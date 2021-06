Andrés de León: “El sistema de salud está al 100% desde hace algunas semanas”

La provincia de Córdoba atraviesa la situación sanitaria más grave de su historia, al menos de los últimos 50 años. Frente a este panorama y ante el comienzo de una semana con nuevas restricciones que buscarán reducir el ritmo de contagios y descomprimir la situación en los hospitales y clínicas, Andrés de León, presidente del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, brindó su opinión respecto a la situación que atraviesan los profesionales de la salud.

“El sistema de salud está todo al 100% desde hace más de dos semanas. En algunas instituciones van convirtiendo la guardia en terapia y luego todas las camas que eran para hospital de día, en salas de internación Covid y por eso no hay gente en la calle. Pero eso no es lo ideal. Los médicos y terapistas preparados para atender a gente Covid, están extenuados, desgastados. Se van habilitando cientos de lugares para seguir atendiendo gente y se lo hace para no dejarlos morir en la calle”, describió De León.

“Con los terapistas que hablo, no hay uno solo que no exprese su estado de angustia. Hay médicos que nos dicen que pasan 30 horas trabajando. En clínicas privadas del interior, me entero por colegas, que renunció el terapista porque no da más y aseguran que no tienen suficiente oxígeno o medicamentos. Y no por fallas en el suministro, sino porque no alcanza. Si todos saliéramos a cargar nafta, los surtidores no alcanzarían para atender a todos, aquí es lo mismo”, agregó de manera gráfica el profesional.

Respecto al impacto que tendrán las restricciones que empezarán a regir a partir de mañana lunes, De León enfatizó que será clave el comportamiento social y los controles que se lleven a cabo en las calles. “Se tienen que cumplir las restricciones. Esto es como si yo le dijera al paciente que tome unas pastillas cada 8 horas, otras una vez por día y a la semana me visita nuevamente y me comenta que no tomó nada. Entonces obviamente va a ser un fracaso el tratamiento. Lo explico así porque soy médico y es la forma que me sale. Si no se cumple ninguna medida, el resultado va a ser nulo. De todas maneras creo que con vacunación y restricción se ha logrado disminuir en otros lugares del mundo, acá tiene que pasar lo mismo”.

A la hora del análisis de la situación del sistema de salud actual y las consecuencias de que el cumplimiento no sea el esperado, la mirada de De León es muy dura. “Yo nunca en mi vida he visto algo como lo que se está viendo ahora, es algo catastrófico y si en esta oportunidad las restricciones siguen sin cumplirse, vamos a ver un verdadero tsunami de salud, con gente muriéndose en la calle esperando un respirador”.