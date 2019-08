Antecedentes, proyecciones y expectativas del corte de boleta en las elecciones internas

por Redacción Perfil

“El corte de boleta para nosotros es la clave de esta elección”.

La frase pertenece al jefe de Campaña de Hacemos Por Córdoba Paulo Cassinerio, quien casi como una tarea docente se puso al frente de “enseñar” la boleta corta en toda la provincia.

Desde el momento en que el peronismo de Córdoba decidió ir sin el tramo de presidente, hizo incansables esfuerzos por explicarles a sus electores cómo votar. Desde el episodio de la web del voto a ‘domicilio’ hasta los intentos en la Justicia para que haya boletas a presidente separadas en el cuarto oscuro, pero quedaron truncos.

Además, los números de las diferentes encuestas marcan la probabilidad de una pálida performance para los ‘diputados de Juan’, y es allí donde radican los últimos esfuerzos de Hacemos por Córdoba en ‘militar’ el corte de boleta.

“Corremos el riesgo de que anulen muchos votos –asegura Cassinerio– porque le tenemos que explicar a la gente que, si ponen nuestra boleta con una completa de otro espacio, ese voto se anula. Estamos trabajando mucho para bajar al territorio y enseñar cómo se corta boleta. Reconocemos que es una situación difícil, y para la gente es confuso”.

Hacemos por Córdoba tiene que renovar dos diputados, aunque la previsión según el escenario de polarización planteado hasta acá es que renueven una sola banca.

En la vereda de enfrente el diputado radical Diego Mestre –jefe de campaña en la capital de Cambiemos– tiene una visión diametralmente opuesta sobre el corte de boleta: “La mayoría de los cordobeses no van a cortar boleta, las encuestas así lo reflejan. No va a ser significativo, ni mucho menos. Desde Hacemos por Córdoba piden el corte porque están complicados y no quieren quedar mal parados. La gente va a ir con boleta completa. La gran mayoría de los cordobeses van a votar por las boletas de Macri-Pichetto y Fernández-Fernández”.

La misma percepción que el sector de Cambiemos, expresó Eduardo Fernández, el primer candidato a diputado por Córdoba del Frente de Todos: “Lo que estamos percibiendo es que va a haber poco corte de boleta. Creemos que no será significativo a pesar del esfuerzo que están haciendo en ese sentido algunos sectores del PJ”.

Coincidencias. Consultores y especialistas en materia electoral coinciden en que los cortes de boleta dependen del contexto y del escenario. No se puede hacer una proyección teniendo en cuenta antecedentes o evaluando elecciones anteriores y mucho menos en este panorama de hiperpolarización.

En otro punto en el cual hay cierta coincidencia es en que hoy el votante tiene mayor conciencia y más información: “Es un error muy grande subestimar al elector, en su mayoría quien no corta boleta lo hace porque esa es su voluntad” asegura una fuente de la Justicia electoral.

Para el consultor y encuestador Gustavo Córdoba, es mucho mayor el corte de boleta “teórico” que sale en las mediciones, del que efectivamente se produce en el cuarto oscuro. Si bien asegura que todo depende y varía según el contexto, según Córdoba en este contexto actual es probable que haya un corte de boleta importante.

Abonando esa teoría aporta algunos datos que se reflejan en uno de sus últimos relevamientos: “Una de cada tres personas manifestó que tiene la intención de cortar boleta, por ejemplo, el corte de boleta es más fuerte en los votantes menores de 30 años, ser joven es una actitud más propensa a cortar”.

A su entender, a nivel general el corte de boleta será algo significativo: “Hay un porcentaje de votantes en la Argentina de entre 15 y 17 puntos que no vota ni a Macri ni al peronismo, y ese voto potencialmente puede ser un piso de corte de boleta muy alto”.

En relación con el escenario en la provincia, el consultor reafirma que en esta elección se privilegia la boleta de presidente: “No tener en la boleta un candidato a presidente es un hándicap realmente muy grande”.

En ese contexto, para que el peronismo de Córdoba retenga las dos bancas de diputados tendría que haber a escala provincial un corte de boleta muy masivo.