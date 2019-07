El Gobierno se reunió con un "arrepentido" que reclama que se aceleren las obras

Por Julián Maradeo (*)

A pesar de estar implicado en la Causa de los Cuadernos, un funcionario nacional recibió al apoderado de Luis Losi con un informe que muestra en qué estado se encuentran los trabajos. La reunión quedó inscripta en el Registro de Audiencias. A pesar de que están obligados por decreto, seis de 10 funcionarios no comunicaron ninguna.

Pasó totalmente inadvertida la visita, con reclamo incluido, de Carlos Galuccio, en representación de Luis Losi SA. Galuccio (hermano de Miguel, ex presidente de YPF) , se reunió con Julián Rubio, jefe de Distrito Entre Ríos en la Dirección Nacional del Vialidad. El motivo de la charla, según la información oficial, fue "tomar conocimiento del estado de tramitación de diversos expedientes relacionados con obras en ejecución o finalizadas, en los cuáles (sic) la empresa es contratista o es parte integrante de una UTE".

La particularidad es que el empresario entrerriano Luis Losi se acogió a la figura del 'arrepentido' en la Causa de los cuadernos de Oscar Centeno, el otrora chofer de Roberto Baratta, y que lleva adelante el juez Claudio Bonadio.

En la provincia de Entre Ríos, Losi SA aparece en infinidad de obras, desde las más relevantes, como algún tramo de la Autovía Artigas, hasta el asfaltado de calles en multitud de localidades a lo largo y ancho de la provincia. En tanto que Carlos Galuccio, expresidente de la Unión Industrial de Entre Ríos, fue vinculado al ex gobernador Sergio Uribarri. Su nombre apareció, el 20 de agosto de 2015, en el listado de 40 compañías confeccionado por el Ministerio de Planificación Federal, bajo el mando de Julio De Vido, quien así intentaba desmentir el favoritismo del kirchnerismo con Austral Construcciones SA, la compañía insignia de Lázaro Báez.

Losi declaró, desde Paraná, Entre Ríos, en marzo de este año ante Bonadio. Losi SA había sido nombrada por otro arrepentido, el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner. Según relató, uno de los lugares de encuentro era en el tercer piso de Venezuela 736 donde funcionaba la Cámara de Empresas Viales. Allí concurrían para, presuntamente, acordar el reparto de obras Perales Aguiar, Vial Agro, Biancalani, Losi SA, Fontana Micastro, Marcalba, Iecsa, Chediack, Equimac, Coarco, Cartellone y Vialco.

Entre numerosas obras, Losi SA ganó la licitación para la construcción de la doble vía en el Acceso Norte a Paraná, la capital de Entre Ríos. A medida que fue pasando el tiempo, Luis Losi, que se traslada en silla de ruedas, fue dando lugar a Gabriel, su hijo. El encuentro quedó registrado en el Registro Único de Audiencias, donde, a falta de ley que regule el lobby en el país, los funcionarios deben inscribir con quiénes se reúnen.

¿Transparencia?

A partir del decreto 1172 de 2003, los funcionarios jerárquicos del Poder Ejecutivo, incluido el binomio gobernante, están obligados a inscribir con quiénes se encuentran. Para esta nota, se relevaron las audiencias en las que participaron 113 integrantes de la Presidencia.

El decreto 1172 creó el Registro de Gestión de Intereses, a partir del cual el ciudadano puede conocer con quiénes se reúnen los funcionarios cada día. El acceso es libre y gratuito, y puede realizarse a través de Internet.

¿Quiénes deben registrar sus audiencias?

Todos aquellos funcionarios públicos cuya categoría sea equivalente o superior a Director General: Presidente de la Nación; Vicepresidente de la Nación; Jefe de Gabinete de Ministros; Ministros; Secretarios y Subsecretarios; Directores Generales y Nacionales; Interventores Federales; Autoridades superiores de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional; Agentes públicos con función ejecutiva cuya categoría sea equivalente o superior a Director General.

¿Cuántos lo hacen?

Se tomaron dos muestras. Una recortó cuántas audiencias fueron inscritas desde el 1 de enero de 2019. La segunda tiene como punto de partida el 2 de mayo y concluyó el miércoles 26 de junio. Tomando en cuenta al presidente Mauricio Macri, la vicepresidenta Gabriela Michetti, los 10 ministros y los secretarios de cada cartera, en total el relevamiento incluyó a 113 funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional.

Primera muestra

Si se toma el corte de mayo, 66 funcionarios (58 por ciento) no inscribieron ninguna audiencia hasta el 26 de junio. Gabriela Michetti estuvo entre quienes no registraron ninguna. El ministerio con menos audiencias anotadas fue el de Producción y Trabajo, conducido por Dante Sica: 18 secretarios no ingresaron reuniones (María Cayre, Ignacio Werner, Mariano Mayer, Paula Mariana Szenkman, Pedro Juan Inchauspe, Fernando Félix Grasso, Diana Carolina Sánchez, Andrea Lorena González, Rodrigo Alberto Sbarra, Luis Miguel Etchevehere, Guillermo Bernaudo, Santiago Hardie, William Andrew Murchinson, Álvaro Lucas Fernández Aparicio, Fernando Raúl Premoli, Sebastián Martín Bideberripe, Graciela Beatriz Guzman y Tomás Aramburu).

La otra cartera con numerosos funcionarios sin inscribir audiencias fue el de Seguridad, comandado por Patricia Bullrich. Ni la ministra ni los tres secretarios (Alberto Fernando Föhrig, Eugenio Burzaco y Emilio Luján Renda), registraron reuniones.

El Presidente registró en este tramo siete audiencias, varias de ellas con integrantes de su equipo, como el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Segunda muestra

En el corte que amplía los datos tomados desde el 1 de enero, el 23 por ciento de los 113 funcionarios no inscribió como mínimo una audiencia. Si se suma a quienes solo incorporaron como máximo tres en 4 meses, el porcentaje alcanza el 58 por ciento.

¿Quién es el funcionario qué más audiencias inscribió?

Gustavo Lopetegui, secretario de Energía, con 111.

¿Cómo se compone el ranking de ministros desde enero?

El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, subió 64 reuniones

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, 23.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, 21 .

El ministro de Justicia, Germán Garavano, 21.

El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, 11.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, 7.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, 5.

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, 5.

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, 4.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, 3.

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, 2.

Lobby

En septiembre de 2018 se anunció que en el Senado se estaban debatiendo, en comisión, tres proyectos para regular la gestión de intereses. Se trataba de los elaborados por los senadores Miguel Ángel Pichetto y Magdalena Odarda y también el de la exlegisladora Liliana Negre de Alonso. Sintéticamente, proponían la creación de un registro de lobistas y la obligación de blanquear las reuniones por parte de funcionarios. Los de Pichetto y Odarda restringían su campo de acción al Poder Ejecutivo, dejando al margen el Legislativo y el Judicial.

Pero nada pasó. Ninguno de los tres llegó al recinto y, actualmente, se encuentran cajoneados.

(*) Licenciado en Periodismo y Comunicación Social. Es autor de La derecha católica. De la contrarrevolución a Francisco: pedofilia, ocultamiento, política (Ediciones de la Campana, 2015), El Tano. Quién es Daniel Angelici (2016) y Lobby (Ediciones B, 2019), Radiografía de la corrupción PRO (2018), los tres últimos en coautoría con Ignacio Damiani, y La trama (Ediciones B, 2018). Además coprodujo el documental No abusarás (2017).

