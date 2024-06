Adriana Nazario: “Estoy siendo víctima de agresiones y de fake news porque me tienen miedo”

La agenda de Adriana Nazario es intensa, abrumadora. A 15 días de las elecciones municipa les en Río Cuarto, la candidata que encabe - zará la lista de ‘La Fuerza del Imperio del Sur’ intenta aprovechar cada hora del día para recorrer la ciudad o mantener reuniones que le permitan dar a conocer su modelo de ciudad. La campaña ganó intensidad en las últimas semanas y Nazario asegura estar siendo víctima de una operación sucia basada en fake news, las cuales se difunden en las redes sociales.

Nazario dialogó con PERFIL CÓRDOBA, brindó detalles de esta situación pero también analizó el escenario electoral, dio su mirada respecto a por qué no se llegó a una alianza electoral en el peronismo y hasta habló del impacto que tiene en ella y cómo maneja el hecho de haber sido la última pareja del exgobernador José Manuel de la Sota.

“Hace dos años que recorro la ciudad, que trabajo para ser intendenta y también hoy me toca salir a aclarar algunas cosas, porque me encuentro con un escenario repleto de fake news, de mentiras. Me siento agredida: yo soy de jugar limpio, pero de golpe me encuentro con que somos tres candidatos con chances de ganar la elección y sólo este tipo de noticias falsas me las hacen a mí. Entonces, me pregunto por qué a mí y quién lo está haciendo. Aparecen noticias en sitios que no tienen seguidores o que se crearon hace dos o tres meses”, expresó la candidata.

–¿Usted apunta a alguien como el responsable?

–Nosotros no somos expertos, pero cualquiera puede ir al sitio donde aparecen estas noticias y en el sitio donde se publicitan las noticias falsas aparece publicidad de las otras dos fuerzas. Hay campaña de De Rivas y de Parodi. Yo me pregunto, ¿quién las paga?

-¿A qué atribuye esta situación?

–En un primer momento pensé que era por ser mujer, ahora entiendo que es por miedo, porque yo no vivo del sector público, yo soy empresaria. Hay alguien que tiene miedo de que yo llegue (al gobierno) porque cuando yo llego a cualquier lugar trato de controlar mucho el gasto, ver los presupuestos, ser eficaz en la forma de gastar. Una de mis principales propuestas es construir viviendas a través del ahorro del Estado.

–¿Puede explicar de que se tratan esas fake news?

–Al principio arrancaron con el vínculo con el kirchnerismo. Yo no soy y nunca fui kirchnerista. Trucaron fotos y me ponen con Máximo Kirchner, con Aníbal Fernández o con (Juan) Grabois, y luego ponen preso a un contador en la ciudad, Escudero (NdR: Se refiere a la detención del contador Hernán Escudero, acusado de evasión y lavado de activos) y dicen que fue mi contador. Yo soy mi propio contador. Semejante nivel de agresividad y de mentira me sorprende. Entonces, me pregunto: ¿cualquier cosa se puede decir en el marco de la campaña? ¿Qué es lo que viene ahora?

–Más allá de estas situaciones, ¿qué es lo que usted palpita en la calle, a dos semanas de las elecciones?

–Tengo muy buena recepción. Yo viví siempre en Río Cuarto. He ocupado distintos lugares como funcionara pública. Fui secretaria de Desarrollo Económico con el ingeniero (Alberto) Cantero en 2000 - 2001, una época terrible. Después fui ministra de Producción y Trabajo de la Provincia, también en la tercera gestión de José Manuel (de la Sota) durante cuatro años, a través de la Fundación Banco de Córdoba coordiné y lleve adelante el plan del noroeste, que es lo más maravilloso que he hecho, porque le cambiábamos la vida a la gente. Y después fui diputada nacional, pero yo nunca me fui de Río Cuarto. La recepción que tengo es muy buena. Respecto a las encuestas hay para todos los gustos, cada uno tiene una encuesta que le da ganador.

–Acaba de nombrar a De la Sota. ¿Cómo lleva el hecho de haber sido su última pareja? ¿Es una presión extra o cree que es algo que le aporta en la campaña?

–Estoy segura que José estaría muy contento de que fuera candidata e incluso que fuera intendente. Él incluso hace algunos años lo planteó públicamente en la ciudad. Pero yo no quise ser en ese momento por estar haciendo el Plan del Noroeste y porque a mí nunca me gustó correr con el caballo del comisario. Yo quería ser candidata cuando no fuera funcionaria, para que no se confundieran las cosas. Convivo todo el tiempo con esto, José fue el gran amor de mi vida. Pero yo no lo uso a José políticamente, lo veo en cada cosa que hago en casa y pienso: ¿cómo haría esto José? Públicamente yo lo respeto muchísimo, no sé si me doy a entender. Cuando me refiero a José en la diaria, nunca digo: “Votenmé porque yo soy delasotista”. Todo el mundo sabe que José fue mi gran ídolo y sigue siéndolo políticamente, además de mi gran amor. Yo no uso su imagen, no lo usufructo, lo tengo en mi corazón a José.

–¿Por qué cree que no se logró una lista de unidad entre los candidatos de origen peronista como usted y De Rivas?

–No tengo una explicación. Tomé la decisión de ser candidata hace dos años. En el peronismo sabían que iba a ser candidata, con un proyecto de ciudad, armé el equipo y nunca, nunca, nunca, ningún dirigente me llamó, para nada. Muchísima gente del peronismo me quiere y me apoya. Yo no le encuentro explicación, ninguna, porque es tan simple cómo lo estoy diciendo.

–Croniqué la campaña en Río Cuarto y hablé con dirigentes peronistas provinciales que aseguran haber negociado con usted, intentando acordar. ¿Esto fue así?

–Cuando ya estaba decidido el candidato, cuando ya fue presentado como el candidato del intendente (Juan Manuel Llamosas), recién después convocaron a una reunión de representantes de candidatos. Yo tuve dos representantes, pero no fue una reunión para hablar de nada, éramos todos candidatos. Nunca me llamaron, se ve que no interesó el proyecto de ciudad que yo he desarrollado. Está todo bien, yo sigo caminando mi ciudad y cuando sea intendenta voy a gobernar para toda la ciudad y tendré la mejor relación con todos.

–En caso de ser intendenta, ¿cómo imagina la relación con el gobernador Llaryora?

–El gobernador Llaryora tiene todo el derecho del mundo a tener un candidato, no hay ningún problema. Gane quien gane, él seguramente seguirá apoyando a la ciudad. Yo me llevaré muy bien con él. Lo conozco a Martín, yo viví muchos años con un gobernador y sé que más allá de las preferencias que José Manuel podía tener, cuando pasaba esa elección, él llamaba a su despacho al ganador, fuera del partido que fuera, y lo invitaba a trabajar juntos. Sé que Martín hará exactamente lo mismo.