La hora de la banana

por Quintín

Dobra Robota es una peque√Īa editorial argentina que empez√≥ publicando escritores polacos (Bruno Schulz, Stanislaw Witkievicz) y Walden es otra peque√Īa editorial argentina que empez√≥ publicando a Luciano de Sam√≥sata (un autor del siglo II). A pesar de estas decisiones un tanto esot√©ricas, Dobra y Walden se asociaron para traducir libros m√°s terrestres, los de la colecci√≥n 33 1/3 de la editorial brit√°nica Bloombsbury, en la que cada volumen se ocupa de un √°lbum de m√ļsica popular en un amplio rango de estilos que van desde Aretha Franklin hasta Brian Eno. La colecci√≥n original lleva 135 t√≠tulos, mientras que la flamante contrapartida argentina tiene solo dos y la promesa inminente de un tercero. Este estar√° dedicado a Marquee Moon, de la banda Television. El disco apareci√≥ en 1977 y lo compr√© en esos a√Īos solo porque me llam√≥ la atenci√≥n la tapa. All√≠ escuch√© sonidos que desconoc√≠a, que me parecieron salidos de la nada. Suelo llegar tarde a todos lados y esta no fue la excepci√≥n, como me di cuenta hablando en el stand de Dobra Robota con Gabriela de Mola. La editora me explic√≥ (con delicadeza, sin tratarme directamente de bestia) que bandas como los Ramones, Patti Smith o los Talking Heads, que yo asociaba a momentos posteriores de la historia del rock, eran simult√°neas y ten√≠an una ra√≠z com√ļn: los Velvet Underground, de los que en una fecha tan avanzada como 1977 yo no ten√≠a ni idea.

Pero sospecho que, aunque el culto por los VU y, especialmente, por Lou Reed es un lugar com√ļn del gusto contempor√°neo, no mucha gente tiene claro el lugar de la banda creada bajo el amparo de Andy Warhol. Y menos lo ten√≠an entonces. Me atrevo a hacer esta afirmaci√≥n (sobre los dem√°s) gracias a uno de los libros de la colecci√≥n local de 33 1/3, el dedicado a The Velvet Underground & Nico (1967), el primer √°lbum de la banda, famoso por la banana de Warhol (la edici√≥n local mejora la brit√°nica en cuanto al dise√Īo y las portadas, ya que recurre a una versi√≥n estilizada de la tapa del disco). El autor es Joe Harvard, un m√ļsico y productor discogr√°fico de Boston (se llamaba en realidad Joe Incagnoli y muri√≥ en marzo pasado, a los 60 a√Īos), y empieza el libro confesando que en su adolescencia, cuando empez√≥ a tocar, admiraba a The Modern Lovers, a The Stooges y a David Bowie sin saber la deuda que ten√≠an con los Velvet Underground. A partir de la reconstrucci√≥n de su desconocimiento de entonces, Harvard escribe un libro util√≠simo que, por un lado, toma en cuenta la extensa bibliograf√≠a sobre la banda pero, por el otro, la despoja de cualquier exceso cholulo o acad√©mico y, sin recurrir a interpretaciones pol√≠ticas ni tecnicismos, se limita a explicar el disco desde su historia y sus innovaciones musicales, las que lo volvieron tan influyente y tan perdurable a pesar del fracaso comercial y del desd√©n de los cr√≠ticos en el momento de su edici√≥n.

Harvard describe The Velvet Underground & Nico como un logro colectivo, una amalgama de talentos de distinta √≠ndole, y destaca la visi√≥n de Warhol como estratega en el debut de la banda para preservarla de claudicaciones frente a la industria discogr√°fica. Hay cierta simplicidad warholiana en este libro, sencillo y de una gran claridad expositiva. Es la compa√Ī√≠a perfecta para escuchar el disco. Tanto, que esta vez hasta yo lo entend√≠.