Orgullo mal

El Día del Orgullo pasado escribí sobre el closet de Horacio Rodríguez Larreta, del colectivo LGTBQR de Robots. Horacio pertenece a la minoría ciborg con escasa representación en espacios de gobierno; nuestro alcalde le suma un color nuevo a la bandera multicolor, el gris mutante. Basta observar cómo Horacio se asimila al más fuerte. Cuando calla, Horacio le habla a los tapados: los está recolectando. De a poco crea su minoría silenciosa, los que no se animan a hablar contra el Gobierno por temor a represalias.

No hay que temer al diferente. Yo misma crecí en una familia, Filosofía y Letras, donde estaba mal visto amar lo que no es mayoritario. El peronismo es una familia conservadora, que castiga al que ama distinto. Como le pasa a tantas lesbianas: creen que si no te gustan ellos es porque no te la dieron bien dada.

Horacio sacrifica el aire libre, aunque los estudios científicos indican que son raros los contagios al exterior con distancia. Ginés admitió que lo prohibían por “imagen”; al Gobierno de Científicos le preocupan más los símbolos que la ciencia. Mrs Manguel se preguntó si todos los que salen tienen el mismo derecho a un respirador. ¿Tienen los mismos derechos los desviados? ¿Merecen los pecadores igual cuidado que los justos, los que temen a Dios? Esos son los símbolos que se protegen: la vida y la muerte asociadas a la obediencia al Estado, el Dios que decide.

Aprovecho para mandarle un besito a la editrix que me dijo (con cariño) que me convenía dejar de publicar estas cosas porque arruinaba mi carrera. ¡Feliz día del orgullo!.