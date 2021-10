Izquierda y derecha

El escritor Norberto Bobbio en una de sus obras más perennes Derecha e Izquierda. Razones y Significados de una distinción política, plantea que “toda conceptualización totalizadora de la historia, no tiene futuro, porque ninguna meta es nunca definitiva”. Sin embargo, él mismo se sumerge en la concepción de derechas e izquierdas para analizarlas en profundidad.

Si bien los totalitarismos de la guerra fría entre ambas grandes potencias, de alguna manera se desactivó y transformó en una diplomacia lábil; lo comunicacional nunca nos abandona. Si, porque la comunicación transporta identidad y sentido, y si, que ejemplo más claro el nombre que eligió Rusia para su vacuna: Sputnik. La democracia nos contiene a pesar de vaya a saber cuántas categorías ha recibido, también en ese intangible se puede decir que han convivido las “izquierdas y las derechas”.

Si, durante un tiempo solapadas, como un cachetazo a la generación que sufrió el genocidio de Estado en Argentina. Pero los brotes de otras generaciones vinieron a alumbrar la cosa pública, y la derecha y la izquierda con sus ideas, como Kaos y Control, (serie de la lucha encarnada entre Rusia y Estados Unidos) aparecieron, previsiblemente, tímidas hacia afuera y no tanto hacia adentro. Hablamos de centros, porque asusta menos a la población. Pero son proyectos diferentes, no en todos los países sucede, pero en el nuestro sí. ¿Resabio de nuestro crisol de razas, élites y castas? Hay tantos conservadores como progresistas, pero ahí no finalizan los actores. Hablamos de medios, de agenda, y de la religión que a pesar de la pérdida de fieles sigue teniendo protagonismo en los poderes del Estado. Como en la ley de interrupción del embarazo.

Si pensamos en lo más cercano a la centro derecha observamos ciertas connotaciones que algunas personas en su lenguaje han incorporado como “conserva”, “gorila”, aunque ellos se definan liberales. Sólo pretenden un Estado Mínimo que no intervenga (o lo menos posible) en la economía y la vida privada de los ciudadanos. Ni hablemos de temas como el aborto. Buscan mantener sus privilegios y su status, como élite. Sin mezclarse con el popolo (como en Italia), ja sin ofensas, solo una imagen visual. Esto no define a todas las personas liberales, por las dudas para no generar una discordia, hay tantos posicionamientos políticos imposibles de abarcar. Sí hay palabras como orden, institucionalidad, república que les son propios. Quizá también en esta palabra tan antigua de las castas intervengan aquellas personas que alguna participación tuvieron en el golpe de 1976, solo recorre la mente, los privilegios.

En cambio si pensamos en la centro izquierda (porque la Izquierda pura también tiene su lugar en la política argentina desde la creación anterior a muchos espacios políticos, y siempre está presente en cada elección, tiene algo destacable en lo que uno puede coincidir o no: propuestas concretas). Pero ya lo dijo Bobbio los extremos no son la elección. Volvamos a la centro izquierda que propone un Estado Benefactor, interventor para regular la economía y el mercado; y esto es así porque tiene la convicción de lograr la inclusión, que no haya marginados. Basados en un principio de la igualdad (como en la Revolución Francesa), no hay mejores y peores. Justamente lo que detesta el espacio anterior son las políticas públicas de planes sociales; sin entender que lo que se trata de lograr es una nivelación para que todos y todas tengan las mismas oportunidades. Su campo comunicacional lo encontramos en el compañero/a, la patria, la igualdad, hasta las canciones de los Redondos participan “Si no hay amor que no haya nada”.

Bobbio plantea en toda su obra teórica política la misma complejidad: “desconfianza hacia la política demasiado ideologizada, defensa del gobierno de las leyes contra el gobierno de los hombres, elogio de la democracia y defensa a ultranza de una política laica, entre otros”. Y si, coincidimos. Pero de todas maneras les dejo esto tan bello: “El amor vence al odio”. Siempre.

*Politóloga. Especialista en Comunicación Política. Analista política. Docente universitaria (@barbaritelp)