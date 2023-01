Bornoroni: “Los políticos tuvieron su oportunidad, la gente pide algo nuevo”

Quienes lo conocen aseguran que fue una sorpresa a medias. Es que destacan que siempre estuvo ligado a la actividad gremial empresaria y el tiempo que le dedica no es menor. Los datos lo corroboran: actualmente es presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles de Córdoba y Afines de Córdoba (Fecac) y de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha).

Además, es tesorero de la Cámara de Comercio, vocal de la Bolsa de Comercio, consejero titular de ADEC y miembro del grupo empresarial C-20.

“Era casi natural que se animara a dar un paso en la política”, dice alguien que lo conoce y se enteró hace un tiempo que se lanzaría como pre-candidato en Córdoba de la Libertad Avanza, el espacio que lidera Javier Milei.



Gabriel Bornoroni está convencido que las ideas de Milei pueden cambiar al país. “Lo empecé a escuchar con mucha atención tratando de dejar de lado lo que a veces muestran los medios, que es el personaje. Y me encontré con muchas coincidencias que tengo personalmente, al igual que un número importante de empresarios con los que tengo relación en todas las cámaras en las que participo”, le dijo a PERFIL CÓRDOBA.

¿Cómo empezó todo? En diciembre del año pasado hubo un primer contacto con la gente de Milei. “Me junté con Abelardo Losano y Verónica Sikora, que desde Córdoba están trabajando en el proyecto Milei presidente 2023 y después de esa reunión decidimos dar un paso más y organizamos un café con Carlos Kikuchi”, el ‘armador’ de Milei y uno de los hombres de la mesa chica del libertario, donde también se sienta su hermana Karina y no muchos más.

Con el aval de Kikuchi, se está avanzando en la fase ‘construcción del candidato’ y Bornoroni sabe que no será una tarea fácil. “Gabriel es joven, empresario, conoce la realidad que está viviendo el país y le gustaría ser candidato. Pero hay que trabajar mucho porque el nivel de desconocimiento es muy alto y hay que posicionarlo. Tenemos tiempo”, sostiene Losano en diálogo con este medio.



Un dato a favor de Bornoroni que aporta Losano: “El espacio mide bien en Córdoba, está creciendo. Y eso que Milei todavía no vino a ‘bendecir’ a nadie. Esperamos que llegue en febrero, ahora está concentrado en la Costa”, sostiene el dirigente.



Basta de quejas. “Decidí dejar de quejarme de la política y meterme en algo absolutamente nuevo para mí”, advierte Bornoroni, quien añade que ahora comenzará la etapa de recorrer la provincia y en breve dará a conocer las ideas que implementaría si es que finalmente se convierte en el candidato de la Libertad Avanza. “Estoy sorprendido por la buena recepción que tuvieron mis colegas ante la noticia”, sostiene el presidente de Fecac.

-¿Le dijeron algo en particular por involucrarse en el espacio de Milei?

-Es que ahí está la clave: mis colegas ven a este espacio como algo que no hay en Córdoba. A los partidos tradicionales y a los políticos que forman parte de ellos ya los conocemos y ninguno supo solucionar los problemas de la gente. Esto es nuevo y está muy bueno, estoy verdaderamente sorprendido.



-¿Por qué?

-Porque hay gente joven que quiere estar en política pero no perpetuarse en el poder, algo que siempre dice Milei. Encontré gente que no quiere vivir de la política.

-¿Cuánto tiempo se va a tomar para instalarse?

-Todo el tiempo que sea necesario. Ese plan lo estamos definiendo. Voy a trabajar para tener un alto nivel de conocimiento, eso es lo primero.

-¿Teme que le suceda lo que pasó con algunos empresarios cordobeses que incursionaron en política y las experiencias no fueron buenas?

-No, al menos tuvieron la valentía de hacerlo, de salir de su zona de confort, como estoy haciendo yo ahora y pasar a un lugar que no conocen: voy a hacer lo mismo. No puede ser que siempre aparezcan los mismos nombres, eso tiene que cambiar. La gente quiere algo nuevo y Milei lo ofrece, está demostrado.

PERFIL

Cuando Gabriel Bornoroni asumió en Fecac, la revista Punto a Punto trazó un “perfil” de su trayectoria hasta ese momento. Allí se remarcaba que hace más de 20 años Gabriel recibió la posta de su padre para manejar junto a su hermano las estaciones de servicio de la familia.

El vínculo de los Bornoroni con el negocio comenzó a principios de los 90 cuando don Giuseppe, su padre funda Bornoroni Hnos. junto a Pablo, el mayor de sus seis hijos. “Abrió la primera estación en Pueyrredón y Vieytes. Piso de tierra, techos de chapa y surtidores mecánicos. Primero solo despachando líquido, luego la dualizamos”, recordaba. Tras esa apertura, con el tiempo pudieron abrir otra, hoy ubicada en Donato Álvarez al 9.800. Y con el mayor contacto con el negocio llegó la vinculación con el gremialismo empresario. El camino lo inició su hermano Pablo, expresidente de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines de Córdoba (Fecac) y lo continuó él.

“Representamos a más de 300 socios que tienen más de 600 estaciones y 100 playas de estacionamiento en la provincia. Trabajamos mucho la capacitación en todos los planos, apuntamos a profesionalizar el sector, a reforzar el vínculo de la federación con la sociedad y a ayudar para que cada metro cuadrado de la estación sea rentable”, apuntó Bornoroni.