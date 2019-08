Esta tarde en la FED

por Damián Tabarovsky

Mi amiga C.S.M me dice que hay alguien que me está copiando. “¿Copiando qué? “ Tu personaje”. “¿Qué personaje?” “El que hacés en tus columnas en PERFIL”. ¡Pero yo no hago ningún personaje! ¡Soy la autenticidad caminando! De hecho, si fuera de otro modo me iría mucho mejor y no llegaría siempre tarde, a destiempo, como ahora. Sería un periodista del prestigio de un Daniel Santoro, llevaría a cabo una gestión inolvidable como la del Rabino Bergman como ministro de… eh… de… bueno, no me acuerdo, pero es ministro de algo, de eso estoy seguro. Quiero decir, llegaría a tiempo y hubiera escrito esta columna la semana pasada y no hoy, que es el último día. El último día de la Feria de Editores –abrió el viernes y termina hoy a las 21 en Ciudad Cultural Konex–, que cada año crece y está mucho mejor (fíjense si serán buenos los libros que allí se encuentran, que desde hace algunos años Penguin Random House solo trabaja de robarle los autores a las editoriales independientes: ¡Ah, qué fácil es editar con la billetera!).

Una de las novedades es la presencia cada vez mayor de editoriales independientes extranjeras, algunas de las cuales paso a mencionar. De Saposcat, de Chile, tengo en mis manos Exageraciones, de María Pía Escobar, libro de relatos que aún no leí, pero que viene recomendado por Roberto Merino (en la contratapa del libro) por lo que descuento que valdrá la pena. Alquimia, también de Chile, ya es habitué de la FED y también de la Feria del Libro (en el stand de Chile). De hecho en alguna oportunidad ya escribí muy elogiosamente de alguno de sus libros, así como objeté su tozudez en publicar un –y tal vez pronto otro– libro de ensayos de un pseudo escritor argentino, que claramente tira para abajo su catálogo. Bansky, Pedro Lemebel y Anne Carson son los autores fuertes que trajo a la FED. Entre los últimos libros de Alquimia que leí, recuerdo Horroroso Chile. Ensayos sobre las tensiones políticas en la obra de Enrique Lihn, compilación de ensayos de diferentes autores sobre el, para mí y para muchos, más grande poeta chileno –y latinoamericano– de los años 60, 70, y 80. Otro es La tercera mano, de Adolfo Couve, autor que, como todos por aquí, conocí gracias a César Aira.

De España, con sede en Bilbao, la editorial Consonni presenta, entre varios buenos libros, Teoría de la retaguardia. Sobre cómo sobrevivir al arte contemporáneo (y a casi todo lo demás), de Iván de la Nuez, de quien ya había leído con placer El mapa de sal (Periférica, Cáceres, 2001). Nacido en Cuba a mediados de los 60, residente desde hace mucho en España, De la Nuez combina una rigurosa erudición con un estilo amigable (a veces demasiado) y una gran inteligencia. Recomiendo leer Teoría de la retaguardia... como forma de establecer una reflexión sobre la tensión entre ironía y radicalidad.

Cruzando otra vez la cordillera, Cuneta (cuyo editor está detrás de la organización de la Furia del Libro, de quien la FED es deudora), palabra que entre nosotros significa algo así como “trucho”, permítaseme pues hacer el chiste fácil que su catálogo es cualquier cosa menos trucho (curioso: cuando yo hablo en chiste nadie se ríe, y cuando Macri habla en serio… ¡me mato de risa!). Ya sin espacio para detenerme en alguno de sus libros, no me queda más que mandarle un saludo a todos los que me conocen y espero verlos esta tarde en la FED.