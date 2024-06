Un silencio atronador en medio de la catástrofe

Mientras en Francia, al mismo tiempo en que se juega la Eurocopa en Alemania, Mbappé y decenas de deportistas llaman a no votar por la extrema derecha, aquí, donde ya gobierna el fascismo en clave neoliberal, estamos inundados de propagandas en las que los jugadores de la Selección y su DT nos venden bancos, tarjetas de crédito, hamburguesas y combos con doble huevo, bajo un silencio atronador sobre la situación catastrófica que padece la sociedad, en particular los sectores medios y bajos, principales consumidores de la Copa América y del fútbol en general.

Por supuesto que con este silencio colaboran los propios periodistas deportivos que, cuando al fin logran estar frente a alguno de los players, no le preguntan nada. Tal vez tengan temor a que Messi no les dé nunca más una nota, o que se les terminen sus prebendas, o que se note su mediocridad intelectual (la de los periodistas). No lo sé. Sé, sí, que me gustaría escuchar la opinión de Messi ante lo que ocurre acá, incluso si, como pienso, solo termine contestando que es solo un jugador de fútbol y que por eso no opina de otras cosas. A esta altura, prefiero a los Tevez, Barros Schelotto o el Kun Agüero, verdaderos gerentes del PRO o fans de Milei, antes que a muchos de esta Selección muda.

Entre tanto, en su tiempo libre, los muchachos juegan al fútbol, y debutaron en Atlanta (la ciudad de la Coca-Cola y la CNN) frente a Canadá con un 2 a 0, que bien pudo ser 3 a 0, pero también 2 a 2, en un partido durísimo, intenso, casi apasionante. Imagino que para el espectador neutral debe haber sido muy interesante de seguir. A nosotros, menos neutrales, se nos hace conmovedor ver a Messi a sus 37 años: nos vamos a tener que ir acostumbrando a que erre goles que antes hacía, que ya no tenga más ese cambio de ritmo al salir de la primera gambeta, que entre menos en juego pero que, sin embargo, siga siendo el mejor de la cancha a base de personalidad, increíbles pases de gol entre líneas y un liderazgo como no hay otro en el fútbol actual.

Canadá pensó una táctica y la aplicó muy bien: le puso un tipo encima a Paredes para que Argentina no saliera jugando limpio de abajo, e intentó (y muchas veces logró) ganarles las espaldas a Molina y Acuña. De hecho, junto a Messi la figura fue Dibu Martínez, que tapó dos o tres muy difíciles, y le sumó un par de saques de arco rápidos y largos que dejaron mano a mano con el arquero a Messi y otros. Equipo físico, Canadá no les va a ser fácil a Chile y a Perú. Volviendo a Argentina, justamente por el ritmo tan intenso, habrá que ver cómo quedaron físicamente para el partido del martes contra Chile, en especial Di María, y sobre todo Messi. No fue un debut fácil.

Scaloni y los jugadores se quejaron mucho del estado del campo de juego, tal vez eso explique las imprecisiones del primer tiempo. El DT reconoció que, además de las dificultades del césped, Canadá jugó bien y que al final “nos atrincheramos”, y que por momentos “fue un partido extraño”, en un gesto de sinceridad infrecuente en este ambiente. Esto recién empieza.