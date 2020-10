Con críticas a las restricciones, más fallos permiten los reencuentros entre familiares

Mariano Nievas

Desde el 20 de marzo rige un DNU del Gobierno nacional que impone una serie de restricciones por la pandemia de coronavirus. Más allá de las idas y vueltas en las flexibilizaciones, hay una que prácticamente no tuvo cambios: la restricción de circulación entre ciudades o provincias, además de los vaivenes en las limitaciones de las reuniones familiares.

Ante esas limitaciones, quienes pudieron recurrieron a la Justicia para solicitar que les permitan viajar para asistir o ver un familiar.

La mayoría de los pedidos fueron resueltos de manera favorable al demandante. En las demandas, casi todos le dedican un párrafo criticando las limitaciones.

Cordobés en BA. En la secretaría penal Juzgado Federal Nº 1, a cargo de Ricardo Bustos Fierro, resolvieron a favor de un cordobés residente en Buenos Aires quien pidió una autorización para poder viajar y asistir por razones de salud a su madre, que vive en una localidad de la zona de Punilla.

Si bien presentó todos los requisitos, como el permiso de asistencia a un familiar más el hisopado negativo, la dificultad y principal traba se originó cuando desde el COE le indicaron que una vez en la casa de su madre tenía que aislarse durante 14 días.

Con esta restricción perdía sentido la posibilidad de ayudar a su madre, ya que no podía salir a comprar remedios, comida o los elementos necesarios. Además este hombre se enfrentó a otro inconveniente: los vecinos del lugar llamaron varias veces a la policía cuando veían que intentaba salir y los efectivos policiales lo emplazaban a que tenía que encerrarse.

Ante esta situación hizo la presentación de un hábeas corpus en la Justicia federal. Fuentes del juzgado indicaron que resolvieron a favor del demandante por las exigencias, y concluyeron: “¿Cuál era el sentido de venir a Córdoba a cuidar a la madre si tenían que estar los dos encerrados sin comida ni medicamentos? Es una locura, por eso se descomprimió la situación haciendo lugar y dictando una medida cautelar favorable”.

Discrecionalidad. En el Juzgado Federal Nº 3 a cargo del juez Hugo Vaca Narvaja, en lo que va de la cuarentena se presentaron cuatro amparos por diferentes circunstancias. Todos fueron resueltos de manera favorable. El primero fue presentado en abril por tres hermanos que pidieron una medida cautelar para poder viajar a Villa Mercedes, San Luis, donde residía su padre quien atravesaba una enfermedad en estado terminal. El juez Vaca Narvaja habilitó la feria para tratar el pedido y les otorgó la autorización para que viajen a la provincia vecina.

En esa resolución el magistrado consideró: “El interés de los amparistas con el interés social ante la amenaza cierta y verificable de la pandemia que azota al mundo en general y que en el país ha generado una serie de medidas, como respuesta por parte del Estado a la misma, otórgase la autorización solicitada, hasta la finalización del Aspo –Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio-, con carácter excepcional y dado el particular cuadro de salud expuesto” del padre.

Vaca Narvaja también permitió a una mujer de 28 años con patologías mentales, realizar un paseo diario de dos horas de duración.

El último fallo favorable del juez fue permitirle a un abogado que reside en la localidad de Canning, en la provincia de Buenos Aires, venir hasta Río Ceballos a buscar a su hija de 11 años que hacía más de 200 días no podía ver por las restricciones.

En la resolución el juez dispuso que, cumpliendo todos los protocolos del COE, el hombre podía ingresar a la provincia, permanecer un día y regresar con su hija a Buenos Aires.

En la presentación del amparo, Eduardo Federico Olmedo Maülle, el padre de la niña, expresó: “He respetado la cuarentena, pero esta discrecionalidad que posee el Estado se ha convertido en una arbitrariedad, debido a que con el supuesto fin de evitar un mal mayor, lo cual no ocurrió, se cercenan derechos esenciales y fundamentales, garantías constitucionales y se violan tratados internacionales”.

Si bien recibió la autorización por parte de la Justicia, el hombre aún no pudo reencontrarse con su hija.

Reencuentro con nietos. En el Juzgado Federal Nº 2, a cargo del juez Alejandro Sánchez Freytes, se presentaron hasta el momento dos amparos pidiendo autorizaciones para actividades que están excluidas o limitadas por el Gobierno nacional o por el COE.

La más reciente y con una inminente resolución fue la presentación de una exmagistrada quien solicitó una autorización especial para poder ver a sus 10 nietos.

Se trata de la excamarista provincial María Cristina Barberá.

En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, Barberá expresó: “Ya presentamos todo para que cuando nos visiten nuestros nietos podamos tener la separación física necesaria y todas las medidas que nos piden. Es esencial compartir tiempo con ellos. Respetando la distancia tranquilamente podemos vernos y tener las actividades con nuestros nietos que a nosotros nos llenan de alegría”.

En un primer momento, Sánchez Freytes se declaró incompetente para tratar el amparo, pero la Cámara Federal le ordenó que debía entender en la causa. Según fuentes consultadas por este diario en el juzgado, el juez está a punto de resolver.