Advierten que la recuperación depende de cada región y será ‘heterogénea’

por José Busaniche

¿Cuándo y cómo se sale del proceso recesivo? La respuesta a ese interrogante viene demandando grandes cantidades de tinta y de minutos en los medios. Pero en las últimas semanas comenzaron a aparecer datos consolidados sobre la perfomance del segundo trimestre que pueden empezar a decodificarse para llegar a una conclusión más certera. En ese sentido, un reciente trabajo del Ieral de la Fundación Mediterránea señala que hay datos del trimestre pasado que muestran un punto de inflexión de las tendencias recesivas en la zona pampeana, en Cuyo y en la Patagonia.

Sin embargo, ese quiebre en la tendencia negativa no se da de forma homogénea y no se verifica en regiones como el NOA y el NEA. El trabajo destaca que, a nivel nacional, la economía habría dejado de caer en el primer trimestre de este año, con la expectativa de una leve recuperación en los siguientes. Las regiones han seguido una tendencia similar, aunque se observan dos grupos diferenciados. Al primero le ha ido relativamente mejor, en el sentido de que no solo ya habría tocado fondo (Pampeana y Cuyana), sino que además en algunas provincias se observa una recuperación. Por otro lado, las regiones norteñas han sido las más afectadas en los últimos 12 meses, y el NOA todavía seguía en caída.

Motores. El informe elaborado por el economista Jorge Day remarca que para analizar cómo responden las distintas regiones a la caída de la actividad económica en el país hay que tener bajo análisis lo que sucede con tres motores económicos: consumo, sector público y exportaciones. Así, señala que, por ejemplo, varias provincias norteñas cuentan relativamente con menos recursos naturales, y se hallan muy alejadas de los grandes centros de consumo. Por ende, son más dependientes de los fondos nacionales y son menos exportables. De los tres motores recién mencionados, el consumo y el sector público pesan más en dichas regiones. Y justo esos dos son los que se desinflaron desde mediados del año pasado. Y al contrario, en provincias como Córdoba el peso del motor externo, las exportaciones, es más relevante que en otras jurisdicciones.

“Aunque todavía no se observa un boom de las ventas externas, se puede comentar que, por un dólar más caro, el poder de compra de los exportadores ha mejorado notoriamente, a pesar de las mayores retenciones. Eso se ha podido aprovechar más en la región pampeana, y en parte de la Patagonia. El motor externo ha ayudado a compensar las fuerzas contractivas de la economía”, dice Day.

Perspectivas. En relación con lo que viene, el informe destaca que hasta fin de año, no se esperan grandes cambios. Y advierte que si la estabilidad cambiaria de estas últimas semanas se mantuviese, podría ayudar a la recuperación de las ventas internas. En tanto, comenta que las elecciones podrían activar el motor público, pero en forma limitada, dadas las restricciones presupuestarias de los gobiernos provinciales. Por el lado externo, el dólar caro favorecería a las exportaciones, y más con la mayor cosecha en el agro pampeano. “En ese contexto, podría esperarse una leve recuperación de la economía nacional, y por ende, las regionales. Debido al motor externo, quedaría mejor posicionada la región pampeana, que es la de mayor peso en la economía nacional”, dice Day.

¿Qué pasa con el empleo?

Una mayor actividad también repercute en la creación de empleo privado. En general, las provincias con peor desempeño en actividad también se vieron perjudicadas al reducir más el empleo privado, como ha ocurrido en la mayoría de las jurisdicciones norteñas y en Tierra del Fuego. En cambio, Neuquén y varias de las grandes (Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) son las menos afectadas por la recesión. Es decir, tuvieron menor actividad y redujeron el empleo, pero en menor medida que el resto de las regiones. Al tercer trimestre del año pasado, los sectores más afectados en regiones eran industria, construcción y comercio, algo que se repite a nivel nacional a abril de este año.