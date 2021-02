La escalada de violencia contra mujeres y niñas en este año

Este año estamos ante un récord de femicidios: 44 en solo 41 días, o sea una mujer asesinada por ser mujer cada 23 horas. El año pasado era uno cada 29 horas, un número alto, pero la disminución actual exige revisar la respuesta. Sabemos que la pandemia y las medidas preventivas tuvieron impacto en el aumento de la violencia contra las mujeres en todo el mundo, eso no nos exime de analizar cuidadosamente la situación en nuestro país.

A diferencia de otros países, tenemos una buena ley, una sociedad muy movilizada, un segundo plan bianual de lucha frente a la violencia y desde 2017 el aumento del presupuesto destinado al plan, que este año tuvo un franco incremento. Además, tenemos leyes complementarias de la de Protección Integral para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales, como la ley Micaela de capacitación sobre perspectiva de género a todos los agentes del Estado; la ley Brisa de apoyo económico a huérfanos de mujeres asesinadas que quedan al cuidado de familiares con pocos ingresos, y la ley de patrocinio legal gratuito, entre otras. No todas se están implementando totalmente, pero no carecemos de marcos legales y sus beneficios, a pesar del lento avance en su vigencia. Profundicemos el análisis: estamos retrasados en desnaturalizar la violencia contra mujeres y niñas en todas sus formas. Esto requiere la Educación Sexual Integral en todas las escuelas, en todos los ciclos lectivos desde la inicial al universitario, para acabar con los estereotipos de género. Actuar sobre el fundamento del patriarcado que otorga poder a los hombres sobre las mujeres y permite someterlas, es atacar las causas profundas de la violencia. Esto solo no alcanza, se necesitan campañas masivas y focalizadas a determinados públicos, que desnaturalicen la violencia. Esto es algo aún ausente o muy poco desarrollado. El patrocinio gratuito es otro gran ausente.

Si no cambiamos esto seguirán muriendo mujeres desprotegidas. El presupuesto solo no alcanza. Gastamos más por superponer acciones y responsables sin adoptar un sistema articulado que supere las divisiones administrativas, jurisdiccionales y políticas. La violencia no las reconoce, debemos superarlas.

El domingo en 50/50 la nota de Fernández Escudero sobre el informe regional de un conjunto de ONG’s y consultoras, dice que en el país 80% reconoce haber padecido violencia laboral contra 50% en Ecuador y 71% en Chile. Hay similitud entre géneros incluida las Lgbtiq+. Sin embargo, hay estudios que muestran las mujeres sufren más que los varones y también las personas no binarias. Entre las olvidadas el acoso de mujeres en gastronomía es llamativo, como la señala Fernández Escudero en 50/50. ¡Cuánto nos falta!, mientras tanto siguen muriendo mujeres.