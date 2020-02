Causa Cotreco: Por ahora Senestrari continúa al frente de la investigación

por Redacción Perfil

Enrique Senestrari no tiene dudas que tanto el juez Bustos Fierro como los abogados de los acusados quieren apartarlo de la causa.

“El juez no da garantías de imparcialidad”, sostiene el fiscal federal. El martes pasado, se realizó la audiencia donde se comenzaron a analizar las recusaciones al fiscal, que podrían terminar en su salida de la causa.

Pero de manera sorpresiva, y en medio de esa audiencia, llegó un pedido de Afip solicitando intervenir en el proceso donde se analiza la continuidad del fiscal.

La UIF también podría solicitar ser parte en las audiencias.

Por este motivo, Bustos Fierro se vio obligado a suspender el desarrollo de este procedimiento y ahora deberá poner una nueva fecha, que aún no se fijó, para determinar si Senestrari sigue o no instruyendo en la investigación.

Hasta tanto se resuelva la situación del fiscal, la investigación debería seguir su curso, aunque Senestrari asegura que tiene una gran cantidad de medidas de pruebas solicitadas al juez y que aún no le fueron autorizadas, entre ellas el acceso a intervenciones telefónicas que según el fiscal son de suma importancia en el expediente.

Denuncias y recusaciones. Senestrari recusó al juez Bustos Fierro, pidió su apartamiento y, además, lo denunció penalmente por el presunto delito prevaricato en los últimos días de diciembre. Esa denuncia está en manos de la fiscal federal 3 Graciela López de Filoñuk.

En tanto, cuatro defensores de los imputados recusaron a Senestrari por “falta de objetividad” y “adelanto de opinión”, y pidieron que sea apartado de la causa.

En caso de que finalmente el fiscal sea removido de la investigación, la causa pasaría a manos del fiscal federal Gustavo Vidal Lazcano.

De todos modos, Senestrari continuará al frente de la causa que mantiene detenidos a los gremialistas del Surrbac Mauricio Saillén y Pascual Catrambone y de la investigación por presuntas irregularidades en Crese.

Más allá del pedido del fiscal, estos expedientes no fueron acumulados en una misma causa.

Desde la fiscalía a cargo de Senestrari también llama la atención que en la causa Cotreco el juez no haya ordenado detenciones. Aseguran que el juez tuvo una doble vara para medir y pedir detenciones: “Busso tiene el mismo o mayor riesgo procesal que Saillén y Catrambone. Los gremialistas están presos y Busso en libertad”, precisan.

Según fuentes consultadas por este diario, el pedido de la Afip para ser parte en las audiencias de recusación a Senestrari podría ser un punto a favor para la continuidad del fiscal en la investigación.

Es probable que, finalmente, sea la Cámara Federal quien termine por definir y resolver la continuidad o no de Senestrari en esta causa.

La causa. En diciembre del año pasado, PERFIL CORDOBA reveló los detalles de la causa en la cual Senestrari imputó a 16 directivos de Cotreco por per - judicar al fisco en más de $1.000 millones.

Se los investiga por asociación ilícita, lavado de activos, retención de aportes, insolvencia fiscal y quiebras fraudulentas. Según consta en la investigación, Horacio Fabián Busso, Marcelo Elvio Debernardo y Flavio Néstor Cavallieri habrían organizado la maniobra. Sobre ellos pesa la acusación de autores de asociación ilícita.