Alberto-Schiaretti, buena sintonía en las segundas líneas

Fue frío el encuentro entre el presidente Alberto Fernández y el gobernador Juan Schiaretti ayer en la planta de Nissan en Santa Isabel como ya se contó en esta edición. Sin embargo, desde media mañana fueron arribando algunos funcionarios provinciales y nacionales al predio fabril ubicado en la zona sur de la ciudad, y entre ellos, cabe destacar que se vio camaradería. Los primeros en decir presente fueron los tres diputados del Frente de Todos en el Congreso, Pablo Carro, Eduardo Fernández y Gabriela Estévez, quienes hicieron una paciente vigilia hasta que les informaron que la comitiva nacional estaba en camino y se trasladaron desde donde estaban con los periodistas hacia el otro lado del corralito, en las primeras filas del acto. Sin embargo, la espera les sirvió a los diputados oficialistas para conversar un rato largo con un exintegrante de la Cámara baja, y quien desde hace unos meses se desempeña como ministro de Vinculación provincial, el viguista Paulo Cassinerio. Conversación larga del funcionario schiarettista con Estévez y Carro, a la que luego se sumó el hombre de Apyme, y después pasó con un saludo rasante el vicegobernador Manuel Calvo. Parece que entre los sub-50 estuvo la sintonía que no se vio en las primeras líneas de ambas administraciones.



Asoma una interna en el llaryorismo que nadie tenía en los planes…

Es un secreto a voces en algunos despachos del Palacio 6 de Julio. Varios lo van a negar, pero lo cierto es que empezó desde hace unas semanas una guerra fría en el seno más puro del llaryorismo. Ya no se trata de sectores que buscan la sucesión y mantienen diferencias dentro del PJ –algo que existe-, sino que se habla de diferencias marcadas entre dos personas que forman parte del entorno más cercano al intendente Martín Llaryora: el diputado nacional Ignacio García Aresca y el legislador provincial Juan Manuel Cid. El primero, con una relación de años con el titular del Palacio 6 de Julio, se transformó desde hace meses en los ojos de Llaryora en el Congreso; el segundo, uno de los principales operadores en varios ámbitos para el intendente, es el de mayor confianza dentro de la Unicameral. Al parecer, la discusión está puesta en lo que viene, en algunas teclas de la botonera que observan ambos, y hasta algunos hablan del pedido del cargo de algunos funcionarios. La tensión está y algunos señalan que ni siquiera el rol en las comisiones que obtuvo el sanfrancisqueño en la última semana en Diputados sirvieron para calmar los ánimos.

La reaparición de Mestre enojó a algunos radicales

No fue una semana fácil para la Unión Cívica Radical. Tanto en el plano nacional como a nivel local. En lo primero, por la cruzada en contra del gobernador jujeño Gerardo Morales, quien debió ser respaldado en medio de los rumores de un acuerdo con el FdT por el Consejo de la Magistratura; en lo segundo, por lo que dejó el encuentro en Villa Giardino y lo que vino después. ¿Qué vino después? De todo. Fricciones, enojos porque algunos no hablaron en Punilla, y otros dijeron que fue por haber llegado tarde, y luego, en el encuentro de la mesa nacional de Juntos en Buenos Aires, por una reaparición. ¿De quién? Del exintendente Ramón Mestre. Sentado en la punta de la mesa, y casi protagonizando la selfie, Mestre fue parte del encuentro del que también participaron Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Morales… y otros referentes de peso en la coalición. Mestre fue cobijado por Morales dentro de la estructura del radicalismo a nivel nacional y esto incomoda a algunos integrantes del partido en Córdoba.

La dura reacción de un concejal al operativo 'Vigo intendenta'

La semana pasada, en esta misma sección, se adelantó que había un grupo de viguistas que iban a alentar un probable lanzamiento de la senadora Alejandra Vigo a la carrera por la intendencia. Y, el mismo lunes, los comentarios no tardaron en llegar desde el arco PJ. Pero hubo uno que particularmente llamó la atención y lo tiene como protagonista al concejal (¡viguista!) Diego Casado. Resulta que el hombre tildó de "putines" a los legisladores que impulsan a la senadora, aunque algunos sostienen que apuntó sobre todo a uno: el hombre de la 10ª Diego Hak. El enfrentamiento viene de hace rato, mañana podrían verse las caras en el acto de asunción de autoridades del PJ y alguien le hizo saber a Casado que Hak está preparando una demanda en contra de él. "Diego no tiene drama, le hace una contrademanda. Casado ya habló arriba y lo único que le pidieron es que no dinamite el espacio, pero saben que esto es 'mano a mano', como en el barrio", dijo un conocedor de la interna peronista en el sur de la ciudad. Hot...

