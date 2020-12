Balance opositor de la gestión del Municipio: deuda pública, empleo y crisis de transporte

Allá por el 10 de diciembre de 2019 cuando el sanfrancisqueño Martín Llaryora asumió como intendente de Córdoba, jamás imaginó q u e l e i b a a tocar gobernar la segunda ciudad más importante del país el marco de una de pandemia. En ese contexto, PERFIL CÓRDOBA contactó con referentes de la UCR, Encuentro Vecinal, Córdoba Cambia, el Frente de Izquierda y Evolución que dan su mirada de este primer año de gestión atravesado por el coronavirus.

UCR. Desde el bloque de la UCR, el concejal Alfredo Sapp señala que el intendente “cree interpretar un adalid heroico que viene a rescatar la ciudad de la postración, el desgobierno y el desquicio económico”. “Este novedoso ‘relato cordobés’ consiste en instalar, con la palabra complaciente de algunos medios de prensa locales, un escenario de crisis terminal que permita llevar adelante su programa de ajuste, exclusión social y subordinación a las políticas dictadas desde El Panal provocando ajuste por el incremento de las tasas de inmobiliario, automotor y comercio e industria; deterioro de servicios porque el municipio estuvo completamente paralizado durante 2020; su política de salud subordinada al COE y el Ministerio de Salud de la Provincia; en educación fue incapaz de brindar respuesta tecnológica que garantice un mínimo de escolarización por medios informáticos a sus educandos; el transporte público sin funcionar durante meses, y un marcado deterioro en el conjunto de servicios públicos como bacheo, iluminación”, agrega Sapp. Respecto a la reducción de la recaudación, el referente de la UCR dice que generó “preocupantes niveles de crecimiento de la deuda pública en su correspondencia con el presupuesto recientemente aprobado”. “Los trabajadores municipales sufrieron un ajuste que afectó sus ingresos en un 30% y la gran cantidad de trabajadores precarizados bajo la figura del monotributo que ingresaron al municipio constituyendo una verdadera fuerza de trabajo paralela, de bajo costo pero de idéntica incidencia presupuestaria. Culmina el año con la sanción de un presupuesto novedoso, llamado ‘Base Cero’ sin ningún antecedente de aplicación en jurisdicción alguna del país, y como colofón un irrazonable aumento en el boleto del transporte público llevando al mismo a los $50”, concluye.

Encuentro Vecinal. Por su parte el referente del bloque Encuentro Vecinal por Córdoba, Juan Pablo Quinteros, también realiza una profunda crítica a la actual gestión del intendente. “Si bien el año estuvo marcado por la pandemia la Municipalidad quedó subordinada a las decisiones provinciales. Hubo escasa presencia de gestión en las calles de la ciudad. Los grandes temas siguen siendo materias pendientes: La renegociación de la deuda en dólares contraída por la gestión de Mestre es quizás el mayor logro en este año. La declaración de emergencia del transporte quedó solamente en eso, una declaración. No existe, o al menos no conocemos, una planificación a corto, mediano y largo plazo sobre el sistema integral de transporte. La culminación de la planta de Bajo Grande sigue siendo la gran deuda en materia de ambiente. Desde lo institucional no recuerdo ninguna gestión con tanto desprecio por el órgano legislativo como la actual”.

Córdoba Cambia. Juan Negri, del Bloque Córdoba Cambia, también cuestiona la actual gestión municipal con un video que publicó en sus redes bajo la consigna ‘La Córdoba que no fue’ en el que critica falta de conocimiento de la ciudad y compromiso por parte del actual intendente. “En vez de gobernar con los municipales, contrataron a 3.000 empleados, entre Servidores Urbanos, Promotores de Convivencia y monotributistas. Pintaron de celeste todo lo que pudieron, pero las calles siguen sin asfaltar, las obras cloacales sin hacerse, y los problemas medioambientales sin tratarse. Sin embargo, gastaron 43 millones de pesos en Facebook y en Google. Encima lo poco que hicieron, fue sin ningún tipo de controles: declararon emergencia en todos los sectores (menos la educativa, por supuesto), para poder gobernar sin que nadie conozca el detalle de los gastos, las contrataciones, los plazos”, destacó el edil en su publicación en redes sociales.

Frente de Izquierda. Desde este espacio, la concejala Laura Vilches, hace hincapié en el ajuste que realizó la gestión del sanfrancisqueño: “La utilizó como lo hicieron los gobiernos nacional y provincial: para ajustar, y esto tiene que ver con su objetivo de negociación con el FMI y los acreedores internacionales. De allí que a pesar de los recursos magros que se volcaron para atender la emergencia sanitaria, fue todo caótico”. Sobre la gestión de la crisis del transporte, Vilches dice: “Llaryora utilizó como botín de guerra, como rehenes de alguna manera a los choferes y su necesidad de cobrar los salarios, para presionar a la Nación por mayores subsidios para las empresas, el resultado creo que estuvo claro a fin de año porque termina ajustando hacia los usuarios y trabajadores con la excusa también de la pandemia y aumentando el boleto del transporte que es lo que le venían pidiendo los empresarios desde un primer momento, desde el inicio del año”. “Con relación a la deuda, creo que todas las cuentas municipales y provinciales se ajustaron a ese objetivo, de allí que arrancó su gestión atacando a los trabajadores municipales al avanzar en la precarización laboral, con los servidores urbanos y esas fueron dos de las vías del ajuste sobre la población de la ciudad, y el último gesto lo vimos a través de los tarifazos”, concluye la edila.

Evolución. El presidente de este bloque, Rodrigo de Loredo, señala que la estrategia del gobierno de una “cuarentena eterna” fracasó en sus aristas sanitarias, económicas, educativas y democráticas, con graves consecuencias para la ciudadanía. Sobre la deuda municipal, reconoce que acompañaron la decisión del Gobierno municipal de procurar renegociar la deuda en dólares y que, en este contexto de estrechez fiscal y caída de recaudación, se torna imperioso avanzar en un proceso de renegociación, pero recalca que no se dio a conocer la propuesta que ha ofrecido el Ejecutivo Municipal: “Este municipio trabaja de una forma muy oscurantista”, recalca. En cuanto a una de las últimas medidas del año que tiene que ver con el aumento del pasaje del boleto de colectivos, el concejal señala: “El próximo incremento llevará a Córdoba a liderar el ranking con el boleto más caro del país. Lógicamente estamos en un contexto difícil, pero a la par que se incrementa el boleto urbano, se quitan de circulación líneas y se recortan trayectos; hay que modernizar el sistema de taxis y remises”.

Soledad Romero García