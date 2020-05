El arribo de la cúpula del ministerio de Obras Públicas de la Nación, con el ministro Gabriel Katopodis y el secretario Martín Gill el miércoles pasado a Córdoba fue el primero después de la fricción entre Nación y Provincia por los famosos 500 metros en la extensión de la cuarentena. La agenda y el buen clima fueron notables entre los que llegaron y aquellos que les tocó ser anfitriones: el vicegobernador Manuel Calvo y el intendente Martín Llaryora. Cuentan en el PJ capitalino que desde la Provincia quisieron evitar el llamado para invitar al titular del Palacio 6 de Julio y que desde Buenos Aires advirtieron la picardía de algunos. “Se la quisieron dibujar a Llaryora, se quisieron quedar en la Provincia con la foto y la recorrida. Pero, parece que al intendente lo terminaron llamando desde Buenos Aires…”, dijo una fuente del peronismo local que apunta a la buena relación entre Gill y el intendente capitalino. “A lo mejor, Martín llamó a Martín”, dijo con picardía el peronista que cree que el ahora funcionario nacional, metido en la sucesión provincial, no quiso darle exclusividad a nadie y cerró: “aparte, Katopodis se fue creyendo que en la Provincia se quisieron quedar con el anuncio en Twitter”.

La carrera por el manejo del bloque

Uno de los cambios que el oficialismo municipal analiza para la segunda parte del año es una modificación en la conducción del bloque en el Concejo Deliberante. Desde el Palacio 6 de Julio son varias las voces que apuntan al llaryorista Nicolás Piloni para tomar las riendas de la bancada que hoy controla el viguista Juan Domingo Viola. Aunque en los pasillos del legislativo municipal no quieren empezar a agitar olas en torno a los cambios, en el Municipio tomaron nota de cómo se está moviendo el bloque y ya advirtieron el juego en tándem que está haciendo un grupo de viguistas, donde están Diego Casado, Gustavo Pedrocca y Eva Ontivero. “Las cosas en el bloque no están bien. Los subgrupos se empiezan a notar y en más de una ocasión llegó el llamado para que se traten de controlar. El pedido de Casado por la rinoscopía para funcionarios municipales sigue dando que hablar, las cosas que plantean que no tienen nada que ver, son varias cosas. Después de junio a lo mejor hay novedades”, contaron desde el Concejo después de un nuevo Zoom semanal.

Una “travesía” con los moderados al margen…

La semana que cierra tiene el debate desatado por las polémicas prisiones domiciliarias, con la oposición siendo crítica de lo que fueron algunas manifestaciones en el oficialismo. Sin embargo, el comienzo de la misma el lunes, había tenido el eje puesto en el reclamo por la apertura del Congreso y la también discutida “travesía por la democracia”, con varios legisladores bajando a Capital Federal el lunes, y en varios casos incluso sin respetar las medidas de aislamiento. La iniciativa, fiel a lo que viene ocurriendo en las últimas semanas, no tuvo el acompañamiento de todos. De hecho, aquellos que forman parte de “los moderados” no se prendieron con la movida y dejaron pasar las críticas a sus compañeros de interbloque, como la que lanzó, entre otro, el periodista de chimentos Jorge Rial al diputado cordobés, Diego Mestre en Twitter. “No es momento de empezar a tirar este tipo de cosas que está en juego la democracia. Viajé a la madrugada, casi sin contar a nadie que lo hacía”, dicen que señaló un diputado de los “moderados” que no acompañó la “travesía por la democracia” ni se sumó a la foto en Twitter desde arriba del auto.

Más tensiones en Turismo

Parece que el clima en la cúpula de la Agencia Córdoba Turismo está más picante que nunca. Sabido era que esa conducción con dos tipos de pesos propio como Esteban Avilés y Federico Alesandri iba a decantar en tensión. Mucho más todavía con un contexto de covid-19 que poco ayuda, que genera más atención por parte del sector privado y que tiene la puja del 1-2 por los segundos que ocupan ambos en los medios. Al parecer, el enojo vendría porque el área responsable de prensa enfoca toda la agenda mediática en el exintendente de Carlos Paz y deja poco juego para el hombre de Embalse. “Era algo que se sabía que iba a pasar, son dos tipos pesados, no tienen onda entre ellos, no vienen del mismo palo y no era el contexto de crisis que ellos imaginaban cuando arrancaron esto. En todos lados, Turismo es el ministerio, secretaría o agencia de las ‘buenas noticias’, nunca pasó algo como lo de ahora y ahí está el problema”, cuentan los que conocen cómo se desenvuelve la interna.