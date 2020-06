Cómo es la relación de Macri con Córdoba y que hará de su futuro

Hace casi siete meses, Mauricio Macri dejó la presidencia y volvió al llano de la política. Al silencio natural de los días siguientes a la asunción de Alberto Fernández, se sumó poco tiempo después la llegada de la pandemia de coronavirus, lo que prolongó su ausencia en la escena pública.

En la actualidad, Macri se mantiene aislado cumpliendo la cuarentena en su quinta familiar “Los Abrojos”, en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas junto a su familia.

Desde su círculo íntimo, aseguran que el expresidente ha cambiado drásticamente su rutina cotidiana respecto de la actividad política y que dedica la mayor parte de su tiempo a cuestiones personales como hacer ejercicios y a recuperar vínculos con allegados y amigos.

Sin embargo, la mayoría de los referentes de su espacio aseguran que el expresidente no se ha desconectado de la realidad política del país y “se ha recostado en su círculo chico y en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, desde donde sigue los detalles de los que pasa en el país y las internas de su propio partido”.

En ese sentido, aseguran que pese a haber tenido escasa apariciones públicas, mantiene reuniones virtuales regulares con los principales referentes de su espacio, entre los que hay algunos cordobeses y se comunica telefónicamente con dirigentes y legisladores.

“Ya hemos tenido varias reuniones vía Zoom donde Macri participa junto a Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Miguel Pichetto y referentes e intendentes de distritos importantes”, confirmó la senadora nacional Laura Rodríguez Machado ante la consulta de PERFIL CÓRDOBA.

Córdoba “especial” para Macri

A fuerza de resultados electorales positivos y una muy buena relación con el gobernador Juan Schiaretti, la provincia de Córdoba se transformó en los últimos años en uno de los bastiones del Juntos por el Cambio y, por lo tanto, en uno de los distritos donde hay mayores expectativas respecto de las decisiones y actitudes que adopta el exmandatario.

“Claramente Córdoba y los cordobeses ocupan un lugar especial en la consideración de Mauricio (Macri) y creo que él lo ha demostrado cuando fue presidente, dándole un lugar de mucha importancia durante la gestión. Eso no ha cambiado ahora, al contrario”, aseguró un dirigente de Juntos por el Cambio con llegada al expresidente.

Macri visitó nuestra provincia veces durante su mandato, algo inédito para una gestión presidencial, pero además, junto con Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, Córdoba fue uno de los distritos más beneficiados por el gobierno central anterior respecto de transferencias de recursos.

La relación de Macri con Schiaretti, a quien siempre llamó “su amigo”, fue muy estrecha tanto en lo personal como en lo político otorgándole un lugar destacado en el concierto de los gobernadores del país.

Tanto en 2015 como en 2019, los cordobeses fueron claves en cuanto al aporte de votos para Cambiemos y Juntos por el Cambio. El expresidente supo aprovechar al máximo la polarización con el kirchnerismo, el voto conservador y “anti-k” de los cordobeses y las diferencias entre el peronismo local y el nacional durante los gobiernos de Cristina Fernández.

Los números de la elección presidencial de octubre pasado hablan solos; a pesar de la derrota nacional, Macri obtuvo en Córdoba el 61,29% de los votos contra el 29,27% que consiguió Alberto Fernández.

“Sea cuál sea la decisión que tome Macri, no hay dudas de que Córdoba volverá a tener un lugar central en la estrategia del partido a nivel nacional, consideró la presidenta del PRO Capital, Soher El Sukaría.

¿Vuelta al ruedo o retiro?

Su desaparición de la arena pública divide aguas dentro del espectro político del PRO. Hay quienes apoyan la medida y la consideran prudente y estratégica. Mientras que desde otro sector creen que Macri debería empezar a dar señales hacia adentro del partido y también hacia un sector de la población, que espera una oposición más activa.

La escasa exposición pública del líder del PRO alimenta versiones que aseguran que podría estar evaluando abandonar del todo su participación en política.

