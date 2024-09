Resabios de una época negra

Infinito espectáculo la Argentina. Casi sin necesidad de pasar por la boletería. Parecían insuperables las travesuras del Homo eroticus presidencial, Alberto Fernández, duraderas inclusive en la consideración de la colmena local. Pero al gobierno Milei lo asisten Fuerzas del Cielo imprevistas para ocultar eventuales crisis por falta de dólares o aspiraciones para conseguir mayorías legislativas. Es cierto que no controla su propio reñidero con las mujeres de su franja (Lilia Lemoine versus Lourdes Arrieta, la misma Lemoine contra Victoria Villarruel, sin olvidar a la misma protagonista, a quien le atribuyen hoy un romance mediático, contra Marcela Pagano), cruzadas verbales de singular atractivo para la audiencia cuando, como se sabe, solo existe la riña de gallos porque la de gallinas no convoca a nadie. Por aburridas, claro, aunque los dos sexos gallináceos –por ahora– provienen de una única ave salvaje de la India llamada bankiva. No es machismo, es un negocio. Sin embargo, como no hay límite humano sin superar, la voluntad y el egoísmo políticos añadieron imprevistos que burlan la imaginación. Uno, reaparece una Cristina de Kirchner desafiante hablando de economía como si fuera de fútbol y habilita en respuesta clases públicas de esa disciplina por parte de Javier Milei. Dos, por el mismo precio, se ofrece como docente un soterrado del exilio, Mario Firmenich, para explicar por zoom la necesaria formación de Montoneros en los 70. Gagaísmo incólume, lastimoso. Después dicen que no existen los vaticinios auspiciosos del oráculo Parravicini para Milei, al cual adhiere, entre otros cultos, el influyente Santiago Caputo, el junior.

Tamaño alud de excepcionalidades sorprende también a Milei, quien cayó –como todos los presidentes– en la red de los encuestadores, profesionales, el virus para entender estos fenómenos más casuales que premeditados. Explicación semanal sobre la conducta de la opinión pública, preocupaciones y tendencias, un manual repetido con vistas a las elecciones de medio término del año próximo. No se sabe si coinciden con la opinión del jr. Caputo, aunque se supone que habrá sido él quien recomendó a la empresa de sondeos. En cambio, resulta difícil precisar la autoría del consejo que convenció a Cristina para confrontar con Milei sobre criterios económicos, un terreno en el cual ella pierde solvencia técnica frente al rival, casi a la humillación hasta ahora, y que la hace incurrir además en la esperanza de que puede convocar a una multitud en la 9 de Julio para demostrar liderazgo y permanencia. También con miras a los comicios del año próximo, para revalidar títulos y armar las listas de acuerdo a su gusto, juega más para su interna que para la general.

A la viuda de Kirchner le inquietan sordas desavenencias en su conglomerado partidario, en particular en la provincia de Buenos Aires. El pegamento que la sostiene con Sergio Massa se ha deteriorado, pero el excandidato se mantiene como referencia dominante, hombre que persigue la senaduría provincial en 2025. Aunque no habla o, ciertamente, juega a pelar la margarita sobre ese destino. Más de uno quiere fueros,no solo en Buenos Aires. Y no solo en el peronismo. Sufre la dama: ha descubierto intrigas en esa tierra, siempre abonada para el justicialismo, que conspiran contra su autoridad. Y la de su hijo. Por ejemplo, aunque Milei y Axel Kicillof se ofenden cada vez que pueden, la mano derecha del gobernador Carlos Bianco, “Charly” para los amigos, negocia con la Casa Rosada sobre la boleta única para que el año próximo, haya dos urnas en la votación o que se vote en días diferentes para preservar poder y el de los intendentes. Un bloque general que a ella la conserva como estampita pero que resiste a obedecerle en la entrega de cargos y nominaciones.

Esta maniobra electoral la enfurece más que el odio mutuo y público entre su hijo Máximo y Kicillof, todavía con final arriesgado y desconocido. El mundo bonaerense, al que se dedican tan pocos investigadores, exhibe estas ejemplaridades, como la instancia judicial que sacude hoy a Fernando Espinosa en La Matanza (esa provincia dentro de la Provincia) por presuntas desmesuras sexuales cuando sus videos lo muestran con menos dotes que el David. Zafaría de esas denuncias, políticamente al menos, pero se quedaría sin combustible para continuar en el rubro con emprendimientos personales. Ese vacío futuro, como es público, aspira a ocuparlo una contendiente indeseada de su mismo color partidario, la diputada Patricia Cubría, abnegada pareja de Emilio Pérsico, exmontonero que alguna vez confesó que a sus diez hijos los alimentaba esta mujer. Un sacrificado social. Discípulo menor además de Firmenich en la soberbia armada, y al que recuerda con unción en cada ocasión. Entre sus homenajes logró comprar y habitar la casa del que fue miembro de la cúpula violenta que se caracterizó por desparramar bombas como si fueran golosinas, siendo este tipo de atentado el más miserable del terrorismo. Como se advirtió esta semana con el explosivo que le enviaron al titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, y casi liquida a su secretaria, que no debe ser miembro de la oligarquía ganadera. Nada que ver la tropelía seguramente con Firmenich & Cía., sí resabios de una época negra del país de la cual quiere sacar rédito aún el asilado en Barcelona con sus cursos explicativos sobre el origen montonero por la proscripción del peronismo a partir de 1955. Proceso en el cual se querrá anotar la propia Cristina, enamorada en su juventud de esa tendencia. Esa remembranza coincide con sus opiniones y legados económicos con los cuales, por la polilla, se ha solazado Javier Milei en las últimas horas.