fútbol de 1ra división”.

Intenta ser la herramienta teórica que encontró un grupo de dirigentes para darle volumen a una rosca en la que se sienten cómodos, porque durante años fue la norma de la AFA. Ya llegó al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al CEO de la Liga, Francisco Duarte. “Defendemos a muerte que se saque un descenso”, le dice el presidente de un club comprometido en la tabla de los promedios y en la tabla general, una zona roja en la que se encuentran equipos de peso como Banfield, Vélez y Huracán.

Por más que en los últimos días en redes sociales se difundió que Tapia no estaba de acuerdo cuando se enteró de esta idea durante su gira por Asia con la Selección, desde el edificio de Viamonte 1366 le aseguran a este diario que no es así: “Imaginate si no va a querer”, sueltan en el tercer piso, en referencia a la situación de Barracas Central, el club del Chiqui, a seis puntos del último, Arsenal.

Si bien no está confirmado, la intención es eliminar el segundo descenso por promedio y que los dos clubes que bajen a la Primera B Nacional sean el peor de esa tabla y el de la actual temporada.

Lo curioso –o no tanto– es que este formato de torneo se había impuesto en octubre del año pasado, cuando se decidió por mayoría que en esta temporada hubiera tres descensos y que se eliminaran los promedios a partir de 2025. Pero como pasa siempre en el fútbol argentino, las propuestas y los cambios se motorizan a partir de los intereses coyunturales de cada dirigente o de cada club, no importa si el torneo ya está en marcha. La doctrina futbolera de Groucho Marx: “Estos son mis principios. Si no les gustan, tengo otros”. Acá no hay principios, sino resultados deportivos que hacen defender lo que antes se cuestionaba, o a la inversa.