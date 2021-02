La invitación a escribir en estas páginas me llevaron a preguntarme: ¿qué es lo actual? Podríamos pensar que lo actual no es; justamente, deviene. Quizá resulte del acento que las palabras le otorgan a lo que está ocurriendo. Y entre lo que ocurre y la ocurrencia, hay corto trecho. En cierto sentido, ¡el presente es una ocurrencia! Por otra parte, ¿hasta qué punto la grieta y la aceleración no han escindido la realidad en microespacios que se autoabastecen de costumbres, méritos y hasta chistes propios en cada uno de ellos? ¿Se habrá convertido la diferencia de opinión en exilios virtuales a través de redes que aúnan y expulsan? Desde que Paul Watzlawick publicó La realidad inventada, cada vez hay más ofertas. Entonces, puesta a escribir sobre lo actual, y dado que la objetividad es finalmente (o de primeras) imposible, pensé que los objetos podrían ayudarme a dar cuenta de los ímpetus reinantes. Macedonio Fernández llevó al zapallo hasta el cosmos, Francis Ponge le otorgó autonomía al jabón. Quizá recaiga, sí, en cierta nostalgia que acomoda el valor de las cosas, o el absurdo que las desacomoda. Pero sirviéndome de los tantísimos senderos que son las frases ya trazadas, me gustaría probar suerte en estos paisajes que revierten el estatuto de la realidad, considerándola cáscara del fruto que rara vez cosechamos. Ir a las “cosas” del presente que tengan algo para decir, o al menos le supongamos una significación de variada índole. Hoy sólo me queda espacio para que la vacuna tome la palabra y diga: “¿Dónde están los que me necesitan?”.