Protesta estudiantil en Estados Unidos y Argentina

Los estudiantes universitarios en general en todo el mundo son caja de resonancia de reclamos y protestas por conductas de los gobernantes. Esto no es exclusivo de un país ni de una región. En parte porque en la juventud la rebeldía es normal, son muy sensibles a las injusticias y discriminaciones. Pero el grado o nivel de politización y su expresión es diferente en los distintos países y también en las distintas épocas. En Argentina, la universidad pública, y especialmente las más antiguas y con mayor historia como la Universidad de Córdoba, la de Buenos Aires, la de Rosario y algunas otras , tienen un alto grado de politización y tienen una larga historia de protestas y reclamos por políticas públicas a las que consideraban injustas y negativas para la sociedad. Desde la Reforma Universitaria, esta ha sido su característica, frecuentemente el movimiento estudiantil universitario se vinculó en nuestro país con el movimiento obrero, compartiendo ideales y propuestas en muchas oportunidades, así como sus reclamos en la calle y en movilizaciones. Esto no debe confundirse con la politización partidaria que existe en nuestras universidades, pero no es lo principal, aunque no podemos negar su existencia. La marcha reciente de la comunidad educativa de las universidades públicas en defensa de dichas universidades tuvo algunas novedades en relación con otras anteriores. La gran afluencia de sectores de clase media baja y baja que orgullosamente lucían esta defensa y superaron a los sectores medios y altos, que antes eran los mayoritarios. Además, el predominio de mujeres y adolescentes mujeres en la marcha en la Ciudad de Buenos Aires fue también algo diferente ya que antes era mayor la presencia masculina. Este cambio de los manifestantes es algo que se puede atribuir a la mayor cantidad de universidades nacionales en el conurbano bonaerense, creadas en los últimos años, algo que se ve reflejado en el aumento de la matrícula del 40% entre 2012 y 2022. Esto cambió la población que accedió a la universidad, pero no afectó la capacidad de lucha y amplió la defensa de las políticas públicas respecto a la educación por parte de la sociedad. Se mantuvo el interés por la política como elemento clave para la sociedad y su participación no necesariamente en política partidaria, sino su interés por ella, que no le permite ignorarla.

En Estados Unidos también los estudiantes universitarios se están manifestando ante la situación del conflicto armado entre Israel y Hamas, que afecta al pueblo palestino, en contra del apoyo del gobierno a Israel. Las manifestaciones se iniciaron en las universidades de Nueva York, especialmente en la reconocida Columbia, pero se extendieron rápidamente a otras universidades del país. La movilización es pacífica, pero con una clara crítica y oposición al gobierno, y recibió una fuerte represión policial que generó aún más el rechazo de la comunidad universitaria. La reacción frente a la política del gobierno es similar a la de Argentina, pero en EE.UU. no se acompaña de las marchas masivas que involucran a otros sectores. Una diferencia con Argentina es una menor presencia dentro de los campus universitarios de la actividad permanente de cuestionamiento de la política pública. Otra diferencia es cómo estos reclamos no se reflejan en un mayor interés por la política partidaria, por el contrario, los lleva a denostarla e ignorarla. En parte esto se debe a que en EE.UU. el voto no es obligatorio, por tanto, no se ven obligados a definirse respecto a los candidatos; como ninguno coincide con sus reclamos la respuesta es abstenerse de votar. Esto genera el vacío en la participación política de un importante grupo en términos numéricos y cualitativos. Esta actitud no ayuda a cambiar el rumbo del país.