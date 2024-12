Con tres barcos y 33 salidas del puerto de Buenos Aires MSC Cruceros navega su temporada 2024/2025

Con la llegada del MSC Poesia la naviera MSC Cruceros dio inició a la temporada 2024/2025, que contempla además las salidas del MSC Armonia y el MSC Splendida. Los tres barcos completarán 33 salidas: 14 del MSC Poesia con itinerarios de 8 y 9 noches; cinco del MSC Armonia con itinerarios de siete noches, y 14 salidas a bordo del MSC Splendida incluidas las de Navidad y Año Nuevo con itinerarios de siete noches por el Sur de Brasil.

El MSC Splendida tiene embarque por primera vez en Buenos Aires para esta temporada y saldrá los lunes de diciembre a marzo, con 14 salidas e itinerarios de 7 noches con destino al Sur de Brasil, visitando los puertos y las hermosas playas de Punta del Este, Camboriú, Itajaí y Santos.

El 75% de las cabinas tienen balcones que ofrecen vistas panorámicas de la costa y para quienes buscan privacidad y exclusividad, el barco ofrece el MSC Yacht Club –el concepto de “barco dentro de un barco”– que ofrece un exclusivo santuario de vacaciones con servicio de mayordomo y conserjería las 24 horas, bebidas premium, alojamiento elegante y espacioso, servicio de habitaciones las 24 horas, restaurante, salón y piscina exclusivos, todo con fácil acceso a todo lo que un barco tiene para ofrecer.

MSC Poesia es el tercer barco de la clase Musica. Las magníficas instalaciones a bordo incluyen 3 piscinas, 4 bañeras de hidromasaje y una pantalla gigante de cine junto a la piscina. Por su parte, los niños y adolescentes tendrán sus propios clubes y fiestas, una zona dedicada Dinosaur Play, videojuegos y hasta una discoteca.

Desde la espectacular el MSC Aurea Spa (con baño turco, sauna y relajantes masajes), este barco ofrece una amplia variedad de alojamientos, desde cabinas interiores y con vista al mar hasta cabinas con balcón y espaciosas suites.

También tres establecimientos gastronómicos distintos –Il Palladio Ristorante, Kaito Sushi Bar y Le Fontane Ristorante–; un extenso abanico de bares y salones a bordo como Grappolo d’Oro, especializado en catas de vino, hasta el glamuroso Mojito Cocktail Bar, pasando por el lujoso salón de puros Hitchcock Lounge.

MSC Armonia es el tercer barco de la clase Lirica. Gracias a la colaboración con los socios de la compañía, Chicco, LEGO y Namco®, que gozan de una amplia experiencia en el sector de los juegos infantiles, MSC Cruceros pudo diseñar unas nuevas y coloridas zonas de juego a bordo del MSC Armonia adaptadas a niños de todas las edades. Por su parte, el parque acuático al aire libre promete diversión a raudales para toda la familia. En el MSC Armonia nunca van a faltar cosas divertidas que hacer. Y eso vale también para los niños y adolescentes.

Este buque dispone de cinco restaurantes gourmet además de un amplio buffet con una extensa gama de opciones gastronómicas. Cada establecimiento gourmet cuenta con su propio estilo y gastronomía, y además una selección de bares y salones temáticos, realzados por una amplia gama de música en vivo, proporciona el ambiente perfecto sea cual sea su estado de ánimo. Incluso hay un pub de estilo inglés y una cafetería italiana que sirve postres recién horneados y auténticas bebidas espresso italianas.

“Es un orgullo anunciar el inicio de una nueva temporada, con la increíble programación prevista para el MSC Poesia pensada y diseñada para los mercados de Argentina y Uruguay. Además, con la llegada por primera vez para los huéspedes locales, el maravilloso MSC Splendida, que ofrece la posibilidad de vacacionar en el exclusivo MSC Yacht Club”, comentó Javier Massignani, Managing Director de MSC Cruceros Argentina y Latam.

El Yacht Club en primera persona

Tuve el privilegio de experimentar este servicio exclusivo en un viaje por el Mediterráneo a bordo del MSC Fantasia, que en la temporada 2025/2026 llegará al puerto de Buenos Aires. El concepto de “barco dentro de un barco” se cumple totalmente, ya que el paajero puede hacer toda la travesía sin tener que recorrer el resto de la nave –si lo desea–, salvo para ir a la cubierta, al teatro, a la disco o alguno de los restaurantes. En el Yacht Club tiene todo.

Desde la bienvenida en un salón exclusivo en la terminal del puerto, embarque preferencial, gestiones y trámites administrativos a bordo a cargo de un conserje, instalaciones privadas con acceso restringido al resto de los pasajeros y un mayordomo durante las 24 horas.

Este espacio exclusivo está ubicado en la proa del barco, a la altura del puente de mando que es el punto neurálgico de la nave, donde “reina” el capitán y que por dentro parece una dependencia de la Nasa.

Las suites son elegantes, espaciosas, con frigobar abierto, artículos de tocador de gran calidad y con importantes balcones al mar; un restaurante de acceso exlusivo; un lounge bar con bebidas premium y snacks y conexión WiFi ilimitada; sundeck y piscina privada, y servicio de mozos y bartender que hacen notar la atención personalizada. Incluso logré que se “especializaran” en fernet (había Branca) con Coca.

El no estar acostumbrado a que un mayordomo me golpee suavemente la puerta del cuarto para preguntarme si necesitaba algo, hizo que el tailandés que me tocó a mí se sintiera incómodo. Cuando así lo entendí, comencé a encargarle cosas, como por ejemplo que la hielera estuviera siempre llena y mis camisas lavadas y planchadas. La situación cambió: yo me sentía incómodo y él estaba contento cumpliendo la tarea para la que había sido contratado.

Si lo que busca es tranquilidad, privacidad, paz, exclusividad, atención personalizada y sentirse consentido en toda la travesía y si su presupuesto se lo permite, no cabe duda alguna: el Yacht Club.

