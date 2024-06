Milei-Caputo encontraron una némesis a su altura

Con una oposición sin fuerzas ni credibilidad para arrinconarlos, menos en términos económicos, Javier Milei y Luis Caputo encontraron un rival a su nivel. Y que se convertirá en el principal retador y auditor de su política monetaria, cambiaria y fiscal. En síntesis, la persona con la que deberán negociar el futuro del plan económico para la segunda parte del gobierno libertario, luego de la aprobación de la ley Bases II y del paquete fiscal, que se aprobó en Diputados.

En las próximas semanas los focos se concentrarán en las negociaciones que el Presidente, su ministro de Economía y el equipo que ambos designen mantendrá con el director gerente para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), el chileno Rodrigo Valdés. Uno de los economistas más prestigiosos de la región, y quien fue empoderado por las dos mujeres que manejan el organismo financiero para que cierren, o no, un nuevo Facilidades Extendidas con el país. El funcionario fue empoderado por la directora gerente Kristalina Georgieva y su número dos Gita Gopinath, para que se haga responsable de los aspectos técnicos (y un poco más también) de un eventual nuevo acuerdo a diez años; y que tome lo sucedido con la economía argentina en el primer semestre del año como punto de partida.

La búlgara y la norteamericana de origen indio le hicieron saber al chileno, que tiene toda la confianza tanto de las dos funcionarias como del board del FMI para avanzar en las discusiones con el tándem Milei- Caputo. Lo que incluye polémicas públicas sobre el tipo de cambio, la política monetaria y la evolución de las metas macroeconómicas a futuro. Valdés sólo tiene una condicionalidad en su capacidad de acción con los negociadores argentinos: el plan que se discuta y cierre, no puede ser de parches o corto plazo. Tendrá que ser un programa integral a largo plazo, que incluya soluciones sólidas para los problemas crónicos de la economía del país. Un programa que, incluso, sobrepase los tiempos del gobierno de Javier Milei y vaya más allá de lo que le resta de su gestión y lo que eventualmente dure un segundo mandato. En definitiva, un Facilidades Extendidas a diez años que comience a correr a fines del 2024 y se cierre en el segundo semestre del 2034; cuando Milei ya no esté en la Casa Rosada.

Fue con este mandato de negociador oficial y casi plenipotenciario, que Valdés redactó casi de puño y letra el párrafo fundamental con el que Argentina debe manejarse si quiere este tipo de acuerdo con el FMI. Sin mayores vueltas, el paper del Fondo publicado hace dos lunes, y que derivó en un tembladeral en la economía y los mercados locales, turbulencias que ni siquiera la aprobación de la ley Bases pudo frenar; fue simple y claro en una frase. “Mientras se desarrollan los pilares clave, la eventual competencia de monedas dentro del régimen podría hacer que se asemeje al sistema de flotación administrada prevaleciente en Perú y Uruguay hoy en día. La estabilidad de precios seguirá siendo un objetivo primordial del Banco Central, en un contexto donde los individuos sean libres de ahorrar y transaccionar en las divisas de su elección”.

Con esto el FMI dejó en claro tres conceptos. El primero, que no podrá haber dolarización, sino que el peso seguirá siendo el que rija las operaciones oficiales, como pago de impuestos, salarios públicos o pagos a proveedores desde la Nación, provincias y municipios. El segundo es que deberá continuar existiendo, empoderado, un Banco Central que tendrá la responsabilidad de manejar la política cambiaria y monetaria del país; incluyendo la salud del peso. Tercero, la política cambiaria no podrá tener sorpresas, y se manejará con un esquema de flotación administrada; tarea que también será de fiscalización exclusiva del BCRA. No lo dice el texto, pero este esquema debe ir acompañado además, por un nuevo proyecto de ley al Congreso, que determine un grado importante de autonomía de la entidad monetaria.

Estos tres puntos tienen un copyright: es lo que piensa y cree que conviene a la Argentina Rodrigo Valdés, designado por el FMI para negociar el acuerdo final con el Gobierno. Letra que va, además, a contramano de la visión personal de Milei, quien defiende y defenderá el concepto de dolarización de la economía y demolición del BCRA. Lo contrario del párrafo redactado por Valdes.

¿Quién es el economista chileno al que se enfrenta y enfrentará el Presidente y su ministro de Economía? Llegó en mayo del 2024 a su cargo, con la misión de poner en caja a la Argentina, algo que hasta ahora no logró. Se cree en Buenos Aires que el funcionario puede mostrar voluntad. Proviene de las filas intelectuales del MIT de Boston, desde donde las visiones libertarias son criticadas. Fue ministro de Hacienda entre 2015 y 2017 durante la gestión de Michelle Bachelet, cargo desde el cual accedió a la problemática de la economía argentina; dándose el espacio para opinar. En aquellos días recomendaba gradualismos flexibles, pero firmes y reformas estructurales. En toda su carrera demostró voluntad de comprensión hacia Argentina y una personalidad dispuesta a escuchar. Sin embargo, en la negociación de este año, Valdés mostró poco humor y planteó exigencias de cumplimientos mensurables. Fue, por ejemplo, el funcionario que exigió una devaluación posPASO del 22%, medida que Sergio Massa debió ejecutar si quería continuar con un acuerdo con el FMI; y, así, sostenerse con vida política durante el 2023. Valdés fue inflexible en aquellos días, reclamando una modificación importante en el tipo de cambio como condición indispensable para continuar negociando seriamente. Mostrando, además, que no le tiembla el pulso al momento de exigir decisiones complicadas.

Lo sabe bien Caputo, quien en diciembre del año pasado, antes de las asunciones y de que fuera ministro, recibió una explicación dura y técnica de parte de Valdés, sobre que era irrepetible renegociar el mismo Stand By que en 2018 firmó Mauricio Macri. Aquel acuerdo tuvo a Caputo de doble protagonista. Como ministro de Finanzas primero y presidente del Banco Central después.

¿Por qué es importante esta definición que recibió el futuro ministro desde Washington? Porque aquel acuerdo le permitía al país recibir unos US$ 13 mil millones de dólares más que los 44.800 liquidados a agosto de 2019, momento en que luego de las PASO de ese año quedó suspendido por los incumplimientos de Buenos Aires. Ese dinero luego fue rechazado por el presidente Alberto Fernández. Nunca más fue reclamado, pese a que estuvo disponible mientras el acuerdo estaba con vida. El problema hoy es que aquel Stand By de cuya negociación participó Caputo, simplemente, ya no existe. Fue reemplazado por el Facilidades Extendidas negociado por Martín Guzmán y cerrado en marzo de 2022; y que luego tuvo su versión “reloaded” con Sergio Massa entre marzo y julio de 2023, y una segunda renegociación en enero de este ejercicio, ya con Caputo en el Palacio de Hacienda.

Un dato que maneja Valdés (y el FMI), es que en cinco años Argentina firmó cinco acuerdos (Stand By y Facilidades Extendidas), e incumplió los primeros cuatro y pide una renovación del quinto. Todo un récord. Incluso, en el caso de la gestión echándole la culpa de esas infracciones a lo firmado y prometido al propio FMI. Con estos antecedentes, tendrá que entender Milei que es lógico que pese a sus promesas de sobregiro de ajustes fiscales, disminución de la inflación, emisión cero y aumento de las reservas el FMI esperará a ver resultados concretos para creer. Algo que se daría hacia el segundo semestre de 2024. No antes. Solo en esos futuros días podría discutirse la posibilidad de más dinero. Y si el gobierno que asumirá el 10 de diciembre cumple con lo prometido.