Condena a Diego Concha: qué dijeron los seis jurados que lo condenaron por homicidio

Este martes se conocieron los fundamentos del fallo condenatorio al exdirector de Defensa Civil de la Provincia, Diego Concha. Se esperaba, con expectativa, conocer las razones que llevaron a seis jurados populares a considerarlo responsable del homicidio por abuso sexual de Luana Ludueña al concluir el juicio que se realizó en la Cámara 3a del Crimen de nuestra ciudad.

La joven se quitó la vida el 20 de enero del 2022, dos meses después de haber sido víctima de un hecho de abuso sexual por parte de Concha. Pudo denunciarlo, a través de su madre, luego de la detención del exfuncionario por lesiones, amenazas y coacción a su expareja, en un contexto de violencia de género.

Tras la deliberación del tribunal de la que participaron el presidente, Gustavo Ispani (no votó), los vocales María de los Ángeles Palacio de Arato y Leandro Quijada, y ocho jurados populares, la votación fue muy ajustada.

Seis jurados se inclinaron por la responsabilidad de Concha por homicidio a raíz del abuso sexual. Tres son mujeres y tres hombres. Hay un jubilado, un guardia de seguridad, dos empleados de comercio, una empleada de vigilancia y una psicóloga.

Los otros dos más los dos jueces técnicos sólo lo consideraron responsable del abuso sexual y no de la muerte autoinflingida por la joven.

Ispani, como presidente, fue el encargado de volcar en el escrito las razones que dieron los seis ciudadanos que votaron por la pena máxima para Concha.

Les hizo dos preguntas: si consideraban que había existido el abuso sexual de Concha a Luana, cuál había sido su modalidad, intensidad y alcance; y si, como consecuencia directa y única de ese abuso, la víctima se había suicidado.

Sobre el primer aspecto hubo unanimidad de jueces técnicos y jurados. Coincidieron en que, el 14 de noviembre de 2021, mediante engaños Concha la llevó a un hotel ubicado en Falda del Carmen donde perpetró el ataque sexual.

Sin embargo, hubo discrepancias en el tribunal en cuanto a la relación entre este suceso delictivo y el suicidio de la víctima, ocurrido el 20 de enero de 2022, en la localidad de Pilar.

Para reflejar con exactitud el pensamiento de los ciudadanos que se inclinaron por la responsabilidad de Concha sobre el homicidio les hizo narrar a cada uno sus razones.

Ispani resumió: “Fueron coincidentes en sostener que (...) a consecuencia del abuso sexual que el imputado Diego Concha cometió en perjuicio de LPLC (Luana), la vida emocional de la víctima se vio afectada de una manera terminante”.

En varios tramos del fallo, se leen durísimas consideraciones de todos los jueces y jurados sobre las consecuencias en la estabilidad emocional de Luana tras su exposición televisiva promovida por su letrado.

La jueza María de los Ángeles Palacio de Arato fue la encargada de explicar por qué Concha no puede ser considerado responsable de homicidio producto del abuso sexual. Su posición es compartida por el vocal Quijada y dos jurados populares.

La falta de certeza sobre la causalidad es el argumento principal: “Surge duda acerca de que la muerte esté únicamente relacionada al hecho del abuso, y esa duda debe necesariamente favorecer al imputado”, afirma la jueza.

“Tanto los problemas de salud que LPLC (Luana) padecía como el no ingreso a la ETAC no tuvieron que ver con el hecho de abuso que Concha le perpetró, ya que fueron anteriores a ese episodio”. “Existieron factores absolutamente ajenos a Concha -y que él no podía conocerlos en modo alguno-, que también afectaron gravemente a la joven, y por lo tanto no pueden de modo alguno ser achacados a él, exclusivamente”.