Belgrano ganó por la potencia de Vegetti y una defensa impasable

Intuición, anticipo, viveza, guapeza, potencia de piernas, salto, técnica, todo eso y más expuso Pablo Vegetti para, a los 30 minutos del primer tiempo, convertir un golazo. Y más allá del golazo, fue una de las figuras del trabajado triunfo de Belgrano por 1-0 ante Atlético Tucumán.

El artillero y capitán del 'Pirata' lleva convertidos 9 goles en estas 15 fechas del certamen: un verdadero animal del gol. Y un referente indiscutido de esta campaña del elenco que conduce Guillermo Farré en el certamen. Por eso, cuando el Gigante de Alberdi se venía abajo por la algarabía de los fanáticos de Belgrano por la victoria en la previa a los juegos con Boca y Talleres, Vegetti se agarró la cabeza, exhausto y se dejó caer. En el suelo, seguro, dijo que valió la pena el sacrificio que hizo en todo el juego. Porque esta victoria por la fecha 15 de la Liga Profesional lo sigue poniendo en los puestos de vanguardia del torneo y por lo trabajado que fue porque jugó todo el complemento con un jugador menos.

Al término del juego, Vegetti contó: "Llegué con lo justo a este partido, debido a la lesión del partido pasado. La confianza del entrenador y de mis compañeros hizo que llegara bien. Hoy el sacrificio fue doble, pero la recompensa fue grande".

Con su tanto, el centrodelantero se convirtió en el segundo goleador histórico de Belgrano en AFA: con 59 goles, superando a Abel Blasón. El máximo goleador sigue siendo el actual presidente del club: Luis Fabián Artime con 94. "Me entrego al máximo, estoy muy feliz de estar en Belgrano. Debemos seguir trabajando, se hizo todo cuesta arriba. Este triunfo es para la gente y para todos nosotros", manifestó.

Los 'Piratas' conducidos por Farré llevan cinco victorias en los últimos 6 juegos. Por eso es protagonista del torneo: con 27 unidades está tercero en la tabla de posiciones.

Fue un partido que tuvo de todo, pero, fundamentalmente, emociones. El primer tiempo arrancó entretenido, con jugadas de peligro en ambos arcos. Con el correr del juego se fue desvaneciendo la intensidad, pero no así lo jugado. El 'Decano' tuvo pasajes de muy buen juego, fundamentalmente cuando la pelota la tenía Pereyra; y el 'Pirata' tenía un poco más el balón, pero no era profundo. Zapelli no estaba firme y el estado del campo de juego atentaba contra las proyecciones interesantes de sus laterales. Hasta que llegó el tiro de esquina perfectamente ejecutado por el 'Chino' Rojas y que Vegetti sacudió con un cabezazo letal que fue a parar sin resistencia a la red. Un cabezazo con una fuerza y velocidad tremendo.

Parecía que Belgrano se hacia dueño del juego. Sin embargo, a los 37 minutos se fue expulsado el marcador central Alejandro Rébola en el Celeste, por una falta a Estigarribia que encaraba a Losada en soledad.

Y, entonces, todo cambió.

Belgrano debió resistir. Y puso en juego todas sus armar defensivas para hacerlo y lo hizo muy bien, con un gran trabajo colectivo, con Erik Godoy Ulises Sánchez como abanderados de esa resistencia. Todos hicieron un desgaste importante, pero los dos referenciados se comieron la cancha, sacando todo. Quizás el 'Pirata' se tiró demasiado atrás muy temprano, pero le dio frutos. Porque los dirigidos por Lucas Pusineri pocas veces lograron llevarle real peligro.

El 'Decano' abusó de los centros y ahí Godoy y Nahuel Losada se hicieron protagonistas.

No es casualidad que de los 78 partidos dirigidos por Farré en Belgrano, en 42 haya mantenido la valla en cero, y que en esta Liga Profesional, en 10 de los 15 partidos jugados no haya recibido goles. No, no es casualidad.

Resistió, aguantó, defendió, rechazó todo lo que pudo, y, encima, tuvieron las dos más peligrosas del complemento, una con Vegetti y otra con Hesar. Belgrano ganó y su gente disfrutó del triunfo que lo tiene disfrutando del torneo.