“Quienes creen que Mauricio va a dejar de hacer política es porque no lo conocen y no saben cómo se está manejando. Si va a ser candidato o no, eso es algo que decidirá él más adelante, pero de la política por ahora no se va”, aseguró El Sukaría,

Laura Rodriguez Machado sostiene una postura similar: “Macri está guardando un silencio prudente, pero no es cierto esté evaluando dejar la política. No es lo que percibimos en las reuniones con él que sigue liderando el espacio”.

Gabriel Frizza, en cambio, se permite dudar sobre el futuro político del expresidente en el mediano plazo. “No es un hombre que haya estado toda su vida metido en la política y es probable que, a diferencia de otros, se retire en algún momento, aunque no creo que sea ahora”, consideró Frizza.

Juego de Tronos

La indefinición respecto del futuro político del líder del PRO alimenta la división dentro del PRO entre quienes creen que finalmente el exmandatario ocupará sólo un lugar de liderazgo y consulta, pero abandonará sus pretensiones electorales y quienes creen que volverá al ruedo e incluso advierten que el año próximo será candidato en las elecciones de medio término.

A nivel nacional, el ex ministro Rogelio Frigerio y el exlegislador Emilio Monzó son quienes sostienen la primera postura. Los exintendentes Javier Pretto y Gabriel Frizza, con la venia del titular del Pro Córdoba Darío Capitani, están dentro de este sector en nuestra provincia.

Desde ese espacio se pide “mayor horizontalidad y renovación de liderazgos” y plantean la posibilidad de negociar con sectores por fuera de Juntos por el Cambio, incluyendo al justicialismo.

Como contrapartida, el núcleo más “duro” considera que Macri debe seguir liderando el espacio y participando activamente. Aquí están enrolados, a nivel nacional Patricia Patricia Bullrich y Miguel Pichetto entre otros. En Córdoba, ésta línea está tiene el aval de Rodríguez Machado, El Sukaría, Héctor Baldassi entre otros dirigentes e intendentes.

Larreta y Vidal

Con respecto a las supuestas diferencias entre la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la mayoría de los referentes cordobeses aseguran que no hay ruptura en la relación de ellos con Macri.

“No hay fracturas en el partido, a pesar de los diferentes puntos de vista de cada uno. Macri mantiene una buena relación con Rodríguez Larreta, Vidal y Patricia Bullrich, lo que sí veo es que hay una clara intención por parte de sectores internos que hoy no están dentro de la mesa de conducción de alentar supuestas internas que no existen”, dijo El Sukaría.

“Tanto Larreta como Vidal, siguen reconociendo a Macri cómo líder. Lo que pasa es que no lo ven jugando. Y eso abre puertas para que cada uno vaya forjando y trabajando sobre su futuro, va en línea con lo que muchos venimos impulsando: dejar de ser macrismo para ser PRO. Un partido con liderazgos menos personales y más horizontales”, consideró Frizza.

En la misma línea Rodriguez machado cree que “a pesar de su gran liderazgo, Macri es una persona más dentro del partido. Necesitamos que surjan nuevos referentes. Larreta está armando equipos y está muy bien, eso no significa que no reconozca el liderazgo de Macri”, advirtió la legisladora nacional.

La interna en Córdoba

El PRO tenía previsto renovar sus autoridades partidarias en Córdoba el domingo 28 de agosto. Algo que a la luz de lo ocurrido por la pandemia podría prorrogarse, aunque aún no hay definiciones respecto de la fecha final para llevar adelante la interna.

Pese a que a nivel local hay varios núcleos internos, la dinámica nacional llevó a una lógica que divide las posturas en dos grandes grupos.

Por un lado, están quienes no cruzarán el “límite del peronismo” y por ello ven la necesidad de fortalecer el partido hacia adentro y disputar mayores espacios dentro de la alianza de Juntos por Córdoba.

“Necesitamos hacer crecer el partido en Córdoba. La diferencia entre nuestros afiliados y el acompañamiento de la gente con votos es enorme. Queremos darle al PRO mayor visibilidad, apertura y fuerza, algo que hasta ahora no se ha logrado en el último tiempo, aseguró el diputado nacional Héctor Baldassi.

El legislador nacional, trabaja en ese sentido junto a Rodriguez Machado, El Sukaría, y los intendentes de Villa Allende y Marcos Juárez, Eduardo Romero y Pedro Dellarossa, entre otros.

