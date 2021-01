Balance 2020: riqueza versus femicidio, un tema de género

El balance de 2020 es algo que aún en los primeros días del 2021 hacemos. Surgen muchos temas, pero los femicidios son un tema muy vigente, nos interpelan, así como la violencia de género que aumentó y dejó su marca. El sábado la nota en Policiales de Nadia Galán sobre datos de la Casa del Encuentro nos señala que “seis de cada diez femicidios se cometieron en la casa de la víctima”. Marca que el aumento de casos ocurrieron en la casa en relación al 2019 (61% vs. 52%). El encierro forzado o la convivencia 7x24 de las mujeres con sus agresores ayudó a que se produjeran no solo más hechos de violencia, sino también más graves. El relato de los casos más comentados, así como el análisis de las cifras nos muestran que éste es un problema que afecta a todas las clases sociales y edades. Muchos femicidas se suicidaron, luego de matar a su mujer, pareja o ex, ya que la mayoría son producidos por ellos. Cada femicidio se acompañó de movilizaciones y expresiones de rechazo y pedido de justicia de grupos comunitarios vecinos, conocidos o no, pero que sienten y expresan su rechazo a estos hechos. Si bien éste es un fenómeno mundial no en todos los países frente a políticas de control ha disminuido y es algo que nos obliga a investigar cómo lo lograron. El 2021 nos ofrece un presupuesto considerablemente mayor para enfrentar esta pandemia silenciosa y que no tiene vacuna. Sin embargo, aún no vemos políticas que promuevan la acción en todo el país de modalidades con protocolos unificados y donde se articulen los distintos sectores y áreas gubernamentales.

El sábado en Protagonistas la nota “Los multimillonarios que ganaron durante la pandemia”, expone que muchos lograron aumentar sus bienes durante 2020, a pesar de la pandemia que empobreció a todos los países y su ciudadanía. La foto nos muestra a la gran mayoría de hombres blancos de distintas edades, con la excepción de un empresario hindú. Analiza solo la evolución de los bienes de hombres sin incluir mujeres, esto es habitual en estos análisis, creemos que se debe modificar. Por ejemplo, Forbes evalúa por separado a las mujeres “billonarias”. En el informe 2020 señala que ninguna consiguió ampliar sus bienes. Las diferencia según lo son porque heredaron de sus padres, esposos u otros familiares, de las que los produjeron por sí mismas. Éstas últimas corresponden a un 25% aproximadamente. Tampoco considera que las herederas en muchos casos están a cargo de las empresas y son responsables de su conducción. Este método de análisis se debería cambiar para dimensionar la capacidad productiva de las mujeres con grandes fortunas en relación a los hombres y las posibilidades de cambiar en alguna medida la distribución tan desigual de las riquezas según el modelo actual. La gran ironía es que muchos de los grandes “multimillonarios” ampliaron sus bienes en base a las ganancias de empresas farmacéuticas. La OMS evaluó al comienzo de la pandemia los fondos necesarios para combatirla. Hubo voces de importantes líderes de la salud mundial que reclamaron se creara un impuesto a las grandes riquezas para solventar estos gastos. Luego la OMS creó el fondo Covax para proveer vacunas a los países que no las pueden comprar, sería importante que se aplicara este impuesto en todo el mundo para garantizar que se logre el objetivo del Covax.

Otro impacto negativo se presenta en la nota de Patricia Valli en 50/50 el domingo. “Menos ingresos: baja el acceso a los anticonceptivos”. Refiere el estudio del Fondo de Población de ONU para la región que estima Argentina podría retroceder en el acceso 20 años. Calcula que un 65% de mujeres descontinuarán el uso por problemas de disminución de sus ingresos. Y el resto por las dificultades de provisión en los servicios de salud, por el miedo al contagio del Covid. Uno de los problemas que nos hace más vulnerables es el bajo uso de métodos de larga duración: DIU e implante. Por nuestros estudios en FEIM sabemos que aún un alto porcentaje compra los anticonceptivos a pesar de la gratuidad, esto también se debe superar. Frente a la ley de IVE debemos garantizar el acceso a anticonceptivos, contar con la provisión en los servicios públicos y de obras sociales y ampliar el uso de los de larga duración. Para eso tenemos que concientizar a los profesionales y la población. Es una prioridad para quienes defendemos los derechos sexuales y reproductivos.

Por último una buena noticia. El sábado en Deportes se anuncia un programa para “Un impulso al básquet femenino”, que inicia la Confederación Argentina de Básquetbol fortaleciendo a cien jugadoras de entre 13 y 17 años para lograr en el 2028 que crezcan, así como las personas que colaboran. Es auspicioso para un deporte poco desarrollado entre las mujeres.