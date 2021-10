Circuitos de librerías, carpas en nuevo espacio y entusiasmo en el sector

La última edición de la Feria del Libro Córdoba tuvo lugar hace dos años, antes que la pandemia modificara la agenda de estos eventos, ya sea cancelándolos o transformándolos en formatos virtuales.

En 2020, el impedimento de realizar la feria como tal motivó a sus organizadores a realizar El Festival de la Palabra, pero este año volvió a erigir sus carpas –en un nuevo espacio de la ciudad– descentralizando actividades en centros culturales y bibliotecas y armando un Circuito de Librerías.

Así, bajo el lema ‘Trascender fronteras, acercar culturas’, quedó inaugurada el pasado viernes la 35a edición de la Feria del Libro Córdoba, organizada por la Municipalidad de Córdoba, la Agencia Córdoba Cultura, la UNC, Calipacer y Sade Córdoba.

“Cuando me convocaron en marzo para hacerme cargo de la curaduría de la feria había que pensar distintos escenarios posibles. Entonces, empezamos a diagramar actividades online y algunas presenciales, por si pudieran llevarse a cabo; y cada vez se fue abriendo todo más”, explica Graciela Bialet, curadora de esta nueva edición.

En este sentido, y frente a la decisión del intendente de la ciudad de no instalar carpas en la plaza San Martín, estas migraron a la Gran Manzana. “La plaza San Martín se ha refuncionalizado, ya no tiene el flujo de gente que tenía otrora, no hay tanta circulación y hay también una necesidad de cuidar el patrimonio”, dice Bialet.

Finalmente, los espacios sobre los que se asienta esta nueva edición son las recovas del Cabildo Histórico, el patio de la ex-Legislatura, las librerías de la zona céntrica y la Gran Manzana (además de actividades en bibliotecas y centros culturales).

“En el Cabildo queríamos priorizar las editoriales independientes de Barón Biza, que son las que más sufrieron durante la pandemia. En el patio de la ex-Legislatura están los stands de las librerías que no tienen locales en el centro o que son solo feriantes y en la Gran Manzana instalamos carpas que alojan a treinta stands de Calipacer. También hay un circuito de librerías céntricas que se suman a la feria y espacios como el MUMU, el Museo Sobremonte y la Biblioteca Córdoba que tendrán actividades”, detalla la curadora.

Circuito de librerías. Toda la peatonal va a estar intervenida con identificaciones de la feria: desde señalética hasta eventos artísticos que contemplan a músicos, actores, narradores y artistas plásticos.

Por caso, las librerías contarán con señalética de la Feria del Libro y desde el sector se muestran entusiasmados con el circuito. “Todo el mundo está adaptándose a la situación que vivimos. Yo vengo insistiendo en que las librerías tengan una participación diferente y este año va a ser así. Las librerías vamos a estar abiertas a la feria, con actividades en las veredas. Eso le da otro valor a la feria”, se entusiasma Rubén Goldberg, de Rubén Libros.

Por su parte Tamara Sternberg tiene una grilla nutrida de presentaciones de libros, tanto en el Cabildo como en El Emporio.

Desde la editorial Comunicarte, Karina Fraccarolli detalla que participarán en el Cabildo con su editorial y que también tienen previstas actividades en la sede de Librería del Palacio. “Me parece muy saludable la iniciativa, creo que invita a conocer espacios a los que nunca habíamos ido. Esta descentralización es muy valiosa”.



Barón Biza, con 15 stands en el Cabildo

Coordinado por Barbi Couto y Mauricio Micheloud, el espacio resume el quehacer de 34 sellos, entre los que se cuentan Caballo Negro Editora, Borde Perdido Editora, Ediciones del Boulevard, Mascarón de Proa y Ediciones Documenta. Los stands pueden visitarse de 15 a 20 en el Cabildo de Córdoba (Independencia 30).

Claudia Piñeiro en el Córdoba Mata

A partir de hoy y hasta el 10 de octubre se llevan a cabo las actividades de este ciclo que aborda la ‘Multiculturalidad y migraciones forzadas’. Con encuentros virtuales y presenciales, el programa de este Encuentro Internacional de Literatura Negra y Policial incluye actividades en el Cabildo y mesas que serán transmitidas por el canal de YouTube de la Subsecretaría de Cultura.

Claudia Piñeiro, Marcelo Piñeyro, Pablo Yoiris, Laura Rossi, Néstor Ponce (Francia), Gustavo Forero (Colombia) y José Luis Muñoz (España) –entre otros– abordarán distintas alternativas literarias, distopías, los márgenes de la literatura negra y las experiencias de edición desde la multiculturalidad.

El ciclo es organizado por Fernando López, Gastón Tremsal, Emanuel Rosso, Lucio Yudicello y Pablo Aguiar Cau.



La Feria en los barrios

En el marco de su descentralización, se realizan hasta el 11 de octubre –con propuestas presenciales– 30 actividades en bibliotecas populares de la ciudad. Género, pueblos originarios, leyendas con el teatro, la música, la producción sonora y audiovisual son algunos de los tópicos con los que se abordan estas actividades.