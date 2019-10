Mujeres al frente, desde militancia hasta ciencia

por Mabel Bianco

El protagonismo de las mujeres es hoy innegable y se refleja, salvo excepciones, en las crónicas. En el diario PERFIL desde ciencia hasta deportes las mujeres aparecen liderando noticias. Y no solo por el Encuentro Nacional de Mujeres –ENM–, imposible de ocultar, sino por notas en distintos campos. El ENM fue noticia el sábado con el anuncio de las 200 mil mujeres esperadas en La Plata. El domingo porque a pesar de la tormenta estuvieron allí y los talleres las reunieron en discusiones apasionadas, donde el respeto por las disidencias fue el leitmotiv y se reflejó en las conclusiones.

Los 87 talleres con la variedad de temas que trataron indican la diversidad de intereses y preocupaciones de las mujeres. Como dice Paula Rey en la columna: “No se sale de ellos igual a como se llegó, la experiencia fortalece para seguir construyendo un mundo feminista más igual”.

Destaco el suplemento Educación del domingo. La nota “Aprender sin brechas” trae buenas noticias: la desigualdad en el desempeño de mujeres y varones en lengua y matemáticas que expresan el peso de los estereotipos está cambiando, según la comparación de las pruebas Aprender 2016 con las de 2018. Tradicionalmente las niñas tienen mejor rendimiento en lengua y los varones en matemáticas, por eso tienen menor presencia en estudios y ocupaciones tecnológicas y científicas y más en sociales. Su participación laboral se centra en áreas de menor productividad, con salarios más bajos y menos posibilidades futuras. A eso se refiere en Ideas Díaz Langou: “La urgencia de cerrar la brecha salarial”.

El valor de la educación para la igualdad de género es clave, a pesar de las leyes que explícitamente la promueven, como la Ley 26.206 y la de educación sexual integral, el enfoque de género aún no se aplica en las escuelas del país. Eso fue un grito unánime en el ENM. Deuda que el próximo gobierno debe pagar si su prioridad es la igualdad de género, con políticas con presupuesto suficiente y que se ejecuten.

La nota sobre uso de la técnica de simulación de casos en las ciencias de la salud no alude al enfoque de género, algo clave. No incluir la variable género como causa y efecto resulta en que las intervenciones no serán efectivas para asegurar la salud de mujeres y niñas.

Hablando de presupuesto, el análisis de la ejecución realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso comentado por Mozetic muestra que la prioridad declamada no se corresponde con la ejecución de las asignaciones presupuestarias, adquiriendo mayor gravedad en violencia: hasta agosto habían ejecutado un 8%.

Varias ONG desde hace años analizamos el presupuesto para las mujeres. En los dos últimos, esto permitió aumentar los montos asignados, por la presión ejercida por las ONG y las diputadas de la Comisión de la Mujer en Diputados. La baja ejecución es una frustración, esa mayor asignación que tanto costó no se usó, en un tema donde las necesidades son muchas. Sobre la ejecución de salud sexual y reproductiva, aclaremos que el 38% ejecutado según la Oficina del Congreso no es definitivo ya que tiene compras en curso por más del 90%, según las ONGs.

Las mujeres indígenas llegaron a la Casa de Gobierno y lograron, después de tres días, ser recibidas. Llevaron la voz de sus comunidades que padecen múltiples discriminaciones, especialmente la pérdida de sus territorios por la ocupación para agricultura masiva y/o actividades extractivas. En América Latina, las mujeres lideran los reclamos y en muchos casos son perseguidas y criminalizadas.

En política también las mujeres jóvenes son noticia: se entrevista a tres veinteañeras candidatas en las elecciones –alguna ya ganó–, que lograron, siendo menores de 30 años, integrar listas. ¡Bravo!

La nota de Rodríguez sobre el gol de Lucía Guiñazú, que recordó al de Maradona en México 1998, en Deportes es meritoria. Los miles de chicas en el fútbol hoy saben que pueden ser tan grandes como uno de los mayores cracks del mundo. ¡Su ideal ahora es Lucía!