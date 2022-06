Belgrano-Estudiantes y la ley del ex

“Habrá mucha intensidad”.

Ibrahim Hesar estuvo cinco años en las inferiores de Belgrano pero a los 21 años quedó libre. No se rindió, se fue a jugar a Tiro Federal de Morteros –en el Torneo Federal B– y fue la revelación del equipo en 2016. Al año siguiente fue adquirido por Estudiantes de Río Cuarto y en el ‘León’ se hizo un nombre.

Es que en el ‘Imperio del sur’ Hesar jugó tres años, logrando ascenso al Federal A y el ascenso a Primera Nacional, además de jugar las dos finales del 2021 para subir a Primera división. Es muy querido en Río Cuarto. Por eso, para el ‘Turco’ el clásico que se jugará hoy en el Gigante entre Belgrano y Estudiantes no será un partido más.

—¿Qué tipo de partido imaginás?

—Conociéndolo a Marcelo Vázquez, no va a ser fácil. Habrá mucha intensidad, que es lo que él pide, le gusta jugar mano a mano, uno contra uno Será complicado. Estudiantes querrá rescatar un punto, pero nosotros, con nuestras armas, buscaremos ganar.

—¿Cómo será para vos enfrentar a tu exclub?

—Va a ser raro. Me ha tocado enfrentar a clubes donde estuve. Pero sí, Estudiantes me dejó cosas muy buenas, también malas, de las que aprendí. La gente de Estudiantes se merece todo mi respeto, pero hoy defiendo a Belgrano y haré lo posible para ganar.

—¿Qué fue lo mejor que te llevaste de tu paso por Estudiantes?

—Los ascensos, jugar las finales para llegar a Primera, muchos momentos lindos, pero sobre todo los amigos. Más allá del fútbol, amigos para la vida.

—¿En qué momento se encuentran en Belgrano como equipo?

—Estamos en una posición que cualquier equipo desearía. Nos toca a nosotros y lo defendemos. Estamos muy bien como grupo, fuertes, tenemos competencia interna y nos fortalece.

—¿Y en lo personal?

—Contento, me está tocando sumar minutos, jugar de titular. Me encuentro en un muy buen momento. Obvio que tengo que corregir cosas, pero con los partidos me voy sintiendo mejor en confianza.

"Es lindo jugarlo"

Luis Silba estuvo cuatro años en las inferiores de Belgrano. Todos hablaban de su proyección. En 2009 la rompió convirtiendo 20 goles en la Cuarta división y fue el goleador del certamen en AFA. Pero no debutó en Primera. Se fue con algunas polémicas y al año siguiente inició su carrera profesional en Uruguay.

Su trayectoria la hizo en Central Norte de Salta, Unión de Sunchales, San Martín de Tucumán, Guaraní Antonio Franco, Tristán Suárez, San Jorge de Tucumán, Gimnasia y Tiro de Salta y en las últimas temporadas se destacó en Sarmiento de Resistencia. En ese momento, Estudiantes de Río Cuarto optó por contratarlo para el presente torneo, en el que está rindiendo, a tal punto que es el goleador del equipo.

—¿En qué momento se encuentran para el clásico?

—Somos un equipo en proceso, que se fue conociendo de a poco. A pesar de que estamos en zona de clasificación, tenemos que seguir avanzando, venimos haciendo un buen trabajo. Somos un equipo que va a dar pelea hasta el final de temporada.

—¿En lo personal cómo estás?

—Bien, cualquier jugador cuando está con confianza y le dan respaldo se siente muy bien. Me fui adaptando a la categoría.

—¿Qué significó la llegada de Marcelo Vázquez?

—–Fue muy importante. Representa mucho para el club. Es experimentado, conoce todos los equipos de la categoría, nos potenció y me potenció. Encontró un equilibrio y el equipo respondió.

—¿Cómo te imaginas el clásico Belgrano-Estudiantes?

—Sumamente vistoso. Nosotros no vamos a desistir de nuestra idea de juego y Belgrano tampoco, por eso son punteros. Será lindo para el espectador y lindo para jugarlo.

—¿Qué significa enfrentar a tu exclub?

—Hice inferiores, me formaron como jugador, me dieron una base. Va a ser lindo volver a Alberdi. Pero obvio: quiero que Estudiantes gane.

—¿Qué recordas de tu paso por Belgrano?

—Me queda el agradecimiento a Germán Martellotto y a Daniel Primo, personas que fueron muy importantes en mi formación.

CLASICO PROVINCIAL

◆ Belgrano y Estudiantes se medirán desde las 15.50 en el Gigante de Alberdi.

◆ El árbitro del partido será Sebastián Zunino.

◆ En el ‘Pirata’ se destaca la ausencia de Barinaga, que por una lesión se perderá el resto de la temporada.

◆ Belgrano es el puntero del torneo con 42 unidades.

◆ El ‘León’ está decimo, con 28 puntos.

◆ El primer enfrentamiento fue el 20 de abril de 1935 con triunfo de Belgrano por 1-0 en cancha de Estudiantes.

◆ El último duelo fue en noviembre de 2021 con igualdad 1-1 en el Julio César Villagra.