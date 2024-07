El Pacto de Mayo: sin perspectiva de género

Esta semana en el aniversario de la Independencia, el 9 de Julio, el Presidente congregó a los gobernadores –y con la presencia de dieciocho de ellos que asistieron– firmaron el Pacto de Mayo. Su nombre indica que se programó para ser firmado el 25 de Mayo, pero lo postergaron, porque la discusión de la ley Bases, en su segunda versión, le costó mucho más tiempo y negociaciones al Gobierno para lograr su aprobación. Entonces, recién sobrevino la conversación sobre el acuerdo que sería el texto del llamado Pacto de Mayo. Se trata de un texto que mezcla una serie de medidas, algunas obvias y otras no, pero que en ningún lugar se refiere a su implementación. Tanto que algunos de los invitados no sabían muy bien el significado de ir o no. Lo que es muy claro es que este documento no tiene ninguna referencia ni atisbo de la perspectiva de género. Además, como no hay ninguna mujer gobernadora, todas las referencias y menciones a los asistentes fueron en masculino. Ni siquiera la vicepresidenta asistió, aduciendo un resfrío, por lo tanto, fue un pacto de y para varones. Como el Gobierno quiso asimilarlo al acta constitutiva del 9 de Julio del 1816 resultó muy adecuado, en 1816 no hubo mujeres y ahora tampoco. Pero han pasado muchos años y las cosas han cambiado en el mundo y ahora las mujeres estamos, pero no en este caso. Esto coincide con el objetivo del Gobierno de eliminar toda referencia/acción destinada a las mujeres y niñas y también a la comunidad Lgbqi+. La canciller Mondino –quien prohibió en su ministerio usar el femenino para mencionar a las funcionarias– en la reunión del Mercosur donde reemplazó al Presidente quien se negó a ir para no saludar al presidente Lula, objetó la referencia a la igualdad de género y el reconocimiento de la población Lgbtqi+. Al igual que en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos –OEA–, no fue aceptado, quedando Argentina aislada del resto de los países. También objetó lo relativo al cambio climático, lo que resulta aún más incomprensible. Agreguemos que el Presidente viajó el mismo día de esa reunión, a una organizada por Bolsonaro, donde le entregaron una medalla con tres I. No voy a repetir aquí cómo se la describió el hijo de Bolsonaro al entregársela por ser grosero y de mal gusto. Aludió a la heterosexualidad de Bolsonaro en una forma gestual muy grotesca, que fue celebrado por ambos hermanos Milei, incluso Karina no se molestó por la grosería implícita. Es lamentable cómo el Presidente celebra esto, aunque concuerda con sus insultos y expresiones groseras y ofensivas frente a quienes piensan distinto incluidas mujeres, especialmente periodistas.

Volviendo al Pacto de Mayo, a pedido de los gobernadores se incluyó un punto referido a la educación. El punto 9 dice: “Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar”. En este caso cabe preguntar: ¿cómo se logra una educación útil y moderna sin incluir la Educación Sexual Integral? Esto es imposible, aunque no se la llame así, no es posible excluirla. Hoy para ser moderna y útil debe enseñar sobre ser hombre o mujer, los roles y las características. Por eso, a pesar del rechazo del Gobierno, los especialistas pedagogos y otros, incluirán esto que es ahora algo que no se puede ignorar. Además, la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que el país firmó hace años y la ley de Protección integral que se sancionó al adecuar la legislación a esa Convención, hoy incorporada en la Constitución Nacional, plantean claramente la necesidad de esta educación y también la atención de las necesidades de la salud integral de niñas y niños. Desde el nivel inicial la enseñanza del reconocimiento del cuerpo y del derecho a que no hagan en él, lo que el niño o niña no quieren, son básicos para la prevención del abuso sexual en la infancia. Esperemos que éste y otros temas se incluyan.