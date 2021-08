Con Urquía y Guzmán, el FdT busca acercarse a los empresarios

“Es posible que Alberto venga, pero no hay fecha confirmada”, dicen desde el Frente de Todos ante la posibilidad de que el Presidente visite Córdoba antes de las elecciones previstas para el 12 de septiembre. Si bien es cierto que hay cuestiones logísticas que no permiten terminar de cerrar la llegada de Alberto Fernández (un viaje a Ecuador cerca del cierre de la campaña), también lo es que algunos dudan de que la presencia del mandatario sume en la parte final de la campaña. Todos evitan decirlo pero la realidad manda y el Olivosgate se siente, mucho más después de la imputación del Presidente.



Por lo pronto, desde el comando de campaña del Frente de Todos saben que corren de atrás en el territorio más hostil del país y es por eso que buscan alternativas. Una de ellas es acercarse al sector empresario, por lo que recurrieron a Martín Guzmán, el ministro con mejor imagen entre los hombres de negocios, junto al de Producción, Matías Kulfas.



Guzmán arribará el miércoles a la ciudad, según consignó LPO, para realizar una recorrida por empresas y mantener una cena con referentes del mundo de los negocios en un hotel de la capital. No es casual la llegada de Guzmán a Córdoba.

Los candidatos del espacio que lidera Cristina Fernández de Kirchner tratan de imponer que la reactivación económica en sectores productivos ya es una realidad y lo remarcan a partir de las giras que realizan por el interior de la provincia, visitando empresas de diferentes rubros. “Hay sectores que están muy bien, en algunos casos con niveles de producción por encima de los registrados antes de la pandemia”, dicen desde el Frente de Todos. Y añaden: “Los empresarios nos piden una reforma tributaria, que es absolutamente necesaria, y algunos cambios en las leyes laborales”.

El ‘factor recuperación de la economía’ esconde una doble estrategia. Por un lado, marcar diferencias desde lo económico con la gestión de Mauricio Macri, el rival elegido por el kircherismo para tratar de polarizar la pelea con Juntos por el Cambio. Por el otro, dejar atrás la foto del Olivosgate, que caló hondo en la sociedad y en la imagen del Presidente, más allá de que desde el espacio se busque minimizarlo.

Sin embargo, si bien buena parte de los empresarios locales ve con buenos ojos a la dupla Guzmán-Kulfas, dudan cada vez más de Alberto F., a quien nunca terminaron de percibir como un buen gestor y el límite siempre es el mismo: CFK.

“Que haya un plan político antes que uno económico, como dijo Roque Fernández la semana pasada, habla de la estrategia de este gobierno”, sostuvo un empresario de peso en diálogo con este medio. La desconfianza persiste y no da la sensación de que vaya a disiparse en el corto plazo.

El factor Urquía. La llegada de Guzmán a Córdoba se conoce luego de la reunión que el viernes por la tarde mantuvieron el Presidente con el senador Carlos Caserio y el empresario Roberto Urquía, en Casa Rosada. “Seguimos trabajando en la ratificación del acuerdo de reglamentación de la nueva ley de biocombustibles, entre el sector productivo de Córdoba y la Secretaría de Energía de la Nación”, dejó trascender Caserio en Twitter, tras la reunión.

Esa ley fue rechazada de plano por todo el arco político empresario de Córdoba, pese a que los legisladores cordobeses del Frente de Todos lograron que el corte de bioetanol se mantuviera en el 12%.

Urquía mantiene la estrategia que ya desplegó en el 2019, cuando se convirtió en uno de los primeros empresarios que salió a apoyar públicamente a Fernández. “Roberto siempre está dispuesto a dar una mano. Va a seguir acompañando y si bien sabe que Córdoba es territorio difícil para el kirchnerismo, las fichas están más puestas en noviembre, cuando la elección se polarice entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio”, destacó una fuente a PERFIL CÓRDOBA.