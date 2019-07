Lo que les faltaba a los Fernández: el fuego amigo

por Javier Calvo

Como si no bastara la potente campaña electoral del Gobierno, con dólar controlado incluido, los problemas del kirchnerismo se potencian con un factor previsto por el laboratorio PRO pero ajeno a sus ensayos: el daño que se autoinflige la oposición.

Los primeros atisbos surgieron hace un par de meses, cuando el escritor Mempo Giardinelli y el jurista ex cortesano Eugenio Zaffaroni propiciaron reformas constitucionales que impactaran en la Justicia, donde se ventilan las investigaciones por corrupción de la década ganada.

Luego se sumó el actor Dady Brieva, quien deseó que toquemos fondo y la pasemos lo peor posible para que a nadie se le ocurra volver a votar a Macri. Horas atrás se le sumó un colega del arte dramático, Raúl Rizzo, al plantear que la reelección podría generar una guerra civil.

El jefe sindical de los pilotos aeronáuticos, Pablo Biró, hizo su aporte esta semana con el impulso a la inusual lectura en los aviones de un comunicado contra el Gobierno. Y su par camionero, Hugo Moyano, no se anduvo con chiquitas a la hora de demandar a autores, productores y protagonistas de la ficción televisiva El Tigre Verón.

Hubo más. El economista Guillermo Nielsen, que orbita alrededor del planeta albertista, calificó de ignorante al ahora candidato propio Axel Kicillof en PERFIL por su gestión en la expropiación de YPF. Y el convicto Julio De Vido pidió el voto para Fernández-Fernández, con corte de boleta bonaerense para que él sea electo diputado (en la lista del neonazi Santiago Cúneo), en lugar del arrepentido regresado Sergio Massa.

El botín de oro al mejor gol en contra, hasta ahora, se lo lleva el Fernández que faltaba, Aníbal, al sostener con una metáfora patética que prefería dejar a sus hijos bajo el cuidado del múltiple femicida Barreda que en las manos de María Eugenia Vidal. El mariscal de la derrota bonaerense de 2015 ahora se contenta con entrar de concejal en Pinamar dentro de la boleta F-F+Kicillof.

Del repaso quedan exceptuados ex profeso los dos integrantes de la fórmula presidencial, que también han tenido sus patinadas, las que son perdonadas o alentadas por la tropa militante propia, pero corren el riesgo de espantar al electorado no tan convencido, imprescindible si pretenden volver a la Casa Rosada. El lugar donde hoy se celebran estos “errores no forzados”, apenas a dos semanas de las primarias.