Sexo sin sexo, la fake news perfecta

Lo ocurrido en las últimas dos semanas en Tribunales II con la “no noticia” de un encuentro sexual entre un fiscal – a punto de jubilarse- y una secretaría de la Fiscalía puede ser incorporado al manual de “Cómo elaborar una fake news” perfecta. No sólo evidencia el morbo con el que se entregó la información falsa al programa de Aldo ‘Lagarto’ Guizzardi en Canal 12, sino sobre todo el acotado profesionalismo con que el conductor –al que siguieron otros periodistas con sus comentarios- abordó el tema, sin chequear y reproduciendo una historia inexistente. El morbo sobredimensionó la no noticia y regó de falsas conclusiones programas radiales, televisivos y los corrillos de tribunales afectando en forma directa a las personas mencionadas –una padece de una enfermedad crónica- y sus familiares. El video muestra a un hombre y a una mujer que se besan en la mejilla y suben a un vehículo. Nada de sexo. Nada. Se abrió una investigación disciplinaria donde se analizaron las cámaras del playón. Declaró un fiscal y sus empleados, cuyas oficinas dan al estacionamiento. Nadie aportó fotos ni más videos. Y hay una firme sospecha respecto a la persona que se comunicó con el programa de Canal 12, pero esa pesquisa se cerró. No hay decisión de dilapidar los escasos recursos para alimentar una comidilla de tan escasa monta. También descartan segundas intenciones. El fiscal apuntado no tiene enemigos, su fiscalía carece de grandes conflictos. Todo habría sido una increíble interpretación de un gesto sobre el que se inventaron detalles para generar la noticia inexistente.

Tensión sindical en el acto por el Día del Trabajador

El acto por el Día del Trabajador que se conmemora mañana, y que en Córdoba tuvo el caos de tránsito por haberse realizado ayer, generó enojos. Pero no sólo de los transeúntes y conductores de autos particulares que encontraron miles de inconvenientes por el acto emplazado en pleno centro cordobés. Sino también porque hubo enojos entre los sindicalistas. En plena ebullición en la CGT Regional por el clima de normalización que se avecina, la decisión de la conducción actual, de no permitir que subieran al escenario Pablo Chacón (Agec) y Rubén Urbano (UOM) generó tensiones. Porque, como no los dejaron subir, las facciones que responden a ambos se retiraron cuando José ‘Pepe’ Pihen, actual secretario general de la central comenzó a hablar. Calentito el clima entre los muchachos, parece…



La diputada que se preocupó por el clima de re-re en la Unicameral

Una de las dirigentes de Juntos por el Cambio que estuvo muy activa en la semana fue la diputada nacional Laura Rodríguez Machado. La mujer del PRO fue una de las cordobesas en la reunión de la mesa nacional de JxC que bloqueó el ingreso de Javier Milei al armado y bancó al radical Gerardo Morales; y se mostró junto a la presidenta nacional de los amarillos, la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En definitiva, Rodríguez Machado es la referente de Bullrich en Córdoba dentro del PRO. Y así le gusta mostrarse. Pero, a la agenda en Baires, la diputada le agregó gira cordobesa en la presentación del libro del exsenador Miguel Angel Pichetto titulado Capitalismo o pobrismo. Allí, se mostró sentada en primera fila junto al senador Luis Juez, el también diputado Héctor Baldassi y el vicepresidente del PRO en Córdoba, Oscar Agost Carreño. Sin embargo, algunos cuentan que también se preocupó por otro tema: la discutida re-re de los intendentes que ahora, y tal como adelantó en el verano PERFIL CORDOBA, parece haber entrado en un freezer. Dicen que Rodríguez Machado se encargó en la semana de averiguar cómo venía la discusión y qué pensaban sus pares amarillos. El panorama es alentador por el lado de algunos, pero creen que hay otros que no quieren erosionar su vínculo con El Panal y apoyarían. "Ojo con Villa María...", dijo un amarillo de buena sintonía con los duros del PRO.

El que quiera Celeste, que le cueste

Más allá del encuentro protocolar y las fotos de ocasión, quedaron algunos recelos con la dirigencia de Belgrano por parte de la comitiva de Sporting Cristal, el club de Perú cuyo equipo llegó en la semana a Córdoba para enfrentar a Talleres por la Copa Libertadores. Sucede que los celestes de Lima acudieron a sus pares de Alberdi a la hora de buscar un lugar para entrenar y se encontraron con una respuesta inesperada. “Para utilizar el predio de Villa Esquiú nos pidieron mil dólares por hora. Argumentaron que era porque el club está en Segunda División y necesita recursos. ¡Hombre! Cuando cualquier equipo de otro país nos pide las instalaciones, salvo que sea nuestro rival, le ponemos todo a disposición sin pedir nada a cambio”, se quejaron los peruanos. Finalmente ‘La Agustina’ fue el lugar elegido para las prácticas, tal como quedó registrado -con palabras muy bien elegidas- en la cuenta de Twitter de Sporting Cristal: “Agradecemos al Complejo de Instituto de Córdoba por cedernos sus instalaciones para poder realizar el entrenamiento”. Ajenos a estos dimes y diretes, algunos parciales del cuadro extranjero que llegaron a nuestra ciudad y barras del Pirata compartieron un asado, aunque en este caso no trascendió si el almuerzo fue a la canasta, invitaron los anfitriones o tuvieron que desenfundar los visitantes.