Afirman que el "dólar agro" sólo activaría una liquidación por goteo

Mientras se esperan novedades, se realizan cálculos y se ensayan respuestas y escenarios. Al cierre de esta edición el gobierno no había confirmado la decisión de generar un tipo de cambio diferenciado para el agro. Se especula con un valor de 40% por encima del tipo de cambio oficial para que el agro liquide con un horizonte de cotización de $190 por cada dólar.

En paralelo a ese análisis las entidades salieron a responder al presidente que planteó que el agro tiene guardados US$ 20 mil millones de cosecha no liquidada. Una de las primeras en responder fue CRA, quien manifestó:

“Los productores no retienen soja ni granos, simplemente escalonan ventas a lo largo de los meses para financiar sus propios gastos a lo largo del año. Ya liquidaron toda la cosecha récord de trigo, y casi toda la de maíz. Tampoco tienen US$ 20.000 M retenidos. No habría manera, porque no son los ingresos totales de los productores en un año calendario”, dijo.

Volviendo a la posibilidad de ver un “dólar agro”, Pablo Martínez, de la SRJM señaló:

“Un tipo de cambio de $190 algo le sirve al agro, pero los productores no van a salir a liquidar a mansalva porque no hay confianza política ni económica. No es algo del sector nuestro, ningún sector tiene confianza. Un dólar 40% más alto algo va a activar, pero no masivamente. Van a vender para adelantar compra para la próxima campaña. Pero en absoluto se va a liquidar todo. Te conviene cubrirte más en valor soja y maíz. En concreto, un dólar agro le significa al campo sentir que le roban un poco menos. No van a incentivar, el que este muy apurado lo va a agarrar, pero no masivamente”, segura.