Belgrano pagó caro los errores defensivos

Belgrano tenía una virtud: su fortaleza defensiva. Pero esa cualidad no estuvo en Mendoza, falló y perdió en su visita a Godoy Cruz. "Las desatenciones defensivas nos costaron cara. Distracciones nuestras nos dieron este resultado. Buscamos el empate, pero no nos alcanzo. Estamos dolidos porque en la parte defensiva estuvimos muy flojos", analizó al término de la derrota 3-1 el arquero del 'Pirata', Nahuel Losada. Honesto, sin casette, describiendo lo que todos vieron. Se dice que identificar el problema, es el primer paso para encontrar una solución, y la 'B' necesita recuperarse en su andar por la Liga Profesional.

Arrancó con todo el ‘Pirata’. En los primeros minutos hubo un vértigo ofensivo no habitual. Fueron dos jugadas donde Pablo Vegetti fue el protagonista. El palo, el arquero local, la falta de efectividad y un poco de mala suerte le quitaron esa posibilidad de iniciar ganando. Fueron diez minutos. Después Belgrano se retrasó, como lo hace habitualmente, y atacó poco.

Encima, a los 27 minutos una jugada insólita aconteció en el área de Belgrano. De esas para agarrase la cabeza. ¿Qué pasó? Salomón Rodríguez apretó ante un intento de rechazar de los dos marcadores centrales y sin querer queriendo abrió el marcador Godoy Cruz. Una serie de infortunios le jugó una mala pasada a la defensa Celeste… y lo pagó demasiado caro.

Belgrano tuvo desinteligencias defensivas, fundamentalmente por el sector izquierdo. En tanto en el mediocampo, Longo se destacaba, pero Rojas no aparecía. Y se notaba eso a la hora degenerar juego, porque el ‘Caco’ García buscaba socios y se enredaba en la búsqueda. Esas falencias defensivas volvieron a aparecer una y otra vez. Y a los 36’, a l salida de un tiro de esquina, Gonzalo Abrego con un cabezazo espectacular le rompió la red a Nahuel Losada. El ‘Tomba’ se puso 2-0 y todo para Belgrano era demasiado cuesta arriba en el Malvinas Argentinas.

La noche pintaba complicadísima para los Celestes en tierra mendocinas, pero Ulises Sánchez a los 46 minutos, descontó, tras una genial asistencia de Vegetti. El gol psicológico. Un descuento que necesitaba, minutos antes del final de la etapa. No fue un derroche de virtudes el juego, pero si entretenido.

Bruno Zapelli no puede faltar en este equipo. Lo ha demostrado una y otra vez. En Mendoza no fue la expceción. Su ingreso en el complemento le cambió la cara a los de Farré. Pero no alcanzó.

Fue igual que al inicio del juego. Arrancó buscando ser ofensivos, buscando la igualdad, con Zapelli haciendo jugar, siendo solución, buscando sociedades. Elaboró. Pero fueron los primeros minutos, luego, nuevamente, se fue desvaneciendo.

Entonces, a los 30 minutos llegó una contra fulminante del 'Tomba'. Recuperación de Godoy Cruz, flojo retroceso de Belgrano, el uruguayo Larrosa la empujó, y liquidó el juego.

Belgrano no estuvo bien donde suele estarlo, en la defensa. Recibió tres goles y pudo haber alguno más. Tan sólo ha logrado un triunfo en los últimos cinco juegos y es enorme llamado de atención. No tuvo funcionamiento en Mendoza y, por la fecha 8 de la Liga Profesional, fue derrotado. A mejorar... hay mucho por mejorar.