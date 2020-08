Transgrieta económica

El último estudio de la Escuela de Gobierno de la Universidad Di Tella sobre el Índice de Confianza en el Gobierno termina diciendo que la confianza en el futuro es mayor entre los más jóvenes (de 18 a 49 años) y “quienes creen que la situación económica del país dentro de un año será mejor que la actual”. Con lógica explica la correlación diciendo que “el optimismo sobre el futuro económico refuerza la confianza en el Gobierno, pero a la vez una mayor confianza en el Gobierno genera mayor optimismo”.

Es lógico que las personas más jóvenes precisen, para no desanimarse, asignarle al futuro mejores posibilidades porque allí tendrán que desarrollar sus sueños, que las personas que están en otra etapa de la vida, donde naturalmente miren al pasado como un tiempo inmejorable también desde lo personal.

La confianza en el futuro es el gran motor de la economía y, paradójicamente, pocas percepciones son tan subjetivas y las evidencias en que se apoyan tan emocionales. En este estudio de la Universidad Di Tella dos de los mejores momentos de confianza desde 2001 se dieron después del triunfo de Macri en enero de 2016 y tras su triunfo en las elecciones de medio término en noviembre de 2017, mientras que los dos picos máximos se dieron al comienzo del gobierno de Néstor Kirchner en el otoño de 2003 y durante la primera cuarentena, en abril de 2020.

Confirmando el no necesario paralelismo de las expectativas con lo que luego termina sucediendo, el promedio de confianza de cada período presidencial completo fue un 30% superior en el de Macri que en los dos de Cristina, y un 10% superior en el de Néstor Kirchner que en el de Macri.

Probablemente Matías Kulfas represente mejor que nadie el pensamiento económico de Alberto Fernández

La estrecha relación entre Índice de Confianza y expectativa económica hace que resuelto el problema de la renegociación de la deuda e instrumentadas todas las herramientas de salud pública para enfrentar el coronavirus, la recuperación económica pase a ser el tema crucial tanto de la vida diaria de las personas como del futuro de la política en función de las elecciones de 2021. Por eso se eligieron para los dos reportajes largos de esta edición a dos de los protagonistas más importantes de esa recuperación: desde lo privado, al mayor representante institucional del campo, el presidente de la Rural, Daniel Pelegrina, motor esencial de las exportaciones y la generación de dólares; y desde lo público, al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Durante la campaña electoral y una vez ya electo como presidente antes de asumir, Alberto Fernández iba a todas las reuniones con cámaras empresariales acompañado por Matías Kulfas, quien probablemente representa mejor el pensamiento económico del Presidente, plasmado en su libro Los tres kirchnerismos, donde no se privó de críticas a las inconsistencias de las políticas económicas de los gobiernos de Cristina Kirchner.

Daniel Pelegrina transmite su preocupación porque no se repitan las mismas inconsistencias que criticaba Kulfas: “Alberto Fernández me dijo que nos olvidemos de cosas como la Junta Nacional de Granos”, pero “veo que la línea de Cristina Kirchner viene avanzando en la coalición gobernante; y es un grupo al que no le gusta el campo” y recordó que “el Alberto Fernández de la época de la 125 venía siempre en son de diálogo y era muy cordial”.

Para el cuestionario del reportaje a Matías Kulfas se le solicitaron preguntas a dos ex ministros de Economía, un ex ministro de la Producción, un ex presidente del Banco Central, un ex presidente del Banco Nación, a quien tuvo a cargo la recaudación de impuestos y al consultor económico más reconocido, en su gran mayoría con una mirada crítica sobre la economía en los años de Cristina Kirchner.

Matías Kulfas respondió diciendo: “El problema de una Argentina bimonetaria no se va a resolver en este período de gobierno”. “La discusión librecambismo/proteccionismo es vieja y está completamente superada”. “Si se devalúa, el salto a precios es inmediato. Hay inflación, caída del salario real y más recesión”. “Si pudiéramos sostener este precio del dólar, en los próximos años va a dar resultados muy buenos”. “Tenemos que generar superávit primario, porque la deuda ha sido reestructurada y hay que pagarla”. “Nuestra obsesión es superar la grieta. En Argentina no sobra ningún sector”.

Tras 12 años del conflicto con el campo las miradas de un ministro del área económica y un líder ruralista siguen siendo diferentes pero ya no incompatibles.

“Volver mejores” fue el eslogan de la campaña del Frente de Todos, promesa que destaca la necesidad de importantes correcciones sobre el gobierno kirchnerista. Juntos por el Cambio, para aspirar a volver, también deberá plantearse la importancia de las correcciones que precisarán hacer.

Una coincidencia transgrieta entre una pregunta de quien fue el ministro de Economía más libertario y otra respuesta del ministro Kulfas: considerar ahorro a una parte no menor de la fuga de capitales. El problema es que el Índice de Confianza entre quienes tienen ahorros en dólares es el menor de todos. Por eso están en dólares.