Ciencia lúgubre (Dismal Science)

El erudito británico Thomas Malthus sostuvo en su obra editada entre 1798 y 1830 que la población tendía a crecer en progresión geométrica en tanto la producción de alimentos lo hacía en progresión aritmética. Predijo, entonces, un futuro sombrío de inanición y miseria. Malthus, el demógrafo, estudió influenciado por la economía clásica la refutación de la ilustración, la imposición de la virtud y el colosal crecimiento poblacional británico de su tiempo.

El filósofo escocés Thomas Carlyle, en 1849, acuñó la frase “la ciencia lúgubre”, al referirse a la economía, y en particular a la malthusiana. La previsión de Thomas falló por las guerras, hambrunas, epidemias y el desarrollo tecnológico, pero la tristeza parcial de la economía sigue vigente. No hay estudio, medida o ciclo económico que provoque una felicidad plena, ya que la escasez sigue existiendo. Veamos cómo, ante un dilema económico, cualquier camino que se elija tendrá efectos no deseados. Además, no todas las herramientas están siempre disponibles.

Contra la aciaga inflación, el doloroso remedio. Cuando en marzo de 2022 Jerome Powell anunció la suba de la Fed Rate se sabía que la inflación estaría dominada cuando la economía se enfriara: “some pain is in the horizon”. Tras la baja de tasa por la pandemia y la ilusoria felicidad de la liquidez, la FED comenzó su tercer ciclo de suba de tasas del siglo XXI, en respuesta a la inflación elevada y persistente, causada por su política laxa.

Tras ocho subas (cuatro de 0,75%) en marzo de 2023 colapsó el Sillicon Valley Bank. La FED quedó enfrentada a la necesidad de mantener la estabilidad financiera y persistir en la lucha antinflacionaria: moderó la suba a un 0,25%. No obstante, si bien el pico parece haber pasado, aún la inflación es alta y tenaz en los servicios, ya que las vacantes de trabajo casi duplican a los desempleados. Si bien los pronósticos han bajado de un crecimiento del 3,5% al 2%, la economía no refleja aún la debilidad necesaria. En medio del amesetamiento de las tasas en niveles altos, la economía aterrizando suave y la inflación bajando, los gobernadores de la FED ruegan que la OPEP no recorte su producción: reanudar la suba agresiva ocasionará más penuria.

Estados Unidos, contra el flagelo, sólo usa la política puramente negativa de tasas altas; en Brasil, por ejemplo, el Tesoro ayudó bajando impuestos y el alza se morigeró con menos sufrimiento.

Robert Kagan y el Tesoro exhausto. El historiador americano, de origen griego en su último libro “El Fantasma en la Fiesta” (un análisis histórico largo), concluye que la política exterior de los Estados Unidos está siempre dictada por la política interna. Como los americanos aprueban ampliamente (52%) la ayuda militar a Ucrania, aceptan el monumental gasto federal de defensa: ya alcanza a US$ 800.000 millones anuales, (un 10% del gasto total -en los países europeos, no supera el 5%). A su vez, en 2021 el gasto total fue de más del 42% y el déficit del 5,5%, en porcentajes del PBI. Un Tesoro de fantasías.

La felicidad económica. Milton Friedman, al recordar el adagio de que no hay almuerzo gratis (“nunquam prandium liberum”) nos recordó que para evitar el dolor futuro no hay que despilfarrar en el presente. Por otro lado, la economía es la ciencia que existe por la escasez de medios, con relación a las necesidades ilimitadas: en saber elegir qué satisfacer con medios siempre insuficientes está la felicidad más íntegra. Pero lo triste es que la felicidad puede propiciar rendimientos marginales decrecientes.

