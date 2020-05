Comerciantes: "Una Fase 4 como la que tuvimos no sirve, nos fundimos"

Los comerciantes de Córdoba tienen pocas y malas expectativas sobre lo que el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informe en las próximas horas. La máxima autoridad en términos de gestión de la cuarentena en la provincia definiría, si no hay un pico importante de casos, que la ciudad de Córdoba y el Gran Córdoba puedan volver a la Fase 4 caracterizada por la habilitación para trabajar de los comercios no esenciales como peluquerías, indumentaria o concesionarios de autos. El problema para el sector privado vinculado a los comercios y servicios profesionales es que incluso el esquema de flexibilización de la Fase 4 mantiene fuertes restricciones y no permite el ingreso de clientes a locales o solo habilita las compras vía delivery o en formato take away. Para cientos de comerciantes la apertura bajo el esquema tan rígido de la Fase 4 que vivió Córdoba en la semana del 11 al 17 de mayo solo sirve para perpetuar una lenta agonía.

Exigen, en cambio una apertura de todos los rubros comerciales sin distinción y de las galerías comerciales, trabajando con protocolos, controles sanitarios y distanciamiento social. Ese es el planteo que llevaron y profundizarán en los próximos días los empresarios y comerciantes pyme nucleados en la Red de Comerciantes Unidos. Esa agrupación es la que se manifestó el viernes al mediodía a través de un Cabildo Abierto, en la plaza San Martín. Leyeron un petitorio para las autoridades y reclamaron la flexibilización de la cuarentena y la apertura urgente de la economía. Luego de la manifestación, se informó que la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria imputó a tres manifestantes.

No les sirve. “Si volvemos a la Fase 4 como la que tuvimos no sirve. Tuvo una implementación ridícula, con galerías cerradas y gente que no pudo abrir sus negocios. Así no sirve, nos fundimos. Necesitamos la apertura total de todos los negocios y de las galerías. Tenemos protocolos para trabajar, hay que formar una mesa de trabajo con un plan. Nos dicen de ir a una Fase 4, con horarios limitados y encima sin transporte no sirve. La semana que trabajamos fue una tristeza. El COE dictamina desde un escritorio y la gente no tiene para comer”, apuntó Abigail Riccioni, de la Red de Comerciantes.

Petitorio. En la manifestación, los comerciantes leyeron un petitorio dirigido al gobernador, el intendente y los legisladores. Allí, además de la constitución de una mesa de trabajo para definir la apertura económica reclaman la exención de impuestos provinciales y tasas municipales por el lapso de la cuarentena, diferimiento de las tarifas de luz, agua y gas, flexibilización de los contratos y condiciones laborales, créditos a tasa 0% y descubiertos comerciales, entre otros puntos. “Nos hablan de Fase 4 como si fuera el problema, no nos dejan trabajar, estamos hablando de comercios que van a la quiebra y nos tiran un hueso. El nivel de ineficiencia e ineptitud es tremendo”, afirmó Riccioni.

En tanto, la Cámara de Comercio de Córdoba, en diálogo directo con el gobierno y las autoridades del COE pese a que no apoyó la protesta “por la forma”, sí cree que hay que resolver “el fondo”. A través de un comunicado esa entidad recalcó: “El sector llegó a su punto límite y es por ello que abogamos por la tan deseada flexibilización y la reapertura urgente de la actividad con los protocolos correspondientes. Consideramos que una extensión de la cuarentena en las condiciones actuales no sería conveniente ni superable bajo ningún punto de vista”. Además, advirtieron: “Es hora de que las autoridades y expertos comiencen a focalizar sus recomendaciones en cómo evitar los posibles contagios con las diferentes actividades productivas funcionando, dando pasos firmes sin marchas atrás que generen peores resultados y comprendiendo que un día más de negocios cerrados es una devastación de la economía en potencia”. Las autoridades de esa cámara no dan números concretos sobre el cierre de locales, pero afirmaron que “son muchos”.

Las miradas se corren ahora a mañana lunes 25, fecha en que el COE definirá si Córdoba vuelve a la Fase 4, algo que, para muchos comerciantes, cambiará poco la situación “terminal” que atraviesa el sector.