“Este es un partido que debe crecer y consolidarse y para eso cada distrito debe ser fuerte y tomar sus propias decisiones para evitar luego los pases de facturas. Debemos fortalecer el partido antes de salir a sumar otra gente. Los que piden abrirnos a otras fuerzas aún no han podido explicar cuál es la estrategia propia del PRO”, explicó El Sukaría

En una línea similar sobre ese tema, Rodriguez machado alerta sobre eventuales nuevas alianzas: "debemos estar muy atentos con respecto a quienes ven con buenos ojos negociar con el peronismo en Córdoba. Muchos dirigentes, aunque no pertenecemos a los mismos espacios dentro del partido, queremos amplitud y sumar nuevas fuerzas, pero eso no se puede hacer con el peronismo de Córdoba porque sería muy perjudicial para el PRO", aseguró la senadora.

Desde oro costado, hay un sector que abreva en la línea nacional de Monzó y Frigerio y que, entre otras cosas a la luz de la buena relación entre Juan Schiaretti y Mauricio Macri, alienta la posibilidad de negociar con el justicialismo cordobés, como una de las maneras de ensanchar las bases del partido en la provincia.

“Creo que todavía hay margen para negociar y evitar una interna partidaria, de todos modos, en los próximos días cuando retomemos las conversaciones presenciales lo veremos. Es importante sumar apoyos para fortalecer el partido en Córdoba. Tenemos un gran desafío que seguir sumando y mantener unido a Juntos por el Cambio. Ojalá haya un mecanismo que nos permita ordenarnos y mantener una porción importante del caudal de votos que venimos teniendo en Córdoba”, analizó Frizza.

Cuidar los votos

Además de las diferencias políticas y de estrategia partidaria, los dirigentes del PRO Córdoba saben que tienen el desafío de intentar mantener el acompañamiento del electorado cuando han dejado de ser parte del gobierno nacional. En ese sentido, será clave la actitud que adopte Macri en los próximos meses.

“El 60% de los cordobeses acompañaron a Macri, pero ninguno de los dirigentes del Pro Córdoba pude decir hoy que representa los votos de Mauricio. El trabajo debemos hacerlo nosotros, generar candidatos propios y fuertes desde el espacio. No podemos seguir todos colgados de Mauricio”, dijo El Sukaría.

Por su parte, Frizza cree que Macri “seguramente va a jugar fuerte en Córdoba en la elección de medio término. Más a lla de su decisión personal de ser candidato o no, Macri va a ser muy importante en lo que ocurra el año próximo. Tenemos que tener una buena performance en 2021 para llegar bien y con chances de disputar el poder en 2023”.

En tanto, Rodriguez Machado cree que el PRO “va a retener el caudal de votos en Córdoba, no sé si a los niveles de otras elecciones, pero seguramente seguiremos una de las opciones más votadas cuando se pueda valorar a la distancia la gestión de nuestro gobierno”, aseguró la legisladora.

Textuales

MarioNegri: "creo que Macri ha tomado una posición de prudencia al bajar su perfil. He tenido contactos con él en los que me pide que le de mi visión del momento que está atravesando el país. En lo personal, sí mantengo un contacto muy estrecho con María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta”.

Gabriel Frizza: “si Macri se decide a competir, nadie lo desconoce como líder, pero mientras no de señales en ese sentido, está claro que habilita pujas por el nuevo liderazgo”.

Soher El Sukaría: “no veo a Macri corrido de la escena política Mantiene un contacto fluído con la Mesa nacional de Juntos por el Cambio y relación permanente con los dirigentes del interior”.

Laura Rodriguez Machado: “hay dos temas muy importantes que ocupan la agenda actual en el país, la pandemia y la renegociación de la deuda por lo tanto es muy criterioso que el expresidente mantenga un prudencial silencio, algo que por otra parte ha pasado siempre quienes dejan el cargo y no participan de la vida pública por varios meses”, explicó Machado.

Héctor Baldassi: “no lo veo a Macri alejado de la política, al menos por ahora. Creo que a pesar de su actual silencio, que es muy prudente, volverá a participar en los próximos meses”.