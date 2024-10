El Gobierno quiere que la Fórmula 1 se corra en Buenos Aires, pero aún no tiene inversores

Carlos Menem lo hizo en 1998. En medio del declive de su imagen y de una crisis económica que empezaba a agravarse, concretó un viejo sueño deportivo, que también era una manera de colgarse una medalla: traer la Fórmula 1 a la Argentina. Las imágenes de aquellos momentos quedaron en el recuerdo colectivo. Ahora, el que tiene ese deseo es un funcionario de esa gestión, Daniel Scioli, secretario de Deportes del Gobierno de Javier Milei.

A partir del fenómeno de Franco Colapinto en la máxima categoría del automovilismo internacional, la idea empezó a tomar fuerza y cuerpo, aunque por ahora solo es eso: una idea, un deseo casi sin certezas, pero que tiene a Scioli como patrocinante político. El exgobernador bonaerense viajará la semana próxima a San Pablo, donde se correrá el Gran Premio de esa ciudad, para reunirse con autoridades de la competencia. En principio, no estaría Stefano Domenicali, actual presidente y consejero delegado de la Fórmula 1.

Para que el deseo se acerque a algo parecido a la realidad, hace falta –como con casi todo– plata. Mucha plata. El Gobierno calcula 40 millones de dólares por año. Los especialistas hacen un cálculo similar, pero con una precisión que no es menor: la Fórmula 1 firma contratos con las ciudades o los países por cinco o diez años. Los contratos por cinco años no bajan de los 250 millones de dólares. Los de diez no bajan de los 500.

Argentina –sobre todo la actual Argentina– está lejos de poder garantizar esas sumas. Por eso, en las pocas reuniones que hubo hasta el momento sobre este tema, siempre se evalúa la manera de convocar a inversiones privadas interesadas en el negocio de traer la Fórmula 1 a Buenos Aires. “Es difícil, pero si hay voluntad, no es imposible”, dicen especialistas al tanto de la cuestión.

El interés no es solo nacional. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya amplió el presupuesto estipulado para mejorar las condiciones del autódromo Oscar y Juan Gálvez. La decisión persigue el mismo objetivo del gobierno de la Nación: poder hospedar la máxima categoría del automovilismo internacional en un futuro cercano. Con estas mejoras planeadas –repavimentación, retoques en pianos, drenaje en una zona que se inunda–, el Gobierno porteño espera que el circuito obtenga la calificación Grado 2 de la FIA. Para poder organizar una carrera de Fórmula 1, se necesita tener el Grado 1.

Por eso, todas las personas consultadas por PERFIL, aseguran que, de concretarse, Argentina podría ser sede no antes de 2027, el año en que termina el actual mandato de Milei y de Macri. Además, Argentina deberá superar a otros países como Sudáfrica, Ruanda (sí, Ruanda) o Malasia, que busca recuperar su plaza en el campeonato.

Primera práctica en México

El piloto Franco Colapinto terminó en la undécima posición con su Williams Racing en las primeras prácticas libres que se llevaron a cabo en el Gran Premio de México.

El británico George Russell con Mercedes lideró con un tiempo de 1:17.998, por delante del español Carlos Sainz con Ferrari, Yuki Tsunoda y Max Verstappen con Red Bull.

Tanto Colapinto como Albon, los dos pilotos de Williams, fueron los últimos en salir a girar a la pista para observar como se desempeñaban los demás competidores en un complicado terreno. Aún así, el argentino pudo establecerse bien en la pista y terminó en la mitad de la tabla, mientras que su compañero tuvo que abandonar las prácticas.

Uno de los puntos destacados de las primeras prácticas fue el despiste del compañero de Colapinto, Alex Albon, quien tras intentar superar al novato británico Oliver Bearman, quien estaba probando con Ferrari en lugar del monegasco Charles Leclerc, chocó al auto rival y se fue hacia los neumáticos de contención con el coche destruido que obligó a sacar la bandera roja.

Con un tiempo de 1:19:109, el pilarense terminó en el puesto 11, muy cerquita del mexicano Sergio “Checo” Pérez, que finalizó décimo con 1:19:094 y del neozelandés Liam Lawson de Racing Bulls con 1:19:093.

Esta tarde, el argentino afrontará la segunda ronda de prácticas para tener todo listo pensando en la clasificación de mañana sábado 26 de octubre y la gran carrera del domingo 27 en el autódromo Hermanos Rodríguez.

El GP de México volvió al calendario de la Fórmula 1 en 2015. El mayor ganador allí es el neerlandés Max Verstappen, que se impuso en cinco de las últimas seis ediciones.