Flores vs héroes

¿Héroes? ¿Por vetar y pagar? ¿Por un acomodamiento y un posnet? ¿Papitas y una mousse? ¿Héroes por aplaudir a un presidente que hilvana eslóganes, habla como si posteara, proyecta números que satisfagan el apetito de un remate en una audiencia poderosa, sin dar cifras reales, omitiendo el empobrecimiento? Héroes serán quienes se animen a cobrarles a los grandes evasores en lugar de manotear en los colchones de la gente (los peces gordos seguirán engordando, la gente quedará desprotegida). ¿Héroes?

Por eso me alegra la primavera. Por fin, las flores. Que la naturaleza exprese las bondades de este mundo. Que el silencio de las azaleas nos conmueva por la fuerza del fucsia. Y los pimpollos del ciruelo nos evoquen el Oriente. Como decía Macedonio Fernández: “Ojalá existiese un idioma que nos haga decir más verdades, o alguno que nos mantenga más callados”. Cuánto se está diciendo por todos los medios y redes. Y todo lo que no se estará diciendo por los medios y las redes.

Por eso me conmueve la caída de las glicinas. Ese lila liviano, que es una verdad en sí misma. Montado en una pérgola, abrazado a un árbol. Cae y conmueve. Como un poema. Jean Cocteau quería que la gente creyese en sus poemas. Se suele pensar que la gente “cree” en Dios, o en un líder. Quizá el problema con el palabrerío actual es que está muy lejos de la poesía. Ya no hay creencia porque no hay poema. Ya no hay metáfora, y sin metáfora, no hay sentimiento.

Por eso festejo la primavera. Y sus primeras flores: azaleas, ciruelos y glicinas.

Ojalá las palabras aprendan de ellas. Una buena metáfora es como una flor.