Link, Borges, Gödel, Dios

por Daniel Guebel

Leo La lectura: una vida…, de Daniel Link (Ampersand, 2019); el texto es brillante, erudito, digresivo, variado, excesivo. Allí encuentro buena parte de todo lo que no leí y no conozco, mundos de conocimiento y lectura y personas a las que no accedí. Entre otras cosas, en esa deriva, leo la transcripción del Argumentum Ornithologicum. Link lee el breve texto que Borges publica en El hacedor como una “parodia del ‘argumento ontológico’ en el que descollaron Avicena (El libro de la curación) y el benedictino Anselmo de Canterbury (…) en su Proslogion. Reformulado por Descartes y Spinoza, refutado por Hume, Gödel propuso una versión lógico-modal del argumento de Anselmo, que puede sintetizarse del siguiente modo:

1. Es una verdad conceptual (o, por así decir, una verdad por definición) que Dios es un ser del que nada más grande puede ser pensado (esto es, el ser más grande que puede ser pensado).

2. Dios existe como una idea en la mente.

3. Un ser que existe como una idea en la mente y existe en la realidad es, en iguales condiciones, más grande que un ser que existe solo como una idea en la mente.

4. Así, si Dios existe solo como una idea, entonces podemos imaginar algo que es más grande que Dios (esto es, otro ser más grande posible que existe).

5. Pero no podemos imaginar algo que es más grande que Dios (es una contradicción suponer que podemos imaginar un ser aún más grande que lo más grande posible de lo que podemos imaginar).

6. Por lo tanto, Dios existe.”

Dejo al lector la tarea de adentrarse en el goce que produce el trabajo de las ideas (ajenas). Pienso: para acercarme a la completa solidez de ese pensamiento debería invertir una vida en estudiar gramática, latín, filosofía medieval. Dios, pienso también, puede tanto existir como no existir, pero aquello que lo crea de manera duradera es el “argumento ontológico”. Así, una idea en la mente es más grande que Dios. ¿Probaría eso su inexistencia?